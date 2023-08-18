盤點10部熱門「小說改編」現代劇 《玫瑰故事》劉亦菲x霍建華顏值爆表

2023年下半年，我們能看到哪些令人期待的小說改編影視劇呢？以下是根據網路公開資料整理的10部小說改編電視劇的資訊。這些劇集涵蓋了不同的題材和風格，有現代都市、科幻驚悚、歷史傳記、職場勵志、青春愛情等，相信每個人都能找到自己喜歡的一部。

1、《玫瑰故事》

類型：愛情、職場、勵志

主演：劉亦菲、霍建華、佟大為、彭冠英

劇情：《玫瑰故事》改編自亦舒的小說《玫瑰的故事》。講述了女主角黃玫瑰自由不羈，灑脫隨性的人生。以女主角的成長和三段感情經歷為主線，講述她從職場小白成長為成功的創業者，活出精彩人生的故事。劇集融合了愛情、職場、勵志等多重元素。

《玫瑰故事》(圖/引用自微博)

2、《火星孤兒》

類型：青春、科幻

主演：費啟鳴、趙弈欽、姜武、於謹維

劇情：《火星孤兒》改編自物理學博士劉洋的同名科幻小說。原著曾獲華語科幻星雲獎2019年度小說類「原石獎」。以青少年視角講述科幻故事，在外星文明降臨、世界面臨崩塌之際，一群熱血的高中生全力抵抗、拯救人類最後希望。

《火星孤兒》(圖/引用自微博)

3、《要久久愛》

類型：青春、愛情

主演：楊紫、範丞丞

劇情：《要久久愛》改編自櫻十六小說《十七歲你喜歡誰》。聚焦航太城家屬院裡一起長大的7個年輕人，講述他們一起走過青蔥歲月，以及多年後重逢，再次感悟愛情與友情的故事。歌手孫燕姿不僅為該劇演唱了主題曲，還將在劇中客串演出。 《要久久愛》(圖/引用自微博)

4、《在暴雪時分》

類型：青春、體育

主演：吳磊、趙今麥

劇情：《在暴雪時分》改編自墨寶非寶的同名小說。劇情講述運動員林亦揚與殷果相遇在一個暴雪夜裡，林亦揚對殷果一見鍾情，又因兩人對運動的熱愛，不斷產生交集，生活也開始發生變化。

《在暴雪時分》(圖/引用自微博)

5、《球狀閃電》

類型：科幻、奇幻

主演：童瑤、王安宇

劇情：《球狀閃電》根據劉慈欣同名長篇科幻小說改編。講述一個從小就被外星人監控的地球人機緣巧合重回地球後，帶領眾人利用球狀閃電引發核聚變，摧毀觀察者計畫的故事。故事內容與《三體》系列有所聯動。

《球狀閃電》(圖/引用自微博)

7、《繁花》

類型：人文、歷史

主演：胡歌、馬伊琍、唐嫣

劇情：《繁花》改編自金宇澄的同名小說，原作曾獲「茅盾文學獎」。劇集主要講述了20世紀60年代和90年代兩個特殊歷史時期上海人的生存狀況，真實再現大陸改革開放初期海派風貌，塑造大時代下的小人物群像。

《繁花》(圖/引用自微博)

8、《大江大河3》

類型：人文、勵志

主演：王凱、楊爍、董子健、楊采鈺

劇情：《大江大河3》改編自阿耐小說《大江東去》。講述東海化工與洛達公司跨國合作的故事。以宋運輝、雷東寶、楊巡等人的際遇和奮鬥歷程，展現1993到2000年生活的轉變。作為《大江大河》系列電視劇的第三部作品，本部劇情承接第二部結尾，前作主創全員回歸。

《大江大河3》(圖/引用自微博)

9、《江河日上》

類型：環保、懸疑

主演：黃志忠、梅婷、姜武、張國強

劇情：《江河日上》改編自射日鳴鏑的小說《江流天地外》。講述齊江大學教授鄭寒江臨危受命，解決當地環境污染問題的故事。其間下屬的誤解、同僚的異見、兄弟的暗刀，經歷朋友背叛親人死亡，始終不改初心，抽絲剝繭查明真相，解決污染問題。

《江河日上》(圖/引用自微博)

10、《北上》

類型：人文、勵志

主演：白鹿、歐豪

劇情：《北上》改編自徐則臣的同名小說，原作曾獲「茅盾文學獎」。劇集以夏鳳華、謝望和、邵星池等6個運河邊長大的年輕人為主線，講述他們沿運河北上追尋理想，又順流而歸返還家鄉、建設家鄉的奮鬥故事，展現當代青年對民族文化的認同和對民族精神的傳承。

《北上》(圖/引用自微博)