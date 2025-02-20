《殺人預言》暢銷小說預見弟弟死亡 河正宇怒追真相

一本暢銷小說竟預言了我弟的死！河正宇攜手金南佶追查弟弟之死真相

犯罪動作片《殺人預言》（Nocturnal）由《獵首密令》團隊精心打造，集結《白頭山：半島浩劫》河正宇、《緊急迫降》金南佶、《諜影殺機》劉多仁、《辣手警探2》鄭滿植、《千萬別開門》林成財等實力派演員精彩共演！

《殺人預言》故事敘述敏泰（河正宇 飾）的弟弟錫泰突然身亡，弟弟的妻子玟英（劉多仁 飾）消失無蹤。尋找弟弟死亡真相的敏泰，遇見了小說家浩寧（金南佶 飾），得知在他的暢銷作《夜行》中，竟預見了弟弟錫泰的死。在這混亂之中，敏泰兄弟兩人曾所屬的幫派與警察也介入追逐。敏泰為追查弟弟死亡那晚的真相，展開憤怒的追擊！《殺人預言》在韓國上映後，也拿下了韓國票房冠軍，新穎與緊張的劇情，讓人看了目不轉睛直到結尾。

《獵首密令》團隊打造《殺人預言》河正宇攜手金南佶追查弟弟之死真相。圖/車庫娛樂

《殺人預言》是河正宇和金南佶繼《陰櫥》後，睽違5年再次共演的電影，金南佶對此表示：「覺得和河正宇演員再次合作的好處很多！他本來就是位很幽默的演員，很享受現場的拍攝氣氛，但這次他為了接近角色，則展現了放浪不羈的模樣。

河正宇演員接近角色的方式，是我前所未見的方法，很自然地對戲時就漸漸地有了默契，所以拍得很愉快。大家也可以透過本作，看到河正宇演員前所未見的模樣！」河正宇則開心地說：「很開心能再次和金南佶合作，我們很信任彼此，相處得很自在，而且很感激能和他一起分擔責任。」犯罪動作鉅獻《殺人預言》近期上映！

《殺人預言》金南佶在本作中飾演一名暢銷小說家。圖/車庫娛樂

《殺人預言》河正宇照顧姪子喊累仍想結婚生子？！

今年46歲的河正宇，出道20多年的他以《追擊者》、《B咖大翻身》、《黃海追緝》、《與神同行》、《白頭山：半島浩劫》、《贖命救援》、《毒梟聖徒》等作展現極具張力的演技，幾乎年年都有新作的他，也透露自己能持續工作的動力可能是因為還沒結婚，他表示：「看我弟最近忙著育兒的生活，覺得真的很不簡單，我弟夫妻倆帶著小孩要來我家玩的話，還要再帶兩個大包包來，裡面裝了所有的育兒用品」。

河正宇還說小孩睡午覺的時間不一定，每隔幾小時就要吃飯或喝奶，而且動不動就會哭，他笑說：「雖然我只幫忙顧了一天，但真的很累。」他也透露有時間就會去看看姪子。河正宇還說看了弟弟夫妻倆現在的育兒生活，自己也想有小孩，但他坦言：「不過必須徹底做好準備才對，要思考有了孩子後該如何承擔一切，應該要做好什麼樣的準備。」

《殺人預言》時隔5年再度合作 河正宇驚吐下次要和金南佶共演「BL」！自稱像碧昂絲。圖/車庫娛樂

時隔5年再度合作 河正宇驚吐下次要和金南佶共演「BL」！自稱像碧昂絲？！

河正宇在《殺人預言》的宣傳活動中，曾說之後想和金南佶合作BL（Boys Love）相關作品而引起討論，河正宇後來對此開玩笑地說「不予置評」，但又表示：「其實機會滿大的。那天因為沒有事先講好，所以當時金南佶聽到我那樣說時好像有點驚訝，但他說回家後想了一下，覺得好像也不錯呢！

如果以女性藝人來形容金南佶的話，我覺得他擁有珍妮佛．羅培茲般的魅力，因為金南佶十分熱情，有很多朋友，拍攝現場若需要有人出面控管時間流程的話，他通常都會跳出來擔任那個角色。而我比較像碧昂絲那類的風格，我很喜歡黑人文化，朋友們也覺得我的祖先中或許有黑人血統。」犯罪動作鉅獻《殺人預言》近期上映！

《殺人預言》金南佶在本作中意外預言某人之死。圖/車庫娛樂

《殺人預言》河正宇照顧姪子喊累 透露自己也想結婚生子。圖/車庫娛樂

《殺人預言》河正宇在本作中飾演追查弟弟之死真相的前黑道分子。圖/車庫娛樂

《殺人預言》河正宇在本作中有大量精彩動作戲。圖/車庫娛樂

《殺人預言》鄭滿植在本作中飾演一名黑道老大。圖/車庫娛樂

《殺人預言》林成財在本作中飾演黑道小弟。圖/車庫娛樂

《殺人預言》劉多仁在本作中飾演一名神祕女子。圖/車庫娛樂

《殺人預言》。圖/車庫娛樂