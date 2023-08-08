【未來‧旅行‧徵文參獎】音塵／她的所在（中）

文／音塵

爆炸聲轟隆隆地在壕外響著，但防空壕此刻卻靜寂無聲，他們默默聽著對方雜亂的呼吸以及躁動的心跳，不發一語。

這天夜晚，似乎更冷了。

戰機不停扔下炸彈，機槍答答地射著。李悅民一隻手搓著厚繭，一隻手拿起相片湊到眼前，他知道上面有多桑、卡桑、弟弟，以及一些他也不太熟悉的親戚。拍照時，他發現弟弟褲子已經紮不緊，袖口也變寬了。他明白自己必須加入志願軍。

「愛子回日本前曾經給我一個東西。」月英突然悠悠說道。

李悅民知道月英正望著他。「愛子？那個爸爸擔任神職人員的丫頭。」

他冷笑道：「她不是一開戰就和老爸逃回日本了，誰管那神經脆弱的丫頭給你什麼。」

「她跟我說，她看見台灣在盤旋在空中的戰鬥機下燃燒，許多人朝著天空無助祈禱。因為爸爸曾經救過她的性命，所以臨走前愛子給我一個他們家代代相傳的羽毛銅飾，如果遇到戰火蔓延，情況緊急的時候，就可以對它念出咒語。」

月英從衣襟內捧起掛在胸前的銅飾，「她說只要唸出咒語，這個銅飾就會帶著人們去到未來，一個沒有戰爭的所在。」

「去到未來？這個丫頭怕戰爭怕瘋了吧。」他嗤笑道。

月英沒有回話，過了許久，她才用細如蚊蚋的聲音說：「我倒希望是真的。」

兩人又陷入長長的靜默。終於，象徵空襲結束的鐘聲響起。

空襲過後的空氣中漫布刺鼻的煙硝和灰燼。李悅民跑出防空壕，與緩緩爬上階梯的月英隔了好長好長一段距離。

防空壕外，依然是深夜，天空卻被熊熊燃燒的烈焰給照亮。原本整齊排列在防空壕前方的木宅，化成一條長長的火龍，咆哮地蔓延到巷子尾端。在火光的照耀下，一條焦黑而蜷曲如蟲的身軀，倒臥在木宅到防空壕的中間。

李悅民向它奔跑而去，一張半是烏黑，半是血跡的臉，張著綠豆般的眼睛無神地瞪著天空，大嘴上的嘴唇枯裂而死白，比例過大的頭就這樣擱在地上，癱軟而無力。

空氣中瀰漫一股烤肉的焦味，李悅民雙腳一軟，手勉強撐住地面。他看見軀體下一條長長的血痕拖曳到遠方，一根蒼白的骨頭像鑿子穿出郭大頭右腳上焦枯的皮膚，左腳大腿裹著一層肉末，膝蓋以下空無一物。

「不要過來。」他大聲地喊，卻忍不住低下頭乾嘔。

月英好似沒有聽見他的話，小跑步過來蹲在郭大頭身旁。她垂下眼，手指迅速地搭在郭大頭裸露的頸項上。

血紅色的焰光映在月英嚴肅專注的臉上，明明滅滅。李悅民嚥下不斷自肚子翻滾上來的酸水，強迫自己注視月英的動作。

「他死了。」月英站起身，迅速朝遠處其他傷者跑去。

聽完月英所說，李悅民癱軟在地，渙散的瞳孔失焦地望著郭大頭失去生命的軀殼，在郭大頭破爛的袖口裡，露出一截信紙。

李悅民顫抖著手攤開信紙，血紅色的至誠報國四個大字無神地躺在信紙上，暗紅色的字體潦草勾畫郭大頭為國家流血的期待。李悅民倉皇將信紙折起塞回郭大頭身上。自傷口泊泊流出的血液慢慢浸濕那張信紙，紙上的熱忱模糊在流盡的鮮血中。

李悅民呆坐在郭大頭的屍體旁，看著月英與其他人照護傷者，直到終於有人收起郭大頭早已發冷的屍體，他才搖搖晃晃走回家。

這個夜裡，他沒有再與月英說過一句話。

李悅民在午休時間，細細雕刻手中觀世音菩薩雕像的臉龐。

一直以來他不知道為何月英會喜歡上他，但他明白自己有多喜歡月英

自師傅要他去找適合的木料，因而在山上遇見月英的那天起，他便愛上了這個溫柔又認真的女孩。

他最喜歡在病院外遠遠看著月英努力工作的臉龐，看著月英對病患親切的笑容，以及替患者上藥時專注的眼神，他的心頭便覺得甜滋滋的。

他喜歡月英細膩而體貼的心思，也喜歡永遠為自己著想的她。

他很訝異月英會喜歡上身為木工學徒的自己。在月英用甜甜的嗓音說她也喜歡他，他倆終於成為情侶的那天晚上，他整夜興奮地膜拜面前雕刻出的神像，感謝自己的好運。

自那日起，他們交往的每一天，總是充滿歡喜。然而，一股無從宣洩的焦慮卻始終徘徊在他心頭。

他是一個配不上月英的人。

李悅民仔細用斜刀修飾菩薩莊嚴下垂的雙眼，雕刻刀在他發痛的手指下飛舞，指節上留下一層又一層厚繭。他換上另一個工具，小心打磨木像，然而不管再怎麼努力，他知道自己是過不了月英父親的坎的。身為學徒的他不可能，總是餓著肚子的他不可能給月英一個好的未來。這麼下去，他與她只能分開。

所以李悅民想要成為一名志願兵，一個榮譽的軍人。

這是一個改變的機會。

時間已經過去兩週，距離與月英吵架的那天，他們已經兩周沒有聯繫了。

他一直很清楚月英沒有瞧不起他的意思，卻始終沒有勇氣開口道歉。

他很怕自己無力阻止兩人越離越遠。

他好怕月英離開，怕自己成為志願軍，卻找不到上戰場的理由，怕最後孤零零的。

李悅民停下刀子，凝視手中菩薩慈悲低垂的雙眼。

他必須在從軍前和月英道歉，並將這個巴掌大的菩薩雕像送給她。為了月英好，他不能再耽誤她。

若是月英願延續這段戀情，看見雕像便能想起從軍的他。若兩人無法在一起，李悅民也希望菩薩可以在戰火中保護月英周全。

他向手中的雕像祈求著。

「聽說王天雲回來了。」和他同年齡的學徒小林突然從後方走來拍他的肩膀說道。「要不要和師傅說一聲，我們請假去車站接他。」

王天雲已經從軍一年了。這段時間，大家忙著躲避空襲，用稀少的配給填飽肚子，都沒怎麼留意他的消息，此刻聽聞王天雲終於回到台灣，身為一同長大的玩伴，自然想知道一些對方在戰場上奮勇殺敵的故事。

李悅民急忙將雕像收入懷中，和小林一起向師傅告假，騎上自轉車，搖搖晃晃雙載往車站騎去。

李悅民奮力踩動踏板，心中卻隨著晃動的自轉車，不斷產生疑問，為何王天雲此時會回到家鄉？難道戰爭結束了嗎？

李悅民不及細想，隨著他加速踩動踏板，火車站不一會兒已經出現在他們前方。他隨意將自轉車甩在路旁，和小林兩人衝向火車站前，卻發現黑壓壓一大片人群穿著整齊正式的服裝，背對他們，阻擋在他們和車站之間。

「對不住，對不住。」他們高聲喊著，用流滿汗水的手臂在人群中撐出一條縫隙，吃力地擠到最前面。安靜的人們紛紛對他們投以白眼，卻沒人出聲斥責。

「瞪三…」小林正要對著一個高壯的男子怒罵，一股無聲的壓力卻逼他停下嘴巴。

所有人肅穆地凝視面前的車站，不敢發出一絲一毫聲音。

一個頭戴軍帽，身穿深黑色軍服的男子，表情嚴肅而冷漠地自車站踏步走出，手上捧著一個小小的黑色木盒，上面覆蓋一面染成暗紅色的日章旗。

他一步一步慢慢向前走去，大家靜靜看著。

王天雲的父親站在軍服男子的遠方，在寒風中，他努力挺直細小無助的身軀。軍服男子走至王天雲父親前方，停下腳步，他慎重地行完軍禮後，將木盒與日章旗捧至王天雲父親面前。

王天雲父親冷著一張臉，從男子手上接過被鮮血染紅的日章旗，然後在大家的注視下，捧起裝著王天雲遺骨的小小黑色盒子。

他的身後，一聲低低的抽泣自人群中響起，王天雲的母親擦拭臉上的淚水，無力癱坐在地上發出無聲的嗚咽。

李悅民彷彿看見未來自己焦黑蜷曲的身軀被裝入狹小的盒子內，孤零零地腐朽，毫無聲息，他身體不由微微顫抖。

男子向王天雲父親行禮後，轉身踏步離去。李悅民瞪著遠去的男子，聽著他毫無感情的踏步聲，感覺迎著寒風的身體慢慢冷去。

圍觀的群眾慢慢散去，李悅民知道他們有許多人也曾在車站前高唱榮譽的軍伕，是他與他們讓王天雲住進黑盒。

他冷冷盯著人群，突然看見一人臉帶哀傷望著王天雲父母，是穿著深黑色長裙的月英。

他的腳步不由自主地朝她跑去，然而就如同刀子嵌入堅硬的木心，越是靠近，就越是寸步難行。他猶豫地停下腳步。

準備離去的月英越過人群發現了李悅民的蹤影，她站在原地凝望著他。

李悅民摸了摸懷中的菩薩像，長吁一口氣，向月英走去。

「今天傍晚，我可以跟你約同樣的位置相見嗎？」他啞著嗓子，有些囁嚅說道：「我有些話想與你說，月英。」

月英淡漠地點點頭，就這麼轉身離去，留下李悅民站在車站前。寒風中，他彷彿又看見自己身在黑漆漆的木盒，孤零零一個人。

冬日傍晚，夕陽將墜未墜，強撐在天空，往街道房子的屋簷上撒上不祥的血紅色光暉。

李悅民站在寒風中，一如那日，等待月英。他搓著手上的厚繭，菩薩雕像沉甸甸放在胸口。

由於尚未入夜，街上仍有些行人，他們歸心似箭踩著夕陽餘暉下的血色街道，低著頭快步走著。或許是因為要與月英見面的緣故，李悅民心頭有些焦躁，他不知不覺走到防空壕旁。

那日防空壕前燃燒的木宅，已經廢棄，居民早已搬出，只剩下碎裂的玻璃以及木牆瞪視前方。地上的血跡也被洗刷乾淨，空氣中的煙硝亦不復存在。然而，想起那雙瞪著天空的眼睛，他仍不由自主跌坐到地上。

火紅的夕陽將李悅民拖曳成一條孤伶的影子延伸到遙遠的天際，鮮血般的光芒潑灑在他身上。就著夕陽，李悅民祈禱著，他伸手握緊胸前的神像，祈求菩薩在戰火中護大家周全，在他從軍之後。

然後他看見月英穿著月亮般皎潔的白衫，踏過血紅色的街道朝他走來。

「月英。」他撐著身子站起，拿出胸口的神像，向著月英跌跌撞撞跑去。這或許是他最後一次與她相會。

他跑過一個又一個行人，寒風撲面而來，他聽見胸口砰砰的心跳，世界是這麼的安靜，月英離他越來越近……

突然，街上的行人紛紛抬起頭仰望天空。

嗡嗡的引擎聲，打破他的世界的寧靜。人們尖叫著四處奔逃。

米國轟炸機自天際呼嘯飛近，機槍口閃著火光，答答的彈雨落在屋上，落在街上，落在行人身上。

月英撩起裙腳，朝他跑來。

戰機在她身後追著，在天空劃出血紅色的尾巴。

他朝著轟炸機奔去，朝著月英奔去。彈雨在他身旁不停下著，大地發出深沉的怒吼。他朝月英伸出手。

子彈飛掠而過，鮮血自他耳上飛灑而出。他終於牽到她的手，溫熱而充滿生命力。

他牽起月英，轉過身朝防空壕跑去。咻！一顆子彈射過他身旁，手上的神像脫手飛出，在子彈下碎裂成殘破的木屑。神像慈悲的面容在空中爆裂，在熊熊燃燒的戰火中化為灰燼。

他跨過一具又一具身體被彈片挖去，早已死去的路人屍體，帶著月英跑到防空壕前方，用力將她拉入防空壕內。

「去…去未來吧！」李悅民壓著耳朵上的傷口，喘著氣說道。「如果愛子說的是…真的，你…用那個銅飾去未來吧！」

在黑暗中，李悅民感覺到一隻溫潤如玉的手輕輕按上他流血的耳朵，然後用手巾仔細包紮他疼痛的傷口。

「呼，沒在流血了。」月英發出安心的呼氣聲。

「你快用銅飾去未來，去沒有戰爭，安全的地方。」李悅民推開月英的手焦急說道。

「…我們一起去。」月英閃著白銀光芒的瞳孔凝望著他。她緩緩從衣襟內取出羽毛銅飾，小心翼翼捧在手掌心，自顧自說道：「你知道我從什麼時候喜歡上你嗎？」

「那是個下著雨的傍晚，我拿藥水去給山上的老病人，回程時，一不小心從山坡上滑下。大雨不停下著，天色卻慢慢變黑，我只能抱著扭傷的腳踝祈禱。而你救了我，替我蓋上厚外套，將我背在背上，帶我下山。那時在你背上，感受到你溫暖的體溫，以及我們逐漸同步的心跳，我就明白，我喜歡上你了。我喜歡毫不猶豫幫助我的你，喜歡認真雕刻木頭的你，更喜歡替家人和我著想的你。」

淡淡的銀白薄霧閃耀著溫和的微光，自地上昇起，盈溢在月英身旁，映照她皎潔如月的臉龐。

「所以一起走吧，我們一起去到未來。」

月英堅定地望著李悅民，白霧逐漸凝聚成一道道銀色的斑紋，漂浮在黑暗中，照耀兩人。「我不能失去你。」

她朝李悅民伸出手。

「我…」李悅民遲疑了一下，最後彷彿下定決心一般，用力握緊月英的手，大聲說道：「好，我們去一個沒有戰爭的地方，一起好好活著。」

在柔和的銀色光芒裡，他看見月英露出一抹安心的微笑，小巧的嘴巴念著他聽不懂的咒語，然後斑紋匯聚成一個巨大的魔法陣，將他圍繞在正中。

「七十年後再見，悅民。」月英凝視著他，念出最後幾句咒語。

李悅民突然發現月英臉龐上掛著晶瑩的淚珠，他來不及明白她為何哭泣，羽毛銅飾發出一道刺眼的白芒直射他胸口，白芒中他逐漸失去意識。在閉上雙眼之前，他努力朝月英伸出手。

月英沒有回應，只是用愴然的眼神望向他。

「再見了。」她輕聲說道。

李悅民的身體在魔法陣裡，化為一顆顆有如鑽石的透明光點，慢慢消散在空中。漆黑的防空壕裡只剩下一個人，孤零零地一個人。

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