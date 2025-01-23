《航海王》魯夫、喬巴保養全靠「雪肌精」冒險不怕陽光毒

日本人氣動畫《航海王》（ONE PIECE）和日本知名保養品牌「雪肌精」（SEKKISEI）合作，推出防曬產品，此次聯名商品推出三款限量設計：

魯夫限定設計：「雪肌精 Skincare UV 精華凝膠」質地清爽水潤，提供舒適的防護效果。

索隆限定設計：「雪肌精 Skincare UV 精華乳」質地柔滑貼合，提供舒適的防護效果。

喬巴限定設計：「雪肌精 Clear Wellness UV 溫和乳」採用低刺激配方，適合兒童和成人使用。

聯名防曬品的包裝設計以《航海王》的經典角色魯夫、索隆、喬巴等為主視覺，搭配航海元素，讓產品既實用又充滿趣味價值。每款防曬品瓶身都注入角色專屬的配色與標誌性元素，讓粉絲在日常保養中也能感受到冒險的樂趣。聯名防曬品將於2025年2月16日推出。

這次跨界合作，雪肌精希望借助《航海王》這一經典IP的全球影響力，希望能吸引年輕消費者的關注。對於熱愛《航海王》的粉絲與追求時尚的年輕人來說，這款聯名防曬品將成為粉絲收藏與使用的完美選擇。

航海王×雪肌精，推出聯名防曬商品。圖/擷取自sekkisei.jp

航海王×雪肌精，推出聯名防曬商品。圖/擷取自sekkisei.jp

航海王×雪肌精，推出聯名防曬商品。圖/擷取自sekkisei.jp

航海王×雪肌精，推出聯名防曬商品。圖/擷取自sekkisei.jp

航海王×雪肌精，推出聯名防曬商品。圖/擷取自sekkisei.jp

航海王×雪肌精，推出聯名防曬商品。圖/擷取自sekkisei.jp

航海王×雪肌精，推出聯名防曬商品。圖/擷取自sekkisei.jp