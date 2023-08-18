盤點11部爆火「小說改編」古裝劇 《灼灼風流》景甜x馮紹峰人間富貴花

古裝劇作為一種獨特的電視劇類型，一直以來都深受觀眾的喜愛，為觀眾提供了一個與現實世界脫節的幻想空間，讓人們在其中尋找到共鳴和慰藉。儘管當下的影視劇市場呈現出五花八門的類型和層出不窮的創新，但古裝劇始終在觀眾心中佔據著一席之地。以下介紹11部「小說改編」古裝劇資訊。

1、《灼灼風流》

類型：勵志、愛情

主演：景甜、馮紹峰

劇情：《灼灼風流》改編自隨宇而安的小說《曾風流》。講述了作為江南首富的庶女，慕灼華立志要考取功名實現自我價值。為此她苦讀詩書，遠赴定京，意外與定王劉衍相遇。兩人彼此救贖、相知相愛，攜手守家衛國。

《灼灼風流》(圖/引用自微博)

2、《安樂轉》

類型：復仇、愛情

主演：迪麗熱巴、龔俊

劇情：《安樂轉》改編自星零的小說《帝皇書》。講述了一身正氣、心系蒼生的任安樂，是一位集勇猛與才智於一身的奇女子，為開國將門之後，幼年家族遭逢變故，隱姓埋名逃出之後成為雄霸一方的寨主。回到帝都是以競選太子妃為名，行查訪當年變故之實。在調查真相的過程中，被大靖太子韓燁所賞識，二人為家為國為民謀安寧，彼此守護。

《安樂轉》(圖/引用自微博)

3、《與鳳行》

類型：仙俠、愛情

主演：趙麗穎、林更新

劇情：《與鳳行》改編自九鷺非香的小說《本王在此》。講述了上古時期，神君行止在仙魔大戰後失去蹤影，幾百年轉瞬即逝，魔界碧蒼王沈璃也逃不開政治聯姻。匆忙逃婚的過程中沈璃意外受傷下凡，沒想到變回鳳凰原身的她被小販當成了肥雞，路過的清俊男子把她買走，兩人的孽緣就此展開。

《與鳳行》(圖/引用自微博)

4、《無憂渡》

類型：奇幻、愛情

主演：任嘉倫、宋祖兒

劇情：《無憂渡》改編自半明半寐的小說《半夏》。講述了在繁華的光平城中，人和妖共存，妖擅長偽裝成人的模樣，人不不知道妖。一位神秘的捉妖師宣夜偶遇了少女半夏，二人攜手探案，共破迷局，最終收穫了一段唯美愛情的故事。劇情分為六個志怪單元，奇幻、驚悚中不乏溫馨。融合了探案、懸疑、奇幻以及愛情等諸多元素。

《無憂渡》(圖/引用自微博)

5、《永安夢》

類型：重生、愛情

主演：歐陽娜娜、徐正溪

劇情：《永安夢》改編自發達的淚腺的小說《長安第一美人》。講述了雲陽侯府嫡三女沈甄欠債還不起錢，成了鎮國公世子陸宴的外室。陸宴重生，憶起前世與沈甄坎坷未能修成正果。這輩子費盡心力對抗隻手遮天的皇后許氏及其黨羽，最終撥亂反正，贏得美人歸。

《永安夢》(圖/引用自微博)

6、《傾城亦清歡》

類型：穿越、愛情

主演：鐘漢良、袁冰妍

劇情：《傾城亦清歡》改編自拈花惹笑的小說《王的女人，誰敢動》。講述了古代戰神九王爺，與穿越而來的現代實習醫生艾卿歡之間，跨越時空的戀愛故事。

《傾城亦清歡》(圖/引用自微博)

7、《塵緣》

類型：修仙、愛情

主演：楊穎Angelababy、馬天宇

劇情：《塵緣》改編自煙雨江南的同名小說。故事因一塊青石而起，女主張殷殷將男主紀若塵錯認謫仙擄回山門。二人在面對命運不公和外界的流言蜚語時，相互扶持不離不棄，一次次攜手共度難關，在經歷多次險境之後，收穫了至真愛情，同時也明白了天下大義之道。

《塵緣》(圖/引用自微博)

8、《玉骨遙》

類型：仙俠、愛情

主演：肖戰、任敏

劇情：《玉骨遙》改編自蒼月的小說《朱顏》。講述了孤高清冷的空桑世子時影及熱情仗義的赤族郡主朱顏因一花之恩結下命劫夙緣，時影陪伴朱顏成長，兩人共同守護空桑王朝。

《玉骨遙》(圖/引用自微博)

9、《錦繡安寧》

類型：宅鬥、愛情

主演：張晚意、任敏

劇情：《錦繡安寧》改編自聞檀的小說《首輔養成手冊》。講述了在別院長大的羅家千金羅宜甯自小未受繁文縟節的束縛，因為看不慣眾人對三哥羅慎遠欺負而多次伸出援手，逐漸發現羅慎遠看似落魄實則文武雙全。在風雨和波折之下兩顆心逐漸走近，也愈發堅定要與彼此相守一生。

《錦繡安寧》(圖/引用自微博)

10、《七時吉祥》

類型：仙俠、言情

主演：楊超越、丁禹兮

劇情：《七時吉祥》改編自九鷺非香的小說《一時衝動，七世不祥》。講述了姻緣閣小仙祥雲和仙君初空二人陰差陽錯牽繫上古紅線，成為彼此綁定的歷劫仙侶，牽絆出一系列浪漫歡樂又跌宕糾纏的七世情緣。

《七時吉祥》(圖/引用自微博)

11、《折腰》

類型：勵志、愛情

主演：宋祖兒、劉宇寧

劇情：《折腰》改編自蓬萊客的同名小說。講述了魏喬兩家上代結有宿怨。兗州喬家主動以婚姻求好，魏家祖母代孫兒魏劭接納婚姻，娶喬家女兒。身為政治婚姻一方主角的女方，小喬開始了和燕侯魏劭的婚後酸爽生活，在相處中漸生情愫，最終二人齊心。

《折腰》(圖/引用自微博)