【未來‧旅行‧徵文示範作】ire／病毒（上）

文／ire

醒來時，張簡眨了眨眼，在凝視黑暗足夠時間後，才意識到是什麼將她從深層睡眠喚醒。

是塔拉。

同事塔拉自從上次進行了一項跨越時間軸到未來的任務之後，因內分泌失常，不只是食慾下降，整個人明顯瘦了一圈，還常情緒失控──現在塔拉極力壓抑著的啜泣，仍斷斷續續地從廁所傳出。

……這實在讓人壓力太大了。

張簡翻身下床，盡可能在不驚動同事們的狀況下，踮起腳尖溜出房門。她摸走一根某人扔在客廳茶几上的菸（看著像章肖鈞的，但誰又知道呢？）沒有點燃，僅是叼在嘴邊，並幼稚的咬著，讓白色的菸上下晃動。

推開落地紗窗，她穿著無袖的睡衣，裸足踏在陽台冰冷的磁磚上。

住宅區的凌晨靜得不可思議，有時候她會想，這麼一個容納著……多少？一百嗎？兩百萬人？這樣的都市也有徹底靜下來的時候，真難想像。

偶爾，她也會想起她生長的那座小漁港──有靜下來的時候嗎？不知道，她只記得總是非常、非常的忙碌，特別是凌晨，晚歸（又或者該說早歸？畢竟是凌晨）的漁船總是極早就在叫賣，熟門熟路的海產店老闆，在最新鮮的漁獲抵達時就來批貨。

她不知道現在還是不是這樣，但至少她小時候是這樣的。

「……張簡？」

她沒有轉過頭，只斜眼看向聲音的來源。她知道自己這樣很不友善，但她不在乎。

MTAIv5.9站在暗處，他全身上下僅有在夜裡會發出微光的眼珠看來有些非人，除此之外，皆與真人無異──不過老實說，有些野生動物晚上眼睛也會發光，所以更貼切地說：Medically-Trained AI version 5.9，簡稱MTAIv5.9，他就像一個真人。

「……如果你非得要照顧什麼人不可、徹底執行你的內建編碼的話，」張簡語帶尖酸的說：「塔拉正在廁所裡哭瞎眼睛。拜託你放過我，去拯救一下她。」

MTAIv5.9以關切的眼神望向她，他比張簡高上一個頭，當他從上而下俯視張簡的時候，表情幾乎可稱之為溫柔。

不過張簡相信她反望對方的表情可沒那麼和氣，她打從心底討厭把AI機器人做得太擬真的科技公司──這當然也包含了她對現職公司的厭惡。

以迅雷不及掩耳地的動作，MTAIv5.9突然取走她叼在嘴上的菸。他那幾乎類比真人的順耳嗓音說：「尼古丁，俗稱菸鹼，是一種發現於茄科植物的強效擬副交感神經生物鹼，易上癮──」

AI的這個舉動徹底惹毛了張簡，她不等對方說完，如致命的貓科動物般靈敏且粗暴的出擊，啪的一聲奪回了那根菸。

「搞什麼？」她的胸口劇烈起伏，憤怒地望向面前格外平靜的MTAIv5.9。

「……明天出任務，妳應該好好睡一覺，不要攝取任何會導致精神亢奮的物質。」MTAIv5.9的嗓音太擬真，有一瞬間，張簡差點以為她在那機械合成的聲音裡聽見一絲受傷的情緒。

不過，這只讓她更加憤怒。

「塔拉的狀態比我糟多了，你可以起點作用，去照顧一下她嗎？」她尖銳地說。

「塔拉明天不需要出任務，但妳要。」

再怎麼溫柔的口吻也不能再包裝這精密儀器的冰冷話語──張簡恨恨瞪視著眼前的MTAIv5.9，認真思索著如果她此時此刻，將公司配給的醫療型AI從宿舍陽台直接推落，她逃過賠償損壞公物的機率有多大。

「你是說，」她的眼睛瞇得極細，語帶威脅：「塔拉因執行任務所導致的後遺症不夠重要？比不上明天出任務的我的睡眠？」

MTAIv5.9望進她的雙眼，一句話都沒有說。他伸出手，似乎想安撫性的摸摸她的頭，但被張簡閃開了。

「回答我，公司是這樣幫你編程的嗎？」她咄咄逼人，像隻嘶聲威嚇的貓兒：「未來的利潤總是更加重要？為任務犧牲健康的同仁則扔著不管──」

「……張簡？」

她轉過頭，只見同事章肖鈞站在客廳，拿著一個水杯，一臉茫然的望著她。

「妳在幹麼？」章肖鈞看看她，又看了看AI：「妳該不會是在跟麥泰吵架吧？」

「我才沒有。」

面對張簡的睜眼說瞎話，章肖鈞忍不住啞然失笑：「妳有神經病啊？他是機器人耶！請不要告訴我妳也拿著蘋果手機跟Siri鬥嘴。」

低著頭，抿了抿嘴唇，張簡有點不高興。

麥泰是章肖鈞幫MTAIv5.9取的暱稱，章肖鈞覺得這樣好叫又好記，但張簡不覺得，她覺得暱稱叫久了，容易模糊人類和AI的區別。而且，難道只有她覺得這聽起來像某種調酒的名字嗎？ [註1]

「麥泰，你來你來，」章肖鈞拎著水杯走了過來，親密的和AI勾肩搭背：「不要跟張簡一般見識，你的苦我知道，都是她恰北北。」

「喂！」

MTAIv5.9比章肖鈞高，章肖鈞這樣一勾，他必須半彎著腰，配合章肖鈞的身高，走路的姿態看起來有點勉強。即便如此，MTAIv5.9仍困難的轉過身，苦口婆心的勸說著：「不要抽菸，尼古丁對身體不好……」

張簡無名火起，將兩指夾著的菸朝MTAIv5.9用力扔過去，卻被AI精準的機械手臂接個正著。

「哇張簡亂丟垃圾！」目睹一切的章肖鈞尖聲怪叫，半拖半拉的將MTAIv5.9推去另外一個房間：「麥泰，要去照顧塔拉唷，掰掰。」

送走MTAIv5.9，關上房門的章肖鈞，手上拎著水杯又踱回了張簡的面前。他半彎著身子，試圖望進低著頭的張簡眼底：「哈囉？」

張簡沒有說話。

「……妳是怎麼啦？」章肖鈞歪著腦袋，像一隻困惑的鳥兒：「妳還好嗎？」

「沒事。」

「看起來可不像沒事的樣子……是因為明天的任務嗎？」章肖鈞端詳著她：「妳在害怕？」

「我能不害怕嗎？」張簡突然爆發，像是要把壓力發洩出來那樣，無比兇惡的瞪視著章肖鈞：「塔拉才穿去未來三分鐘，回來就變成了那樣！」

面對張簡的激動情緒，章肖鈞馬上沒有接話。

「而且你也知道，」張簡續道：「除了塔拉，上一回進行未來跳躍的實例，唯有阿翰那次──」

「夠了，停。」章肖鈞伸出一隻手阻止她：「停下來，拜託。這對話的壓力太大了，換個話題。」

張簡才不理他：「我們一定要穿越到未來嗎？像之前一樣，只接穿越到過去案子不好嗎？公司為什麼要這樣逼我們？」

穿越到過去，無論是哪個時點，在這個資訊爆炸的互聯網時代都有資料可供查詢。然而，穿越到未來，不管穿越的時間再怎麼短暫，對於實務操作員來說都是全然的未知──會造成他們身心極大的負荷。

在張簡看來，這簡直像明知眼前有個未知的黑洞，仍然逼迫員工毫不猶豫地朝裡頭跳一樣。

一定要穿越到未來嗎？像之前一樣，只接穿越到過去案子不好嗎？公司為什麼要這樣逼我們？（圖／Unsplash）

「可能，穿越到未來的案子能賺比較多吧。」章肖鈞聳聳肩，緩緩地說：「畢竟沒有人會跟鈔票過意不去。」

這倒是真的。張簡發現自己無話可說，沉默了幾秒，她才憤憤不平地吐出一句。

「……真想去爆料這家公司。」

「但妳拿了錢、一大筆錢，不是嗎？」在這方面，章肖鈞總是無比實際：「工作不就是如此？如果妳認為這是不夠完美的等價交換，那麼老實說，妳可以選擇離職。」

嗤笑一聲，張簡理解章肖鈞的意思，但當她的視線掃遍這越來越像牢籠的員工宿舍，以及在另一間房裡時時刻刻「陪伴」在他們身邊、「關心」他們的MTAIv5.9，她忍不住還是說了一句。

「可以嗎？章肖鈞，你真的認為我們可以輕易離開嗎？」（上）

【註】 1.Mai Tai: 一種雞尾酒

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