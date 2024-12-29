《金肉人 完美超人始祖篇》正義「米特」來了 上坂堇台北動漫節見面會1/7開啟搶票

動畫代理商「回歸線娛樂」將於2025台北國際動漫節帶來令人熱血沸騰的重磅消息！超人氣熱血動畫《金肉人 完美超人始祖篇》中深受粉絲喜愛的角色「米特」聲優——日本最可愛聲優「上坂堇」，將於2月8日親臨現場與粉絲見面！這次，不僅能近距離感受上坂堇的魅力，她還將進行角色配音等精彩演繹，讓粉絲們重溫經典動畫的感動時刻，參加見面會更可以獲得「上坂堇」親筆簽名的簽名板等周邊，並由「上坂堇」老師親手將簽名板遞到粉絲手上，難得的見面機會，參加資格將在1月7日中午12:00於KKTIX開賣一定要搶起來！

為回饋鐵粉的熱情支持，「回歸線娛樂」特別推出《金肉人 完美超人始祖篇》聲優見面特典組，購買特典組的粉絲不僅能獲得活動入場資格，更能帶回滿滿周邊好禮，包括：角色集合大紙袋、精緻場景壓克力組、高質感毛巾與聲優親筆簽名經典紀念簽名板，每一項都是粉絲夢寐以求的珍藏，讓「摔角英雄始祖」再次點燃你心中的熱血之魂！

《金肉人 完美超人始祖篇》。圖/回歸線娛樂

《金肉人 完美超人始祖篇》此部為「王位爭奪戰篇」後推出續作，由負責《排球少年！！》與《怪獸8號》等佳作的知名動畫公司 Production I.G傾力打造。《金肉人 完美超人始祖篇》則延續劇情，描述金肉星第 58 代大王的金肉人在地球上簽署了正義超人、惡魔超人、完美超人互不清擾條約，沒想到才沒過幾天完美超人就帶著主力來到地球撕毀條約並對另外兩大勢力發動攻擊，形成了三方亂鬥的局面。動畫播出後憑藉氣勢磅礴的戰鬥場景、精彩的作畫、以及充滿熱血的劇情，再度掀起粉絲的回憶浪潮，被譽為跨世代必看經典！

而以甜美聲線和多變演技征服了無數觀眾的聲優「上坂堇」代表作包括《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》「艾莉」、《中二病也想談戀愛！》「凸守早苗」、《BanG Dream!》「白鷺千聖」，每次來台，上坂堇都展現滿滿的親和力，與粉絲熱情互動，讓活動現場成為歡笑與感動交織。這次的見面會更是千載難逢的機會，粉絲們千萬別錯過！

《金肉人 完美超人始祖篇》聲優見面會-周邊商品圖。圖/回歸線娛樂

《金肉人 完美超人始祖篇》聲優見面會將於1月７日中午12點在KKTIX獨家實名販售，活動場次將在台北國際動漫節2月８日禮拜六，不僅能看到老師精彩的現場演繹，更能獲得聲優親筆簽名簽名板以及「上坂堇」老師親自將簽名板遞給你的機會！僅此一場限量200名觀眾，一起來熱血重燃經典再現！更多消息趕快鎖定動畫代理商「回歸線娛樂」，來和《金肉人 完美超人始祖篇》的摔角超人掀起不容錯過的熱血狂潮👉【回歸線娛樂】官方社群平台

《金肉人 完美超人始祖篇》聲優「上坂堇」見面會

購票時間：1月７日(二)中午12:00開賣，售完為止

購票通路：KKTIX販售

聲優活動套裝組：2,200 元（含聲優舞台活動票、角色集合大紙袋、精緻場景壓克力組、高質感毛巾與經典紀念親筆簽名簽名板）

活動限額：共200 名

《金肉人 完美超人始祖篇》聲優「上坂堇」見面會 活動資訊活動時間：2025年2月８日（六）14:30-16:00

活動地點：台北國際動漫節 大會B舞台(南港展覽館一館)

《金肉人 完美超人始祖篇》聲優見面會。圖/回歸線娛樂