楊紫《長相思》爆火 「桐華」小說改編電視劇你看過幾部？

桐華是「言情天后」的代表作家，她的創作風格獨具特色。她的小說以浪漫的愛情故事為主題，展現了男女主角之間的情感糾葛，以及多角戀的纏綿。她善於描繪複雜的感情變化，讓男女主角面臨各種衝突和困難，通過情感的起伏來推動情節的進展。情感交錯的故事設計使她的小說具有強烈的戲劇效果，讓讀者產生深刻的情感共鳴。

桐華的小說在影視公司中備受歡迎，她的作品極具劇情張力，很適合拍成影視劇。讓我們一起來看看桐華小說改編的電視劇有哪些吧！

類型：古裝、奇幻、愛情

主演：楊紫、張晚意、鄧為、檀健次

劇情：《長相思》改編自桐華的同名小說，和《曾許諾》是同系列作品。該劇2023年播出，由桐華擔任編劇。講述了流落大荒的皓翎王姬小夭歷經百年顛沛之苦，在清水鎮成為懸壺為生的玟小六，與瑲玹、塗山璟、赤水豐隆、相柳等人上演了一場關於親情、愛情、友情的糾葛故事。

《長相思》(圖/引用自微博)

NO.2：《那些回不去的年少時光》

類型：校園、成長

主演：趙今麥、白宇帆

劇情：。《那些回不去的年少時光》改編自桐華的同名小說。該劇預計2023播出，講述了17歲女孩羅琦琦的成長過程，羅琦琦天性桀驁，從不妥協，青春期的她遊走在校園和社會兩種截然不同的世界裡，和夥伴們分享著甜蜜、憂傷、彷徨、迷惑等追尋人生價值的故事。

《那些回不去的年少時光》(圖/引用自微博)

NO.3：《半暖時光》



類型：都市、青春

主演：楊旭文、許齡月

劇情：《半暖時光》改編自桐華的同名小說。該劇2021年播出。講述了女主角顏曉晨，本是身在普通家庭中的幸福女孩，然而在高考那年的一系列的變故，使她的命運發生轉變，在遇見沈侯與程致遠後，逐漸成長並得到愛的故事。

《半暖時光》(圖/引用自微博)

NO.4：《上古情歌》

類型：古裝、奇幻、愛情

主演：黃曉明、宋茜

劇情：《上古情歌》改編自桐華的小說《曾許諾》，和《長相思》是同系列作品。該劇2017年播出。講述了宣陽王姬木青寞和若疆戰神赤雲之間的悲歡離合，他們相愛相殘，經歷了無數的考驗和抉擇。最終赤雲為愛犧牲了自己的生命。

《上古情歌》(圖/引用自微博)

NO.5：《那片星空那片海》

類型：現代、奇幻、愛情

主演：馮紹峰、郭碧婷

劇情：《那片星空那片海》改編自桐華的同名小說。該劇2017年播出。講述了平凡少女沈螺，遠離喧囂的城市，回到安靜的海島生活。偶然間救起鮫人男子吳居藍。吳居藍以不凡的能力和智慧一次又一次地幫助沈螺度過難關，兩人從最初的戒備和猜忌，逐漸變成了信任和依賴，最終墜入了愛河。

《那片星空那片海2》

類型：古裝、奇幻、愛情

主演：馮紹峰、郭碧婷

劇情：該劇2017年播出。講述了大唐盛世，一個造船業興盛的海濱小鎮。陸漓是一個有著遠大夢想的女孩，她偽裝成男子，進入了鎮上的造船廠，希望有一天能實現自己揚帆遠航的夢想，鮫人王子吳居藍也帶著神秘任務來到船廠，兩個不同種族的青年，在造船廠相遇相知，漸漸萌生了一份純真的愛情。

《那片星空那片海》(圖/引用自微博)

NO.6：《大漢情緣之雲中歌》

類型：古裝、愛情

主演：楊穎、陸毅、杜淳

劇情：《大漢情緣之雲中歌》改編自桐華小說《雲中歌》，為《大漠謠》的同系列作品。該劇2015年播出。故事背景設定在西漢時期，以女主角雲歌與公子孟玨、漢昭帝劉弗陵之間的的愛情故事，其中牽扯了朝堂政治權謀和愛情糾葛

《大漢情緣之雲中歌》(圖/引用自微博)

NO.7：《風中奇緣》

類型：古裝、愛情

主演：劉詩詩、彭于晏、胡歌

劇情：《風中奇緣》改編自桐華小說《大漠謠》，為《雲中歌》的同系列作品。。該劇2014年播出。故事講述了大漠狼女徐瑾瑜因政變逃到建安，化名莘月，與南朝將軍衛無忌和儒商莫循之間展開的情感糾葛。這部劇的角色關係錯綜複雜，三人之間的情感與宿命組成，引發了一系列浪漫和悲壯的情節。

《風中奇緣》(圖/引用自微博)

NO.8：《最美的時光》

類型：現代、愛情

主演：鐘漢良、張鈞甯、賈乃亮

劇情：《最美的時光》改編自桐華的小說《被時光掩埋的秘密》。該劇2013年播出。故事講述了蘇蔓在一次相親中遇見了自己暗戀多年的清華才子宋翊。為了接近宋翊，蘇蔓不惜放棄自己的大好前程，來到宋翊所在的公司當小文員，蘇蔓不顧一切地追求宋翊，她卻不知道，麥古公司的高層陸勵成也對她有意，並且用行動向她示愛。

《最美的時光》(圖/引用自微博)

NO.9：《步步驚心》

類型：古裝、宮鬥、愛情

主演：劉詩詩、吳奇隆、鄭嘉穎、袁弘

劇情：《步步驚心》改編自桐華的同名小說。該劇2011年播出。故事講述了現代白領張曉因車禍穿越到清朝康熙年間，成為滿族少女瑪爾泰若曦，她看透所有人的命運，卻無法掌握自己的結局，身不由己地捲入「九子奪嫡」紛爭的故事，結局充滿著惋惜和錯過的悲傷。這部劇可說是穿越劇的巔峰之作，出色的演員表現和故事情節，牢牢吸引著觀眾的目光，是一部經典之作。

《步步驚心》(圖/引用自微博)