「世界民族電影節」帶你穿梭幸福 三場活動邀你體驗電影情懷

由文化部蒙藏文化中心舉辦、一年一度的「2023世界民族電影節」將於周五（9/15）登場，除了臺北、臺中、高雄及嘉義共56場的免費電影欣賞外，今年更配合「穿梭幸福」主題，別開生面推出「桃子醬醬好」、「塔羅好好玩」及「紗麗初體驗」三場極為有趣的文化體驗活動以饗觀眾。

除搭配電影《桃子樹的最後豐收》（Alcarràs）故事，邀請美食藝術家耿慶芝教觀眾自製桃子果醬；並結合電影《願望咖啡館》（The Place）劇情，邀請「星座塔羅女巫」傅子綺來幫觀眾占卜未來；更搭配電影《偉大的印度廚房》（The Great Indian Kitchen），特地邀請紗麗老師Lily Lu、旅遊作家黃作炎來教觀眾現場穿戴「紗麗初體驗」，實際體驗印度女性的美麗日常。

三場文化體驗活動將於9/16-9/17在光點華山電影館二樓藝文廳舉行，觀眾可上「2023世界民族電影節」官方臉書報名，名額有限、額滿為止。

「2023世界民族電影節」今年設定主題「穿梭幸福」，特別挑選曾獲柏林影展最佳影片金熊獎、代表西班牙角逐奧斯卡的電影《桃子樹的最後豐收》作放映，劇情講述西班牙阿爾卡拉斯地區、一個三代同堂桃農家族的故事。

並策劃「桃子醬醬好」文化體驗活動，邀請美食藝術家耿慶芝、現場教授觀眾以時令水果做出天然美味的果醬，並藉製作體驗、認識不同民族文化的特色。精通地中海美食的她，夫家為土耳其民族，常將電影結合烹飪、飲食等藝術文化而廣受大眾歡迎。

美食家、旅遊家出擊「世界民族電影節」3場活動體驗幸福，圖為電影《桃子樹的最後豐收》。圖／海鵬影業

曾幫五月天冠佑占卜「世界民族電影節」女巫傅子綺塔羅好好玩

電影節另一個文化體驗活動將破天荒推出「塔羅好好玩」，搭配本屆參展電影《願望咖啡館》劇情，邀請知名「星座塔羅女巫」傅子綺現場為觀眾解惑。讓觀眾體驗塔羅牌神奇魔力，並為電影節點題。

有趣的是，傅子綺曾經精準預測王菲、小S懷孕生女等演藝界大事；也曾為知名歌手蕭敬騰、丁噹、五月天冠佑諮詢，占卜預測運勢。在國際舉行占卜演講超過300多場，去年更曾準確預測比特幣將漲到六萬美金…，預測範圍涵蓋娛樂、健康、經濟及民生等，不論愛情、工作、人生規劃及身心靈療癒都難不倒她。歡迎觀眾踴躍參與，現場並將免費占卜。

電影《願望咖啡館》描述咖啡桌前的人性試煉。圖／海鵬影業

「2023世界民族電影節」更將搭配參展電影《偉大的印度廚房》，規劃「紗麗初體驗」文化體驗活動，邀請紗麗老師Lily Lu及旅遊作家黃作炎講座印度文化風情，並指導觀眾現場試穿「紗麗」（Sari）。「紗麗」是印度國服，印度人常說，泰戈爾的詩是最高超的理想，紗麗則是「女人最美麗的情懷」。

「2023世界民族電影節」今年企劃「民族大觀－穿梭幸福」、「自由振翅—人權正發聲」、「奇風藝俗—天靈靈地靈靈」以及「與神同行—心天堂樂園」四大主題單元，共計19部電影（包括13部劇情片、3部紀錄片、3部動畫片）、56場放映免費以饗觀眾，將於9/15（五）－9/24（日）分別於臺北、臺中、高雄及故宮南院等四地同時舉行。

「紗麗初體驗」實際體驗印度女性的美麗日常 圖為【偉大的印度廚房】劇照。圖／海鵬影業

《偉大的印度廚房》特邀紗麗老師Lily Lu、旅遊作家黃作炎來教觀眾現場穿戴的「紗麗初體驗」。圖／海鵬影業