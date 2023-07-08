人氣漫改劇《Sweet Home 2》 宋江滿身血痕慘淪為實驗體

Netflix在近日釋出2023下半年強檔電影、影集，其中包括《我的女神室友斗娜》、《絕世網紅》、《假面女郎》、《D.P：逃兵追緝令》、《京城怪物》、《精神病房也會迎來清晨》、《走進你的時間》、《盜賊之歌》，及《芭蕾復仇曲》作品。

除此之外，還有人氣漫改劇《Sweet Home》將在年底推出第二季，《Sweet Home》影集在2020年改編自韓國網路人氣漫畫，由宋江擔任主角，以及李到晛、高旻示、李施昤、李陣郁、朴圭瑛等人主演，一推出就受到歡迎，與漫畫不同的是，在第一季結尾留下了伏筆，經過3年後，第二季終於曝光。

《Sweet Home》劇情講述車賢秀(宋江 飾)獨自搬進老舊社區，卻沒想到遇上世界末日，所以人因為慾望怪物化開始大開殺戒，而他和社區的居民在一連串的怪物攻擊存活下來，但自己也經歷怪物化，最終疑似突變成功的他，保護了居民們留下來獨自對抗軍隊。

比起漫畫的劇情，影集還做了不少改變，例如新角色的伊景(李施昤 飾)，在與居民共處後仍決定加入軍隊陣營，同樣擁有怪物體質的邊尚昱(金聖喆 飾)，最後將意識轉移到原本死去的大叔(李陣郁 飾)救走車賢秀，種種細節都為了第二季鋪陳。

當時第二季決定開拍，劇組就公布了演員名單，除了宋江、高旻示、李施昤、李陣郁、朴圭瑛原班人馬回歸之外，還加入了劉五性、吳正世、振永、金武烈飾演新角色，第二季的重點將著重在怪物化的啟發、研究、治療，當然打鬥戲也絕對不會少。

圖／擷自 Netflix

預告中可以看見怪物化的宋江身上布滿血刺，甚至還直接刺穿他的手掌，臉上全是血絲、背部長出攻擊性十足的翅膀，眼球也變身全黑，大暴走的模樣張力十足，另外，在後面的劇照中，可以看見宋江全身都是血痕傷口，脖子上被鐵鍊拴住，似乎被軍隊抓走後淪為實驗體。

圖／擷自YouTube

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而其他角色也出現在上方，高旻示剪掉一頭長髮，手臂上綁著繃帶，遭遇過甚麼完全可以從她的樣貌上想像，李施昤則是狼狽的趴在地上看著前方，李陣郁身後的背景明亮乾淨，可能也一同抓回軍隊做實驗，而研究疫苗的人，正是吳正世飾演的博士，劉五性、金武烈及振永分別是保護民眾對抗怪物的上士、第二打手及二等兵。

圖／擷自YouTube

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《Sweet Home》第二季演員陣容強大，劇情更加精采，讓許多人相當期待到時播出的全新內容，官方接著會陸續曝光《Sweet Home》的相關資訊，就讓我們持續關注！