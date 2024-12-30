五月天為《難哄》的你 獻上《任性》情歌

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五月天為電視劇《難哄》創作的主題曲《任性》於2024年12月30日在各大數位平台上架。圖/擷取自微博
五月天為電視劇《難哄》創作的主題曲《任性》於2024年12月30日在各大數位平台上架。圖/擷取自微博

《難哄》

《難哄》是一本連載晉江文學城的原創類輕小說，作者是竹已。2020年12月由江蘇鳳凰文藝出版社出版。

《難哄》故事講述了溫以凡與高中同學桑延在多年後意外合租，兩人從最初的相安無事到逐漸打破隔閡，最終共同經營幸福生活的故事。竹已，晉江文學城簽約作者，其代表作《難哄》《偷偷藏不住》與《折月亮》同屬「南蕪三部曲」。該系列作品在網路上積累了數十億的積分，深受讀者喜愛。

《難哄》小說，作者竹已。圖/擷取自微博

《難哄》電視劇

《難哄》自竹已的同名小說。是由瞿友寧執導，竹已親自擔任編劇，白敬亭、章若楠領銜主演，陳昊森、張淼怡、原野、翟瀟聞、吳宇恆、劉楚恬等演出的都市愛情劇。

《難哄》劇情講述溫以凡（章若楠 飾）回到家鄉工作，意外遇見高中同學桑延（白敬亭 飾）。兩人久別重逢，起初裝作不認識，但隨著頻繁巧遇，關係逐漸升溫。某次，溫以凡因鄰居騷擾決定搬家，而桑延的公寓也因鄰居失火受損，兩人陰差陽錯下決定合租。在日常相處中，桑延的真誠打動了溫以凡，她逐漸敞開心扉，願意揭開內心深處最不想被人知道的秘密。最終，兩人搬進了桑延親手設計的新家，共同經營幸福的生活。

傾心力作《難哄》主題曲《任性》

五月天為電視劇《難哄》創作的主題曲《任性》於2024年12月30日在各大數位平台上架。這首歌曲由主唱阿信親自作詞作曲，預告了《難哄》式的動人愛情，作為新年禮物獻給觀眾。

阿信表示：「很久沒有新歌讓大家聽到，〈任性〉除了是首情歌外，也是寫給所有喜歡五月天的朋友25年的歷程的一個回應。」《任性》這首歌不僅是對劇中愛情的詮釋，更是五月天對歌迷25年陪伴的深情回應。從穀雨到霜降，最浪漫的事就是久別重逢。願大家都能遇到那一個人，任性地對你說：「這麼多年，我還是只喜歡你。」

五月天為電視劇《難哄》創作的主題曲《任性》於2024年12月30日在各大數位平台上架。圖/擷取自微博

五月天為電視劇《難哄》創作的主題曲《任性》於2024年12月30日在各大數位平台上架。圖/擷取自微博

《難哄》由瞿友寧執導，白敬亭、章若楠領銜主演。圖/擷取自微博

《難哄》由瞿友寧執導，白敬亭、章若楠領銜主演。圖/擷取自微博

《難哄》由瞿友寧執導，白敬亭、章若楠領銜主演。圖/擷取自微博

《難哄》由瞿友寧執導，白敬亭、章若楠領銜主演。圖/擷取自微博

《難哄》由瞿友寧執導，白敬亭、章若楠領銜主演。圖/擷取自微博

《難哄》由瞿友寧執導，白敬亭、章若楠領銜主演。圖/擷取自微博

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