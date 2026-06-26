2026 TCCF PITCHING 增設獎項獎金 徵件倒數

琅琅悅讀／ 文策院
2026 TCCF PITCHING 現正開放全球徵件。(圖/文策院提供)
2026 TCCF PITCHING 現正開放全球徵件。(圖/文策院提供)

文化內容策進院（ ）「2026 Taiwan Creative Content Fest （TCCF）」將於 11 月 6 日至 9 日在南港展覽館登場，核心單元「PITCHING 提案大會」徵件截止日期為 7 月 6 日中午 12:00。今年多組企業與機構首度加入或加碼設獎，獎項陣容全面升級；《屍速列車》系列製作人更將親自擔任提案培訓導師，協助入選團隊站上國際舞台。

TCCF 今年邀集多位重量級業師擔任提案培訓導師，其中長片主題場導師李東河（Dongha LEE）格外受到矚目。李東河現任韓國 Red Peter Films 總裁，曾製作獲第 63 屆坎城影展最佳劇本獎的《詩》，並一手打造風靡全球的《屍速列車》及續作《屍速列車：感染半島》。他在第 70 屆坎城影展上獲全球電影雜誌《Variety》評選為唯一入選的亞洲製片人，名列「10位值得關注的製片人」。導師將於工作坊中提供專業指導，協助入選團隊從內容定位到國際市場策略全面備戰。

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眾多單位今年再度投入挖掘更多具國際市場潛力的優秀提案。(圖/文策院提供)

今年多組單位新增或加碼設獎，展現業界對 TCCF PITCHING 的高度支持。跨專場方面，客家公共傳播基金會今年新增設立「客傳匯流獎」（60萬元），期望透過影像促進不同生命經驗之間的理解與連結，鼓勵與客家文化所重視的價值相互呼應的優秀作品。台灣高鐵今年加碼設立「台灣高鐵美好旅程獎」（50萬元），期望鼓勵創作者透過影像發掘跨越地域、文化與世代的動人故事，如同高鐵串聯台灣各地，讓更多精彩的台灣故事被世界看見。新媒體暨影視音發展協會（NMEA）今年加碼頒發50萬元獎金，獎勵最能體現跨界產業合作典範的企畫案，獲獎團隊同時受邀加入協會參與各項活動；台灣大哥大除加碼頒發 50 萬元獎金外，亦同步擴大推出「商業編劇人才養成計劃」，從長片、長片主題、影集、動畫及紀錄片專場遴選出兩位編劇，提供為期兩年的經濟支持與客製化課程資源，助攻原創 對接商業市場。長片專場方面，嘉義市政府文化局今年加碼設立「拍嘉義開發獎」，獎金高達 50 萬元，鼓勵創作者將故事落腳嘉義市，共同推動城市影像文化與產業發展。 動畫專場方面，以扶持國內動畫及特效產業為宗旨的「動畫特效協會」今年新增設獎（30萬元），支持本土動畫創作能量與產業發展，期望為具潛力的台灣原創動畫內容提供更多被看見、持續延展的機會。紀錄片專場方面，兆豐銀行文教基金會今年新增設立「兆豐銀行文教基金會最佳 ESG 獎」（30萬元），鼓勵創作者以影像呈現環境永續、社會關懷與公司治理核心價值，推動社會正向改變。

2026 TCCF 將於 11 月 6 日至 9 日在南港展覽館登場。(圖/文策院提供)

此外，多家長期支持 TCCF 的單位今年再度共襄盛舉。企畫/長片專場獲法國國家電影與動畫中心（CNC）、udnFunLife聯合數位文創、高雄市電影館，以及義大利 FEFF 持續支持；影集專場由TVBS、東森電視、第一商業銀行繼續設獎；紀錄片專場則有紐西蘭 Doc Edge 再度加入；故事系列專場由民視、晴天影像、三立電視及四方四隅文娛國際共同支持；韓國富川國際奇幻影展（BIFAN） 、Blintn 亦持續投入資源，攜手挖掘更多具國際市場潛力的優秀提案。

有意參與的團隊請留意報名期程：

「Project 企畫系列專場」報名費為每件新台幣 1,500 元。
「Story 故事系列專場」報名免費，惟入選公開提案者將收取每件新台幣 1,200 元之提案費用。

所有徵件截止日期為 2026 年 7 月 6 日（日）中午 12:00，敬請把握機會！

Project 企畫徵件
Story 故事徵件

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