《狂人法則》爆料還是造謠？川普怒批：虛假又毫無品味

美國上映遭川普團隊打壓 《狂人法則》賽巴斯汀史坦獲金球獎提名

大膽揭露美國總統當選人唐納川普（Donald Trump）早期商場生涯瘋狂事蹟的電影《狂人法則》（The Apprentice），即將搶在他明年就職前夕，於1月10日在台灣盛大上映。全片勾勒川普充滿歧視、恐嚇、強暴、用藥、橫刀奪愛，甚至是他抽脂與治療禿頭等爭議情節，不僅讓本片在美國上映前夕，慘遭川普法律團隊揚言提告；全片大膽獵奇的內容，以及眾多不想被承認的八卦過往，甚至還讓川普公開發文譴責本片是「虛假又毫無品味的電影」。

本片交由漫威系列「酷寒戰士」賽巴斯汀史坦（Sebastian Stan）演繹川普，以及憑藉人氣影集《繼承之戰》（Succession）橫掃多項「視帝」肯定的傑瑞米史壯（Jeremy Strong），演繹如同川普導師存在的爭議律師羅依科恩（Roy Cohn），也讓兩人在本週公佈的金球獎入圍名單中，雙雙榮獲「戲劇類最佳男主角」與「最佳男配角」提名。而這部備受爭議的作品，台灣也將一刀不剪完整呈現，絕對是台灣觀眾非得在大銀幕上觀賞的必看之作！

《狂人法則》。圖/采昌國際

川普譴責「虛假又毫無品味」 《狂人法則》台灣一刀不剪辛辣上映

《狂人法則》由《腥聞教父》（The Loudest Voice）原著作者與影集編劇加百列薛曼（Gabriel Sherman）執筆。記者出身的他，年輕時曾在《紐約觀察家報》（The New York Observer）以房地產記者身分多次採訪川普本人，之後更密切追蹤有關川普的相關報導與事蹟，進而挖掘到今日川普的一言一行，其實都與他年輕時認識、如恩師般存在的爭議性律師羅依科恩有非常直接的關聯，因此開始在2017年提筆寫下本片劇本。

加百列認為，在戲劇中刻劃真實存在的名人，不僅容易淪為廉價的「模仿秀」，更容易在觀眾的比較下失去角色的真實感，尤其他所要描繪的，還是每天出現在大眾目光之前的公眾人物，所以他期望能呈現出與有別於普羅大眾所熟悉的川普形象，讓觀眾可以更沉浸在故事當中，因此不從他近年的政治生涯切入，轉而選擇以他早期的商場生涯作為主軸，描繪他是如何從聽命於父親的房地產二代，在吸取恩師羅依科恩的「狂人法則」下，成為擁有自己一片天的房地產大亨。後續他向憑藉《邊境奇譚》（Border）榮獲坎城影展「一種注目」大獎的導演阿里阿巴斯（Ali Abbasi）提出邀約，藉由非美國人、無黨派立場的視角，專注在人物本質，引領觀眾共同一窺川普轉變歷程中的夢想、恐懼、瘋狂、缺陷等多元樣貌。

《狂人法則》。圖/采昌國際

本片透過獨特視角描繪川普不凡卻備受爭議的崛起之路，細膩呈現出他在人性與道德上的灰色地帶，也因為勾勒出川普充滿歧視、恐嚇、強暴、用藥、橫刀奪愛，甚至是他抽脂與治療禿頭等爭議情節，也讓本片在美國上映前夕，遭到川普競選團隊打壓，他的法律團隊甚至還揚言提告。

全片大膽獵奇的內容，以及眾多不想被承認的八卦過往，甚至讓川普公開發文譴責本片是「虛假又毫無品味的電影」，讓本片一度找不到美國片商願意發行，也讓網友笑稱：「看川普這麼生氣，代表本片至少有90%是真的！」而這部備受爭議的作品，台灣將一刀不剪、原汁原味辛辣呈現，絕對是台灣觀眾非在大銀幕上觀賞的必看之作！

《狂人法則》。圖/采昌國際

傑瑞米史壯傳授賽巴斯汀史坦《狂人法則》 雙雙獲金球獎演技提名

值得一提的是，在川普與羅依科恩的選角上，賽巴斯汀史坦與傑瑞米史壯都是一時之選。飾演川普的賽巴斯汀，以漫威系列的「酷寒戰士」聞名。除了帥氣形象之外，他也透過電影《老娘叫譚雅》（I, Tonya）、影集《潘與湯米》（Pam & Tommy）跟《政壇野獸》（Political Animals）等作品，展現他多樣化又極為細緻的人物刻劃演技，更讓他以本片叩關影史最俊美的美國總統演員。

至於教導川普攻擊、操控媒體技巧的律師羅依科恩，則由憑藉人氣影集《繼承之戰》橫掃艾美獎、金球獎、美國演員工會獎等大獎，進而擁有多項「視帝」肯定的傑瑞米史壯擔綱，並再度以精湛演出，詮釋出角色的激進與脆弱等不同面向。這也讓兩人在本週公佈的金球獎入圍名單中，雙雙獲得「戲劇類最佳男主角」與「最佳男配角」提名。

尤有甚者，賽巴斯汀史坦同時更以另一部《非常男人》（A Different Man）再獲金球獎「音樂及喜劇類最佳男主角」提名，成為繼米高肯恩（Michael Caine）、湯姆漢克斯（Tom Hanks）、比利鮑伯松頓（Billy Bob Thornton）、萊恩葛斯林（Ryan Gosling）之後，又一同時在金球獎戲劇與音樂及喜劇類獲得雙男主角提名的男星，值得觀眾進場親睹兩位演技派男星的精湛演出。

《狂人法則》。圖/采昌國際

這部大膽揭露美國總統當選人唐納川普早期商場生涯瘋狂事蹟的電影《狂人法則》本片劇情描述1970年代的紐約，年輕的唐納川普（賽巴斯汀史坦飾演）為了擺脫房地產大亨父親所帶來的陰影，立志要在曼哈頓房地產業界闖出名聲。因緣際會之下，他結識了惡名昭彰、擅長政治操作的爭議性律師羅依科恩（傑瑞米史壯飾演）。

科恩看中川普的潛力，教導他邁向成功的「狂人法則」——攻擊、否認、永遠稱自己勝利。兩人透過欺騙、恐嚇與媒體操控，無所不用其極的瘋狂行事，成功讓川普的房地產事業崛起，逐步登上權力寶座…。不過當川普逐漸成為眾所皆知的「狂人」之後，他也為身邊的人帶來出乎意料的影響。2025年1月10日於台灣盛大上映。

《狂人法則》。圖/采昌國際

《狂人法則》。圖/采昌國際

《狂人法則》。圖/采昌國際