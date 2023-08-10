【未來‧旅行‧徵文首獎】彌光／被遺忘的未來（中）

文／彌光

喀拉喀拉，有什麼東西在劇烈的碰撞著，直到一陣強烈的力道將埃比索搖下了床底，埃比索這才驚覺：地震了。

他連滾帶爬地跑出屋外，看見薩米亞區的居民有光著身子的、有抓著毛毯的，有抱著孩子的，有拿著一串香蕉的，統統都跑到了戶外。

最大的震度似乎已經過去，但餘震才要開始。

埃比索看見有人的房子倒塌了，主人挖著瓦礫堆，想辦法從裡頭搶救東西出來；有人正在哭泣，他的額頭被石塊敲中，正汨汨地流著鮮血；有人正在安撫被吵醒的孩子，孩子的哭聲震天價響，隨著搖晃的地面，哭號尖叫，刺耳非常。

埃比索忍不住摀起耳朵，接著他想起床板下的錢、毛毯、鐵盒還有鐵鍋，於是沖回了屋子，將這些家當全部抱在自己懷裡，然後一口氣跑到了相較空曠的果菜市場。

夜晚的市場只剩零星的幾個攤販，這些攤主被地震搖醒，有的推著攤車茫然四顧；有的拿著麻繩將所有鍋具緊緊綁在一起。埃比索跑往傑克所在的、有著褪色條紋的小棚子，傑克就在那裏。他還睡在那堆垃圾堆裡，強震也沒能喚醒他酒醉的腦袋。

埃比索拍拍傑克的臉頰，試圖喚醒他：「醒醒，傑克，地震了！」他呼喚道。

傑克臉頰吃痛，嘟噥幾聲，然後翻個身，將臉埋進更深的垃圾堆裡。

埃比索只好捏住他的鼻子，直到傑克因為窒息而不得不大喘一口氣醒來。

傑克顯然沒有意識到地震的發生，他搔了搔頭，一臉疑惑地看著埃比索，問道：「埃比索，這是怎麼了？」

埃比索回道：「地震了，有人的房子塌了，晃得很嚴重。」

傑克噢了一聲，然後撥掉自己臉上的垃圾，從小棚子爬出來。

「所以你從屋子跑出來，還帶了全部的家當？」傑克問道。

埃比索聳聳肩：「我的房子破得要命，說不定堅持不住。」

傑克笑了，說道：「你很豁達。」然後他張望了一下四周，月光下，周遭陸陸續續有居民奔逃過來，市場即將熱鬧起來了。

埃比索跟著觀察了一下周遭，咕噥道：「有人沒穿衣服。」

傑克用他那老花眼定睛看了一看，可惜地嘟噥道：「老頭沒穿衣服沒什麼好看的。」埃比索聽了笑了笑，道：「希望他的家人有帶毛毯出來。」

此刻星星月亮籠罩在他們頭上，用它們的亮光溫柔地撫摸人們。不知道是誰哼起了不知名的樂曲，音調溫柔而和緩，像是一首古老的搖籃曲。孩子的哭聲漸漸歇去，取而代之的是沉沉睡去的呼嚕聲與鼾聲。

傑克因為鼾聲而無法入睡，他看向躺在一旁的埃比索，發現對方睜著一雙烏黑大眼，望著天空，似乎在思索什麼。

傑克問道：「埃比索，你在想些什麼？」

埃比索答道：「我在想怎麼樣才可以延續剛才的夢。」

傑克好奇地問道：「你剛才夢見了什麼？」

埃比索回答：「我剛才夢見了滿滿一鐵鍋的烤肉，我過世的祖母別著一個綠寶石的胸針坐在我對面，她的腳邊有一整壺裝了冰塊的新鮮駱駝奶，裡頭漂浮著兩片裝飾用的薄荷葉。」

傑克喟嘆：「真是一場好夢。」

埃比索也長舒了一口氣，說道：「是啊，我很想再回到那場夢裡。」

「我過去的生活就是你的夢，只是我當時一心只想研發時光機器，飯也不好好吃，覺也不好好睡，現在想想，我願意用我剩餘的時光，去換取當時的歲月。」傑克坦露了自己的心聲。

「我就知道故事中的科學家就是你。」埃比索嘟噥道。

「是啊，是我，一個自作聰明的人。」傑克自嘲道。

「但即便你沒有發明時光機器，浩劫也是會到來，對吧？」埃比索問道。

「是啊，浩劫還是會到來，只是我當時應該多享受最後的美好時光，而不是急著證明未來的存在。」傑克雙手交叉在腦後，抖著雙腿，一臉愜意。「我應該要一口烤肉一口冰柳橙汁，一直吃到世界浩劫發生，然後安然地死亡。」

埃比索思索了一下，說道：「你說安然的死亡。」他轉頭，認真地看向傑克：「真的可以安然的死亡嗎？」

傑克啞然。根據現有的歷史記載，核戰爭爆發後，世界三分之二的人口在戰爭中、汙染中死亡，交通癱瘓，加工業陷入停擺，僅存的勞動力集中到糧食作物的生產中。但禍不單行，氣候異變，作物乾旱枯死，飢荒在各處爆發，人們大量死去，直至戰爭結束後的第五十年，人類才開始恢復一線生機。然而核廢水、核廢料、輻射塵還在洋流與大氣中四處流竄，不知道哪一天，最後的淨土也會失去。

真的可以安然的死亡嗎？傑克心中有來自良心的譴責。

「抱歉，埃比索。」傑克說道。

「你不必道歉，傑克，戰爭又不是你造成的。」埃比索道。

「謝謝你，埃比索。」傑克道。

而後，他們結束了對話，加入了人們沉眠的夢裡。

隔天，玉米粉加工廠通知地震震壞了某些機械，需要一天的維修時間，所有工人們放假一天，明天再去上班。

對工人們來說這是個不幸的消息，這代表今天的中餐不會再有玉米糊糊的供應，也拿不到午飯錢，這讓埃比索有點慶幸自己早就領完了這個月的飯錢。

他先回家查看屋子的情況，昨天的地震讓許多人的土屋倒塌了，他的屋子還勉強倖存著，當時建造的時候用石條加固過，結構倒是沒有什麼大礙，只是屋頂給搖落了，乾草和麻繩落了一地。

埃比索打算用今天一整天空閒時間重新建造他的屋頂，他需要去買些麻繩和玉米桿，這會花費他不少錢，因為如今新鮮的玉米桿也很值錢。

他去到市場，昨天的地震讓許多人失去了住所，市場現在成了難民集中區。

本來他預計要買些玉米粉和香蕉，現在他得把錢花在修建屋頂上。

他去到玉米田區，農民們還在照常作活，他買了足夠的玉米桿和一綑麻繩回家，然後花了一上午的時間將屋頂鋪滿、固定。接著他去到市場，買了一碗雜燴湯，準備與傑克分享，但傑克卻不在他的老位置。

他的老位置照常堆滿了垃圾，統一發配的鐵盒也還在原地，唯獨不見他的蹤影。埃比索只好在垃圾堆邊坐下，一邊喝雜燴湯一邊等待傑克出現。

約莫過了半小時，他才看到傑克滿頭大汗地從玉米田方向朝他走來。

傑克看見他，雙眼亮了起來，語氣興奮地道：「埃比索，昨天的地震！你猜怎麼了？」

埃比索一臉疑惑：「怎麼了？」他問道。

傑克道：「地震讓地下堡壘坍了一塊，黃沙灌滿了一些房間，不過我也因此找到可以進去的入口了。」

「這麼說，也許可以找到時光機器了？」埃比索驚訝地瞪大了雙眼。

「我已經找到放時光機器的房間，但堡壘很不穩定，黃沙把很多柱子壓壞了，我今天上午都在清理房間前的黃沙，它們把門堵死了。」傑克說，然後他從垃圾堆摸索出一個陶壺，咕嘟嘟地把裡頭的水喝光。「我要放手一搏！」他說，用手臂把嘴邊的水漬抹掉。

「我要去幫忙。」埃比索說，一陣興奮的感覺湧上他的腦袋，讓他說話變得又急又快：「我一定要看看時光機器的樣子，傑克，請不要拒絕我的幫忙！」

「喔埃比索！你能來幫忙實在太好了！」傑克被他的興奮所感染，他滿面通紅，說道：「只有你相信我的故事，你是不二人選！」

埃比索聽了傑克的話，感覺光榮極了。他掏錢又買了一碗雜燴湯，與傑克慶祝一番。兩人來到薩米亞區邊界的沙漠中，去到傑克所說坍方了的地下堡壘。

傑克帶他查看了堡壘大致的狀況，這個地下堡壘是用堅固的混擬土與鋼材建造的，搭載了完善的排水與供氧系統，並用升降梯運輸食物。但經過了五十多年，這些設施早已被侵蝕的不成樣子。

「你看。」傑克指著一坨已鏽成一團的鐵塊向埃比索介紹道：「那是一台發電機。」

埃比索點頭，有些遺憾。這裡到處都是鏽蝕，還有不斷傾瀉的黃沙。

兩人開始通力合作，等到清理乾淨時光機器房前的黃沙，已是夕陽斜照時分。傑克將金屬門推開一個縫隙，裡頭很黑，只能隱約可以看到東西的輪廓。

「我想我們需要一些光源，我會去買蠟燭還有一些吃的，今晚我要待在這裡。」傑克道。

「嗯。」埃比索應聲，如果可以，他也想參與剩下的清理工作，但他還有明天的工作。

「埃比索，你還有工作，明天中午再來吧。」傑克見他面有難色，於是說道。

埃比索和傑克告別，在忙碌了一整天後，他的身軀與精神都疲憊極了。

他隨意買了些玉米糊糊填飽肚子——聽說湯婆婆中午過後便不見人影，不知是什麼原因使她放棄了下午一點到晚上七點的半毛錢們。

也許是因為房頂已修好的閒適讓他放心下來，他心中升起去看望湯婆婆的想法，湯婆婆所住的地方薩米亞區的每個人都知道，但湯婆婆總是沉默地煮她那一鍋湯，以致於拜訪的人不免陷入同樣的沉默裡，而覺得索然無味。

但埃比索覺得，可以煮出一鍋味道豐富的湯的婦人，她的內心一定也是極為豐富的，還有，也許是她總是會多給他一些肉末的原因，他的拜訪中還帶著感恩的心情。

他買了一串香蕉，然後提著這串還很翠綠的水果登門拜訪。

湯婆婆的家有些破舊，但仍是完整的，地震沒有真正損壞這間古老的屋子。

他隔得遠遠地呼喊著：「哈比卡婆婆，你在家裡嗎？」哈比卡是湯婆婆的名字。

門扉鬆動，地上的黃沙微微掀起，一張皴皺的臉從門後探出，聲音有些嘶啞：

「我在，是誰？」

埃比索回答：「我叫埃比索，在附近工廠工作，今天下午沒看到您擺攤，所以想來看看您。」

哈比卡沉默了一會兒，才道：「好，你進來吧。」她將門扉拉開，讓埃比索進入後，又關上了門。

哈比卡點著一支蠟燭，燭光照著她如樹皮般的臉，她的眼睛小而黝黑，像某種甲蟲的眼睛，但仔細一看，卻又是黃而混濁的。這很矛盾，但又很合理，人老了都是這樣的。

埃比索將香蕉遞給哈比卡，希望她能收下，哈比卡擺擺手，表示不用了。

「你留著吃吧，留著吃吧。」她道，最終也沒有收下。

哈比卡招呼埃比索在椅子上坐下，自己則坐在床沿，她將蠟燭放在房屋中央的石桌上，兩個人圍著燭光，哈比卡道：「你是個很好的年輕人，謝謝你來探望我。」

埃比索覺得哈比卡有話要說，他有些預感。

「哈比卡婆婆，您身體還好嗎？」他問道。

哈比卡沉默了一會，那段沉默的時間，埃比索感到坐立難安，最終她說道：「我也許就要離開了。」

埃比索問道：「離開去哪裡呢？離開薩米亞區嗎？」

哈比卡搖搖頭：「薩米亞是我的故鄉，我永遠不會離開的。」她輕輕笑了笑：「我說的是靈魂，孩子。」

這句話使埃比索震驚而焦躁，這一天比他預想的早到來，他試著將自己鎮定下來。

哈比卡繼續道：「我沒有了丈夫，沒有了兒子，最後也沒有了孫子。我活得夠久，已經滿足了。」說完，她笑，整張臉不可思議的柔軟起來，在那之前，它們還只是深深的溝壑。

埃比索望著那張不可思議的笑顏，彷彿一曲遠古的歌謠，一個音節一個音節地向他詠唱著不知年歲的故事。而故事就要結束。

埃比索道：「我不會遺忘您的。」

哈比卡保持著那微笑，她似乎無所牽掛。

「我想給你一些什麼，孩子。」她走起來，一個老人家的房子裡不會沒有可以贈與的東西，她提著一袋東西。「還有一袋玉米粉和一些蔬菜，這些都給你。」她將袋子交給埃比索。

埃比索沒有推辭，他沉默著接過，他需要食物，而哈比卡卻可能不再需要了。

哈比卡又坐回她的小床，她一點兒都沒有將死之人的樣子，像是氣喘吁吁或氣若游絲，相反的，她越來越有精神，她的雙眼泛著淺淺的亮光，像是水井反射的幽幽亮光。

「我的蠟燭今晚就要燒盡，它會陪伴著我，孩子。」哈比卡道。

埃比索聽懂哈比卡的意思，即便他想再陪伴她一會兒，哈比卡卻知道他的陪伴無法長久下去。能陪伴她的，也許真的只是那一支蠟燭了。

「哈比卡婆婆，明天太陽仍會升起。」埃比索道，他提著哈比卡贈與的東西，以及來時提著的香蕉。他知道，下次再見到哈比卡時，她已經無法再開口說話了。

哈比卡對他擺擺手，她的臉因微笑而容光煥發，燭光映著她的臉，映著小屋。埃比索走出屋子，回頭最後望了一眼，那是他記憶中哈比卡生前最後一個畫面。

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