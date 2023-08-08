【未來‧旅行‧徵文參獎】音塵／她的所在（下）

文／音塵

李悅民做了一個夢。夢裡，他不再是名學徒，他可以上學，可以準備聘禮，可以接受大家的祝福與月英在一起。一切是這般美好，但卻是在夢中。

他自夢裡悠悠醒轉，發現自己躺在冰涼的水泥地面上。

李悅民懷著一股淡淡的惆悵，慢慢站起身，一片黑暗籠罩著他。在黑暗中，他發現自己正處在一個石室，依稀可以見到兩旁有水泥砌成的牆壁，前方有一道階梯灑入些許微光，似乎可以通到外界。

雖然格局已經有些不同，但李悅民知道自己的確還在防空壕中，只是耳邊卻沒有聽見爆炸的轟隆聲，也沒有刺鼻的煙硝竄入鼻中。難道他們真的去到未來了？

一個沒有戰爭的所在，一個他和月英過著幸福日子的未來，如夢一般的未來。

他興奮地轉頭想牽起一同到未來的月英的手，卻發現自己的手孤零零地舉在半空。

月英不在他身邊。

難道月英沒有穿越到未來?李悅民搓起手上的厚繭。不，不會的，他們一定是在穿越的過程走丟了，月英一定還在這個時空的某個地方等他。

他要到防空壕外找月英。

李悅民正準備踏出腳步，月英那聲「再見了。」卻突然浮現心頭，他想起那道愴然的眼神，還有低垂的淚珠。

不會的！不會的！他雙手抱頭，跪在水泥地上。月英不會讓他一個人孤零零的，她不會這麼殘忍，她不會的…

他抬頭望向樓梯口灑進的微光，彷彿尋求一個殘存的小小希望，希望月英可以從陽光裡走出，握住他的手。

他伸手想要捉住微光，光點中卻傳來一個神似月英的聲音。

他焦急爬起身朝樓梯口跑去，一道白光卻突然打向他的臉，讓他刺痛地閉上眼睛。

「這裡就是嬤嬤要我來的防空洞啊！也太暗了吧！」一名年輕女子邊抱怨，

邊用手電筒照明走下樓梯。

「啊！殭屍啊！」手電筒照到李悅民，女子沒料到有人在裡面，嚇地扔掉手電筒尖叫。

「我才不是殭屍。」李悅民大吼，他用手肘遮著眼睛，蹲下身撿起手電筒交到女子手上。

「幸好不是殭屍，嚇死我了。」女子拍著胸口，吁出長長一口氣。

「…是月英嗎？」就著手電筒的燈光，李悅民發現女子長得神似月英。女子有一雙閃著白銀光芒的眼睛和皎若明月的容顏，胸前掛著同樣古樸的羽毛銅飾。他不由愣住了。

女子抓著後腦勺上的長髮說道：「月英？我不叫月英啊！」

「但我嬤嬤倒是叫月英沒錯。」

「她在哪裡？」李悅民抓著女子的肩膀問道。

女子撥開他的手，「什麼啊？你問我嬤嬤喔。」她有些生氣說道：「我嬤嬤在三年前去世了。」

李悅民彷彿突然喪失生氣，身體癱倒在地上。「不可能，不可能…」他無神望著空中，喃喃唸道。

「你嬤嬤不是月英，月英還在這裡的某個地方等我，她跟我一起到未來了。」李悅民搖晃身軀，跌跌撞撞走到樓梯口，「我要去找月英。」

看見李悅民的模樣，女子有些不忍地低下頭，「…我嬤嬤沒有和你一起到未來。」

她指著羽毛頭飾說道：「因為這個東西只能讓一個人穿越。」

李悅民聽完，望著樓梯口的微光，默默流下眼淚。

「你應該是嬤嬤跟我說的李悅民。」女子朝他走去，「我嬤嬤希望你能在這個時空好好活下去，直到臨終，她都這樣期盼著。」

她向李悅民伸出手，「走吧！我帶你看看未來長什麼樣子。」

他木然抬起頭，女子在他盈滿淚水的眼中模糊成月英的模樣，他看著月英的容顏，流淚說道：「沒有你，我到未來做什麼？」

「我要回去。」他眼眶含著淚不停說著。

他用手撐著牆壁，「我必須回去，我會找到方法回去。」他擦乾淚水緩緩爬上階梯。

女子默默看著李悅民，手指來回輕撫胸前羽毛銅飾，在李悅民正要步出防空壕時，她忽然下定決心，看著他的背影說道：「有方法可以回去過去。」

李悅民吃驚地轉頭。

「只要唸出另一組咒語，這個銅飾就會帶人穿越到七十年前同個地方。」女子說道。

「讓我回去。」李悅民眼帶祈求看著女子。

女子沉吟半晌後點頭說道:「好，但施法地點不可以在這裡。我們到外面那一排舊宿舍，在那裡讓你回到過去。」

聽到女子答允，不等她說完，李悅民已經拔腿跑出洞口，女子只能無奈搖頭邁步跟上。

李悅民有些跌跌撞撞的從防空壕衝出，他在刺眼的夕陽下瞇起眼睛，往女子所說的舊宿舍跑去。在寒風中，他與一名老人擦肩而過，老人戴著一頂毛帽，細細的雙眼瑟縮在眼皮下，卻含著熱切的光芒。

李悅民突然下腳步，他轉過身凝視老人，一個異樣的感覺盈溢在胸口，老人身上有一股相似又迥異的氣息，但他卻彷彿已與對方相識許久。

他對老人脫口說道：「我會回去。」

「我會回去的。」不知為何，他知道老人會明白他的想法，於是他再次說道。

老人朝他點了點頭，露出微笑。「我知道你會回去的。」

李悅民用手抓著頭，朝老人鞠躬後尷尬跑開。

離枝的枯葉隨著風飄落在李悅民肩上，他站在約定的舊宿舍前，發現穿越前木宅破碎的牆垣，已經重新築起，一排黑褐色的原木建築矗立在他身前，晶亮的玻璃窗鑲嵌在木牆上，迎著風吹來陣陣內斂沉穩的木頭香氣。

他將這股古樸的木香大力吸入胸中，沐浴在沒有煙硝的清冽空氣裡。遠方，夕陽躲在雲朵後，一道柔和的橘紅雲霞橫掛天上。麻雀的吱喳聲悠閒迴繞耳畔，一個沒有爆炸聲與引擎聲的世界。

李悅民靜靜感受這一切，然後他握起拳頭，雙眼堅定望向朝他走來的女子。

「拜託妳了。」他朝女子深深鞠躬。

女子點點頭，將羽毛銅飾小心捧在掌心，神秘的咒語從她小巧的嘴巴吐出，化作輕柔的白霧圍繞在李悅民身旁。隨著女子詠唱咒語，白霧逐漸凝聚成一個由銀色斑紋構築的魔法陣，魔法陣最後收縮為一道亮眼的白芒籠罩李悅民。

「謝謝妳。」李悅民的身體在白芒中慢慢淡去，化為有如鑽石的透明粒子，一點一點消散在空氣中。

詠唱完咒文後，女子有些疲累坐在舊宿舍外的水泥台階上。捧在手掌心的羽毛銅飾突然燃起火花，化作一縷不灼手的青煙，隨著寒風飄散在空中。

女子望著逐漸飄遠的青煙說道：「嬤嬤，我沒有照你說的做呢！」

「但我沒有做錯。」她長長地吐出一口氣，伸起懶腰。「真是累人呢！」

幫老人推輪椅的年輕男子朝女子走來。

「怎麼了嗎？」她有些好奇問道。

「沒甚麼？只是在防空洞前的地板撿到這個。」男子拿出一支粉紅色外殼的小手電筒。

「啊！是我的，謝啦！我有些忘東忘西的。」女子笑著接過手電筒。

「那個…，他回去了是嗎？」男子問道。

女子點點頭，「因為他很想回去，所以我就幫他回去了。」

「其實，我嬤嬤一直相信他會在未來平安度過一生。就算到臨終前最後一刻，她還是掛念要在今天到這裡尋他。」

夕陽不知不覺已經西下，望著夜空中皎潔的月亮，女子決定和男子說一個發生在七十年前的故事，關於女孩的故事。

故事發生在七十年前，那是個戰亂的年代。 那時，為了讓男孩不用承受戰火，有個女孩用魔法讓男孩去到七十年後，一個和平的年代。 男孩走後，女孩望著身邊空無一人的黑暗默默流淚。一顆炸彈不幸地落在女孩躲藏的防空洞上方，女孩就這樣被掩埋在崩塌的土石中，失去意識。 幾個禮拜後，女孩在醫院醒來，她發現自己下半身已經永遠不能動了。女孩每天夜裡總是躲在棉被裡哭泣。最後女孩在父親的命令下搬離小鎮，並和照顧她的醫生成婚。 女孩有著甜蜜的家庭生活，但是，她從沒忘記有個男孩在七十年後等著她。女孩總是坐在輪椅，指著地圖上的一角，告訴孫女那天要帶著她去到這裡。每年，每年，每年，女孩年復一年的講著。

「這就是女孩的故事。」女子用淡淡的語氣說道。

男子在女子身旁坐下，他轉頭向女子問道：「你願意聽一個關於男孩的故事嗎？」

女子遲疑了一下點點頭。

男子朝女子露出微笑，然後望向夜空悠悠說道：「這也是一個發生在七十年前的故事。」

七十年前，有一個男孩，拋棄未來平安的生活，就為了回到女孩身邊。 當男孩回到過去，防空洞卻已是一座廢墟。 男孩用雙手挖著崩落的黃土，直到指甲一根根斷裂，鮮血流滿整個手背。終於，他在沙土中救出昏迷不醒的女孩。 女孩的傷勢太過沉重，只能轉送到城內的大醫院治療。 男孩原想去城中看看女孩，卻在那時被徵召前往戰場。 一年過後，戰爭結束了。男孩終於返回家鄉，但他卻再也找不到女孩。 他懷著與女孩再會的盼望，一邊做木工，一邊尋找。然而，男孩卻再也沒有女孩的音訊。 過了十餘年，男孩最後與客戶的女兒成婚。

「但，其實男孩始終沒有忘記與女孩的約定，七十年後再見的約定，他在七十年後再度回到了這個地方。」男子說完站起身。「這就是男孩的故事。」

女子聽完後默然不語，雙手交織在胸前，像是握著已經消失的羽毛銅飾一般，然後她仰起頭說道：「…我們能在這真的很神奇呢！」

「什麼？」男子以為自己聽錯了，轉頭看向女子。

「命運真的很奇妙，我們能出生而且活在這個當下就像個奇蹟一樣，你不覺得嗎？」女子托著下巴說道。

「…」男子抓著被風吹亂的頭髮，不知道該說什麼，他突然感覺到有人拉住他的外套。

女子用纖細的手指輕扯男子衣襬，仰起臉凝視男子說道：「吶！不如我們交換聯絡方式吧！」

她拿出自己的手機遞給男子，男子紅著臉接過。

「如果你爺爺還想知道我嬤嬤的事，我就可以跟他說了！」女子笑著說道。

寧靜的黑夜，天空中繁星點點。男子緊握女子的手機，看著女子在月光下閃閃發亮的身影，男子心想：是啊，就像個奇蹟一樣！



（完）

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