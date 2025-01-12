《雞皮疙瘩：神秘失蹤》小時候看剛剛好 長大後覺得很邪門

由《六人行》大衛史威默、《醜女貝蒂》安娜歐提茲領銜主演，超自然恐怖影集《雞皮疙瘩：神秘失蹤》已於今日在Disney+ 獨家上線。大衛史威默過去憑藉影集《六人行》中飾演「羅斯蓋勒」的溫情暖男形象而為人所知，直言自己一直是恐怖片忠實觀眾，「我一直以來都是恐怖片的超級粉絲，很享受被嚇的快感！」首次於恐怖片中擔任主演的他也在專訪中表示很期待觀眾看到《雞皮疙瘩：神秘失蹤》在恐怖和動作喜劇等元素上完美結合。

《雞皮疙瘩：神秘失蹤》。圖/Disney+

《雞皮疙瘩：神秘失蹤》改編自《雞皮疙瘩》（英語：Goosebumps）同名系列小說，作者R•L•史坦恩（R. L. Stine）不僅有「兒童文學界的史蒂芬金」之稱，系列更囊括近200篇的龐大故事宇宙及3.5億本的人氣銷量，讓人毛骨悚然、寒毛直豎的故事情節也被網友紛紛力推「害怕卻又停不下來」、「嚇到魂飛魄散」！

迪士尼電視品牌總裁Ayo Davis也表示 ，《雞皮疙瘩》系列第一季上線後便因為該劇在恐怖驚悚、黑色幽默上的絕妙平衡於獲得極大迴響，並一舉成為2023年迪士尼電視收視率最高的節目之一。除此之外，觀眾們喜愛的經典恐怖物品如厄運相機、詭異面具在第一季中皆紛紛現身，也讓觀眾不禁期待未來第二季中會如何重新詮釋、翻玩這些經典恐怖場景。

《雞皮疙瘩：神秘失蹤》。圖/Disney+

《雞皮疙瘩：神秘失蹤》講述一對雙胞胎在雙親離異後與科學家父親同住，而某天父親在地下室實驗時意外發現了一種駭人的未知生物…青少年們除了要解決眼下神秘物種的威脅，也必須試圖挖掘一樁1994年懸案的幕後真相。

喜歡恐怖題材作品的觀眾們還可以在Disney+獨家觀看經典恐怖美劇《美國恐怖故事》和延伸影集《美國恐怖故事集》、恐怖喜劇《尖叫女王》，以及全新恐怖影集《詭秘之罪》等Disney+獨家熱播中作品。超自然恐怖影集《雞皮疙瘩：神秘失蹤》已於Disney+ 獨家上線。

《雞皮疙瘩：神秘失蹤》。圖/Disney+

《雞皮疙瘩：神秘失蹤》。圖/Disney+

《雞皮疙瘩：神秘失蹤》。圖/Disney+