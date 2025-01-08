1月12部小說改編現代劇：虞書欣《噓，國王在冬眠》檀健次《愛情有煙火》秦昊《借命而生》各展魅力

2025年1月都市、青春、懸疑等多元題材的小說改編陸劇輪番上線。《難哄》刻畫合租生活中的愛情火花，《愛情有煙火》展現室友從摩擦到相愛的浪漫喜劇。《漂白》、《刑警的日子》、《借命而生》等作品以緊湊的劇情和犯罪題材引人入勝，而《致1999年的自己》、《180天重啟計畫》則以時代變遷和家庭情感打動人心。虞書欣主演的《噓，國王在冬眠》講述了一段在困境中重拾信心的愛情故事。無論是青春校園的《煥羽》，還是軍旅愛情的《白色橄欖樹》，這些劇作都從不同的視角呈現動人故事。

📺《難哄》

作品類型：都市、愛情

領銜主演：白敬亭、章若楠

劇情簡介：改編自竹已創作的同名小說。講述了機緣巧合下，溫以凡跟曾經被她拒絕過的高中同學桑延過上了合租的生活。兩人本井水不犯河水，但因為溫以凡從桑延口中得知自己夢遊使二人有了交集的故事。

《難哄》。圖/截取自微博

📺《愛情有煙火》

作品類型：都市、情感、喜劇

領銜主演：檀健次、王楚然

劇情簡介：改編自圓光蔚創作的小說《投行男女》，作者圓光蔚。講述了隱形富豪李亦非和打工人錢菲成為室友後，由於性格、經歷、觀念不同產生摩擦，但在相處中逐漸了解、磨合，最終室友變情侶，收穫了一個至真至純的感情的故事。

《愛情有煙火》。圖/截取自微博

📺《致1999年的自己》

作品類型：都市、成長

領銜主演：李昀銳、黃楊鈿甜

劇情簡介：改編自陳琛創作的同名小說。講述了15歲的少男少女一同考上高中，邁進青春歲月。他們的父母也經歷著下崗焦慮、親情危機、家庭重組等一系列人生變化。 時代變遷，人生向暖。兩代人都戰勝了各自的人生難題，收穫蛻變。

《致1999年的自己》。圖/截取自微博

📺《煥羽》

作品類型：青春、校園、成長

領銜主演：張婧儀、周翊然

劇情簡介：改編自薔嶼創作的同名小說。講述了16歲轉校生喬青羽在叛逆校草明盛的幫助下尋找姐姐去世原因，逐漸解開姐姐六年前被全村人謀殺的真相。兩人在過程中互相救贖，共同成長的故事。

《煥羽》。圖/截取自微博

📺《噓，國王在冬眠》

作品類型：都市、愛情

領銜主演：虞書欣、林一

劇情簡介：改編自青浼創作的同名小說。漫畫家衛枝意外捲入醜聞，被公司沒收了筆名和作品版權。消沉的她偶然看到一段單板滑雪視頻，被滑雪選手無畏的精神打動，決定以滑雪為題重新開始創作。

《噓，國王在冬眠》。圖/截取自微博

📺《漂白》

作品類型：劇情、犯罪

領銜主演：郭京飛、王千源、趙今麥

劇情簡介：改編自陳枰創作的同名小說，講述了刑警隊長彭兆林因錯過擦身而過的嫌疑犯，在自責中踏上千里緝兇的征程。而僥倖逃脫的嫌疑犯則在殘殺多名年輕女孩後，竟突然銷聲匿跡，隱藏身份過起了安居樂業的日子。

《漂白》。圖/截取自微博

📺《白色橄欖樹》

作品類型：軍旅、愛情

領銜主演：陳哲遠、梁潔

劇情簡介：改編自玖月晞創作的同名小說，講述了梁城衛視女記者宋冉在動蕩的東國執行採訪任務時突遇危險，被在東國做志願者的華裔爆破工程師李瓚相救，相同的理想和契合的靈魂讓兩人慢慢擦出了愛的火花的故事。

《白色橄欖樹》。圖/截取自微博

📺《借命而生》

作品類型：懸疑、警匪

領銜主演：秦昊、韓庚、鍾楚曦

劇情簡介：改編自石一楓創作的同名小說，講述了九十年代初，警校高材生杜湘東事與願違被分配到看守所。在他看管下的兩名嫌犯意外脫逃，以此拉開了獄警杜湘東長達20多年不懈追捕的故事。

《借命而生》。圖/截取自微博

📺《刑警的日子》

作品類型：劇情、犯罪

領銜主演：歐豪、張佳寧

劇情簡介：改編自藍衣創作的小說《一個刑警的日子》，講述了為打擊犯罪、實現警察夢想，年輕的劉子明懷著一腔熱血來到市公安局某刑偵支隊工作，在師父的教導下，他成長為優秀刑偵隊長的故事。

《刑警的日子》。圖/截取自微博

📺《180天重啟計畫》

作品類型：家庭、喜劇

領銜主演：周雨彤、吳越

劇情簡介：改編自楚棠創作的小說《180天陪產計畫》，講述了顧雲蘇受到失戀和失業衝擊無奈選擇回家，發現再婚的48歲媽媽竟然高齡閃孕。顧雲蘇成了高齡孕婦的陪伴的故事。

《180天重啟計畫》。圖/截取自微博

📺《我將喜歡告訴了風》

作品類型：勵志、青春

領銜主演：姜貞羽、古子成

劇情簡介：改編自唐之風創作的同名小說，講述了「速滑少女」林格與「天才少年」聶遲，二人在劇中一同追逐冰雪之夢，並在這個過程中萌生了濃濃愛意的故事。

《我將喜歡告訴了風》。圖/截取自微博

📺《駐站》

作品類型：劇情、成長

領銜主演：郭京飛、陳數

劇情簡介：改編自曉重創作的同名小說。講述鐵路警察的生活與內心掙扎。花城站派出所警長常勝因升職無望，婚姻破裂，為逃避現實，申請調往這個偏遠小站接任。他在孤獨與挑戰中直面內心，重新審視人生的方向。

《駐站》。圖/截取自微博