漫畫改編劇《驅魔麵館2》「靈異小隊」回歸！ 預告曝金赫拉新造型

tvN在2020推出的熱門韓劇《驅魔麵館》，前陣子宣布第二季將在今年回歸，讓不少觀眾們相當期待，由金世正、廉惠蘭、趙炳圭、劉俊相主演，奇幻劇情加上不少動作武打戲，自播出以來就受到歡迎，而日前終於曝光了第二季的告，除了主演原班人馬回歸之外，還加入了兩位意想不到的演員。

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《驅魔麵館》電視劇改編自同名網路漫畫，劇情講述狩獵人間惡鬼的獵人，偽裝成麵館員工，維護世界和平的故事，主角蘇炆（趙炳圭 飾）在一次事件加入了打鬼行列，原本身體的障礙也因為獲得力量，得以恢復正常，在特訓下開始與同伴們合作追逐惡鬼們，是一部絕不冷場的奇幻武打劇。

圖／擷自IMDb、圖／擷自YouTube

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而第二季故事線會比先前的更加複雜，除了打鬼日常之外，還有其他出其不意的事情發生，日前發布了最新預告，短短15秒就充滿了不少資訊。

四位主角的造型，也從第一季全身紅的套裝，換成以黑色為主的運動風格，整體下使他們看起來更有神秘及強大的感覺，趙炳圭原本短髮的造型，也變成了略長的捲髮樣貌，預告中可以看見新加入了兩大惡鬼，竟是《黑暗榮耀》的毒癮女金赫拉，及《非常律師禹英禑》的律師姜其永。

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金赫拉先前在結束《黑暗榮耀》拍攝後，就剪掉了一頭長髮，並且染成辨識度極強的金髮，原來是為了這個角色所做的改變，雖然畫面只有閃過一秒，但還是能看見金赫拉正準備一拳向某人揮去，慘白膚色加上金髮，與紅脣有明顯對比，展現出惡女邪魅瘋狂的一面。

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另外，在《非常律師禹英禑》飾演前輩律師的姜其永，本劇裡也有突破的表現，撕裂吼叫的型態很難想像先前斯文的模樣，灰色調的肌膚，加上透出的血管，整體散發出驚悚危險的氛圍。《驅魔麵館2》目前預計在7月上線，就讓大家期待一下，第二季「打鬼四人幫」會發展出什麼樣的故事吧！