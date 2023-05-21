【未來‧旅行‧徵文示範作】李璐／他和他的三個名字（下）

聯合新聞網／ 讀創故事
著日本帝國陸軍士兵制服的男子在東京第二次世界大戰投降紀念日前向靖國神社鞠躬致敬，示意圖非此篇故事者。路透社（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
著日本帝國陸軍士兵制服的男子在東京第二次世界大戰投降紀念日前向靖國神社鞠躬致敬，示意圖非此篇故事者。路透社（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

前情提要：

李璐／他和他的三個名字（上）

李璐／他和他的三個名字（中）

文／李璐

他被探險隊帶回「⽂明世界」。他不⾔不語，變成⼀頭⾏走的野獸。

⾶機降落在東京近郊的機場，他走下⾶機，⼀群⼈拿著「青⽊保夫溫暖的歡迎會」的海報迎接他，帶頭那⼈是臺灣⼈，其餘是⽇本⼈，他們告訴他，會為他付出的年歲，爭取⽇本的賠償。他不太明⽩，但也不想弄明⽩。

他來到已經不再是帝國的帝國，踏上了東京。他⼼如⽌⽔，沒有任何念想。他們為他安排了暫時的居所，在兩國政府釐清他該去哪裡之前，讓他有個落腳處。歡迎會的⼈們問他想要去哪，要不要在東京觀光觀光，他只說要去靖國神社，讓青⽊保夫在那兒為死去的戰友默哀。

當時正逢季，賞櫻⼈潮絡繹不絕，青⽊保夫不斷讚嘆著櫻花的美，他逆著賞花的⼈潮走去，經過長長的走道，年輕的女孩們穿著和服在花間⾏走，參天古⽊⾼聳地站立⼀旁。終於他抵達了靖國神社。青⽊保夫不講話了，摘下帽⼦，放在胸前，低聲為在戰爭中死去的⼈們祈求冥福。

後來新的國家將他接回臺灣，找來了他的家⼈接機，家⼈們看⾒他，驚訝地說不出話來。⽗親和⺟親看起來蒼老許多。妹妹長⼤了，但清澈的眼睛蒙上⼀層恐懼的翳影，雖然長

⾼許多，卻總駝著背，彷彿在躲避什麼似的。

「唉！戰爭！」⽗親說著，握住他的⼿，看看他，再看看照片：「你變得好瘦啊。」 他沒說話。他知道⾃⼰很強壯，可以扛著原⽊和鐵條⾏過崎嶇的獸徑，在⼭的另⼀側造

鐵路。離開臺灣這麼多年來，⼀次也沒去過野戰醫院。只是原來那些讓他看來俊美的肌⾁都消失了，現在貼在他的骨頭上的，是鐵⼀樣堅固頑強的組織。

新的國家也給他⼀個全新的名字：「李衛國」，並表揚他因反抗軍隊⽽逃入叢林，是對抗帝國的義⼠。李衛國回鄉，發現兄弟姊妹各⾃成家，李衛國的妹妹叫朱美蘭，弟弟叫楊⾦

⽊。

他⼀⾯學著國語，⼀⾯娶妻⽣⼦，國家幫他找了⼀個姑娘，與他成婚，妻發現他常常⾃⾔⾃語，因為三個名字在他腦中⽇夜辯論，誰才是他真正的名字。

孩⼦進學校，能講字正腔圓的國語，他感到欣慰。但他還是Birac Ibok，他得把⾃⼰的名字放進孩⼦的名字裡。他的每個孩⼦都有兩個名字，但⼀個總是⽤不到，Birac Ibok聳聳肩，對族⼈來說，也許這是常⾒的事情。

賞櫻⼈潮絡繹不絕，青⽊保夫不斷讚嘆著櫻花的美，他逆著賞花的⼈潮走去。（圖／Unsplash）

他輪著⽤不同的語⾔和孩⼦說話，希望他們學會，但孩⼦們總說，不⼩⼼說了⽅⾔，學校會罰錢。要是他有什麼不想給孩⼦聽到的事，就和妻說⽇語。

他老了，孩⼦長⼤，⼜⽣了孩⼦，孩⼦把孫⼦抱到他⾯前，要他起⼀個新名字。他說他得想想，給他幾天時間。

他躺到床上，思考孫⼦該叫什麼名字。

他的三個名字窸窸窣窣地動了起來，他隱約聽⾒他們在討論，他豎起耳朵聽。

他旁觀著他的三個名字爭執，誰是誰只能⽤⼿去指：Birac Ibok穿著族裡的傳統服飾、青⽊保夫⼀⾝⼟黃⾊、沾滿泥巴的軍裝，還帶著有旭⽇旗的軍帽、李衛國只是簡單穿著襯衫和長褲，把衣⾓紮進褲⼦裡。

青⽊保夫整理了軍裝上的縐褶：「我喜歡我的名字鏗鏘的⾳節，如⽵劍互擊，但這個名字已經要被掃進歷史的垃圾堆裡了。」

Birac Ibok搶過青⽊保夫腰際的蕃⼑：「這是我的東⻄！」青⽊保夫搖搖頭，頹然坐下：「啊，我的時代已經過去了！」

李衛國⽀著頤，從遠處慢慢走過來，似笑非笑：「我的姓名是最容易溝通的，不管姓青⽊還是姓李，最後都得⽤漢字來寫。」

「你想得太美了，」Birac Ibok說：「在這個時代，拼⾳也是被允許的。我把我們的聲⾳拼出來，那就是我們的語⾔！」Birac Ibok舉⾼蕃⼑，仔細端詳。Birac Ibok的聲⾳柔軟起來：「這把⼑陪你去了很遠、很遠的地⽅吧？」

青⽊保夫點頭：「最後，所有⼈都被迫繳械。我看著他們點起火，把⾦屬燒得不成形狀，我在⼼裡感謝蕃⼑的陪伴，因為它，我終於可以回家了。」

「你的家是什麼？」Birac Ibok問：「我的家是部落，當我重新踏上這座島，我已經⼜⼀次失去它，我不敢說現在的部落和我⼩時候的部落是⼀樣的，有些事物已經永遠失去了。」

李衛國說：「⽗⺟⼿⾜都還在，那就是家了。」

「我的家只存在於想像中，我以為我可以娶⼀名內地女⼦為妻，與她⽣兒育女。因為我已經證明了我的勇敢與強壯。如同童話故事，那些最美的女⼈最終若非嫁給能證明⾃⼰的勇士⼠，否則⽉亮將會派盛⼤的隊伍將她接回去。我想說的是，我的家就這樣消失了，因為兩顆核⼦彈，或本來這個家的夢想就不該存在，我想我無論如何證明⾃⼰，似乎都是徒勞。包括我在這裡和你們爭辯，像個傻⼦⼀樣。」青⽊保夫說：「Birac Ibok，你盡情說吧，你現在是最正確的⼈了。」

「我不認為。」Birac Ibok撫弄著蕃⼑，蕃⼑映上Birac Ibok的倒影：「如果⾼舉過去受到迫害、離散的歷史，我確實有權說話，甚⾄對你們求償，但這真的是我想要的嗎？我只存在童年的⼀部分回憶，說不定⼈們只是想回到⼈類的童蒙時代⽽已，你們不都視我為野蠻的原始⼈嗎？」

李衛國⼤笑：「無懷⽒之⺠歟！葛天⽒之⺠歟！」

「真好笑。」Birac Ibok把蕃⼑插在⼟裡，站了起來。

李衛國也站起來：「已經把名字還給你了，你還想奢望什麼？」

「這遠遠不夠，」Birac Ibok說：「我要做我⼟地的主⼈。」

「老調重彈。」李衛國打了⼀個哈⽋：「我想你們應該接受，這件事情發展⾄今，已經沒有什麼挽回的可能，我這樣說吧，許多設施都蓋好了，你們也享受了⽂明的好處，總不可能說要退回就退回吧。」

「⽂明？」青⽊保夫⼤笑：「我也以為我來到了⼀個⽂明的世界，結果你知道天皇和⽂明世界給了我什麼？」

「⼆⼗年的與世隔絕！」青⽊保夫拍著⾃⼰的⼤腿，笑得誇張，像是隨時要流出眼淚⼀樣。

嬰兒發出⼀聲響亮的啼哭，所有⼈都安靜了下來。（圖／Unsplash）

三個名字不斷辯論、爭執，反覆提出理由，他累極了，不再旁觀。只是躺回床上睡下，迷迷糊糊中，看⾒在三個名字的話語中，⾝上有彈孔的雲豹，活屍般的⽇本教師、死去的戰友⼀⼀出現，圍繞著他，打起架來，他想勸架，卻發現⾃⼰張開⼝也無法⾔語，⾝形不斷縮⼩、縮⼩，直到變成⼀名嬰兒。

嬰兒發出⼀聲響亮的啼哭，所有⼈都安靜了下來。

（下）

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