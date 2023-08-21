桐華《長相思》除了愛情 還有人間清醒語錄

《長相思》是一部根據桐華小說改編的愛情古裝劇，劇情精彩，人物鮮明。劇中的人物設定，是女主和多個男子之間的愛情糾葛，可並不是大家想像中的傻白甜劇。劇中有一些話讓很多人共情，下面就來盤點一下這些人間清醒語錄，看看你是否也有同感。

1、甜兒不相信串子會真心實意和她過一輩子，她現在給串子的都是虛情假意。但是，串子不知道，甜兒對他好，他就對甜兒更好，甜兒看串子對他更好了，那虛情假意漸漸地摻雜了真，天長地久的，最後假的也變成了真的。

2、這世間看似越嚴重的事情其實越簡單，逃不過利益二字，說白了不過都是生意。

3、這世上有時候很多的複雜在於環境，荒遠深山裡多的是白頭偕老的夫妻，繁華之地卻多是貌合神離的怨偶。

4、越是看似重要的事情越像生意，不外乎利益，可唯情之一字，永不可用利益去衡量。父母子女之情，兄弟姊妹之情，朋友之情，男女之情，都是看似平常簡單，無處不在，卻又稀世難尋、萬金不換。

5、這世間的傷害不僅僅會以惡之名，很多的傷害都是以愛之名。

6、心若如明月，諸般變化都如浮雲遮月，再紛擾晦暗，最終都會浮雲散、明月出。

7、你再練習，只會越射越差，那種錯誤的感覺反而會因為一遍遍練習鞏固在你心中，相信我，凡事都是見好就收最好。

8、關愛就是這樣，如寒夜裡的被子，能給予溫暖，可終究要壓在身上，也是一種負擔。

《長相思》(圖/引用自微博)

9、不要怪我心狠，你若不憑藉自己的本事拿到，即使給了你，你也守不住。

10、苦難之所以能成為苦難，只是因為遇到它們的人被打敗了，而我們打敗了苦難，並把它們踩碎，揉進自己的身體裡，變成了屬於我們的力量。

11、生命是一場又一場的別離和相遇，是一次又一次的遺忘和開始，可總有些事，一旦發生，就留下印跡；總有個人，一旦來過，就無法忘記。

12、最好的年華，總在不懂得珍惜前就已消逝；最深愛的人，卻在來不及用心前悄然遠離。在等待中錯過，在失去時追悔，卻不知失去的便不再有，錯過的就再也無法找回。

13、世間事，甲之砒霜，乙之熊掌，全憑個人所感，覺得美就美了。

14、平靜到乏味，乏味到無趣，無趣到平安，平安到幸福。

15、幸福是什麼呢？不過是得到自己想要的，即使那想要的在別人眼裡一文不值。

16、有力自保，有處可去，有人相依，願你一世安樂無憂。

《長相思》(圖/引用自微博)

17、再稀罕的景色看多了也膩，除非有人陪我一塊兒看才有意思。景永遠是死的，只有人才會賦予景意義。

18、想要得到什麼，一定要相信那東西存在，你自己都拒絕相信，怎麼可能真心付出？你若不肯播撒種子，就不會辛勤培育，最後也不要指望大豐收。

19、這世間，人們只懂得緊抓自己的欲望，很少懂得適時地放手，成全了別人，就是成全了自己。

20、這世間看似越嚴重的事情其實越簡單，逃不過利益二字，說白了不過都是生意。

21、幽靜的小道，曲曲折折，時而平整，時而坑坑窪窪，看不到盡頭所在，就像人生。

22、你們人不停地奔跑追尋一些很虛浮的洞悉，可實際真正讓你們放鬆快了的洞悉往往是你們童年時的簡單擁有。

23、人的心態很奇怪，幸福或不幸福，痛苦或不痛苦都是通過比較來實現。

24、漫長的光陰裡，你不會只走過一個人的生命，也不會只有一個人走過你的生命。緣來時，猝不及防；緣去時，無力阻止。唯一能做的就是，遇見是，緊握手中 珍惜；離別後，深藏心底 銘記。

25、和睦時光總是短暫，就如人世間的歡愉總是刹那。花開則謝，月圓則虧，但凡世間美好的東西莫不如此。