【未來‧旅行‧徵文示範作】李璐／他和他的三個名字（中）

文／李璐

青⽊保夫被分派到塞魯伊島。他不知道這個島距離臺灣有多南邊，只知道⾃⼰幾天後要出發。青⽊保夫領受了粉紅⾊的兵單，在⽗⺟、師長、村⼈⾼舉著⼤旗歡送下，帶著千⼈針和⽇章旗搭火⾞到⾼雄，再從⾼雄搭船，經過⼗四天的航程，來到了南洋。

在火⾞上，他呆呆看著⼿上的千⼈針，據說這是女校的學⽣⼀針⼀線縫製⽽成。那些女孩⼦在縫製時想著什麼呢？她們家裡也有要去出征的兄弟嗎？他伸⼿去撫摸其上的銅錢圖案，分別是五個和⼗個銅錢，象徵超越「死線（四錢）」和「苦戰（九錢）」，他這時還不知道等待⾃⼰的將會是什麼。其他⼈很羨慕他，都說只有青⽊保夫這樣熱⾎的男⼦才能有這樣⾼規格的待遇。他聽同僚說，要把千⼈針繫在肚⼦上，讓⼀千個⼈的⼒量守護⾃⼰，通過戰火的試煉，平安回鄉。

青⽊保夫拿起沉重的三八式步槍，穿好軍服，戴上軍帽，排隊搭上運輸船，前往戰場。運輸船上⼀切都是停滯的，除了海浪和時間。為了迴避⿂雷，船之字前進，這使得抵達

的速度感覺更慢、⽬的地更遙遠，⼀切懸在迢遙的無期的海上。

暈船的⼈不少，如果天皇看⾒了⼠兵輪番在船尾嘔吐的景象，也許會皺起眉頭，認為這些⼠兵不⾜以成為偉⼤帝國的軍⼈。他不服氣地想著：但他們可都是萬中選⼀的勇——嘔噁

——他吐出酸⽔，在腦⼦裡胡亂想著，該不會還沒抵達戰場，他就要死在只提供冷味增湯和摻了沙⼦的米飯的運輸船上吧？

⼠兵們看起來都沒什麼精神，在船艙裡或坐或躺，三五聊著天。就算想要他們做什麼操練，在船上都是無聊的空談。只能等待⾃⼰被運送上戰場的⼀天。

他還沉浸在這種沉悶的空氣中時，忽然就槍聲⼤作，槍聲比他想得更⼤聲，也更接近。他從船尾跑向船頭，⼀排彈孔緊跟在他⾝後。

轟地⼀聲，船⾝的⼀側開始傾斜，他繼續跑，不知道從哪裡⽣出這麼多⼒氣，他⼀會兒就到了船頭，轟轟的螺旋槳聲⾳原本緊跟著他，卻突然遠離了。船⾝忽然⼀震，他驚覺船正在緩緩下沉，⼠兵們從船艙中爭先恐後地湧了出來，⼀個個往⽔裡跳，他也跟著跳下⽔。

⽔很冰涼，他全⾝起了雞⽪疙瘩，他左右張望，想看到同伴，卻除了迎⾯漂來⼀個⼤⽊桶，什麼都看不到。他緊緊抱住⽊桶，隨著海潮上下湧動，他始終保持在⽔⾯上，他⼤⼝呼吸，調整⾃⼰的姿勢，不要讓腥鹹的⽔沫濺上⼝⿐。

⼀個⼤浪打來，他⼀個不穩，放開了⽊桶，他的⼿指在⽔中四處亂抓，卻什麼也沒抓到。

他隱約聽到同袍們唱起了軍歌，海流強勁，他告訴⾃⼰要冷靜，放鬆⾝體，浮上⽔⾯。

幸好這裡距離陸地不是太遠，他揮動⼿臂，往岸邊游。隱約有⼀群⼈在岸邊集結，他加快速度游去，靠近岸邊的⼈們模糊地喊著什麼，向他伸出有⼒的⼿。他被拉上岸，被蓋上⼀條刺刺癢癢的軍毯。他裹緊毯⼦，許多像他這樣的⼈在岸上，但有些熟悉的⾯孔，直到船難過去三五天，青⽊保夫被分發到其他單位後，都未曾再看到過。

軍曹點到青⽊保夫的名字，他⼤聲答有，軍曹⼀⼀點過在場每個⼈的名字後，沉重地宣布：「希望各位都有為天皇犧牲的覺悟。」

他還沉浸在這種沉悶的空氣中時，忽然就槍聲⼤作，槍聲比他想得更⼤聲......。（圖／Unsplash）

這是他第⼀次為戰爭、為天皇、為不定的未來感到害怕。

青⽊保夫是排名第⼀的戰⼠，要帶領其他⼈在閃避砲火和⼦彈。如果戰況緊繃，要全員⽟碎，為皇國壯烈犧牲，也在所不惜。

青⽊保夫答應長官，⼀定會好好遵守命令，讓所有⼈活著回來。長官點頭：「你這樣傑出的⼈，⼀定可以完成任務的。」

他不知道戰爭是什麼，第⼀次⾯對空襲時，看著逐漸接近的敵機，⼿⾜無措。直到機關槍掃射過來，他才回過神，輕巧地翻滾到樹叢中。

青⽊保夫⼤喊，要眾⼈找個安全的地⽅躲避。

敵機看⾒他，往他的⽅向投擲燒夷彈，他左閃右躲，沒有受到分毫損傷。

空襲結束後，長官發現糧食⼤多被敵軍燒毀了，要青⽊保夫帶著命令出發，翻過⼀座⼭嶺，向附近的聯隊請求分配⼀些糧食。

他踏入叢林，彷彿回到熟悉的⼭中，所有關於⼭的記憶都復甦了。他記得⼭潮濕的青草味，像⼩狗的⿐息，搖著尾巴歡迎他回歸。他是⼭的孩⼦，不論如何遠離，他都曾在⼭中奔跑過，那記憶永遠不會被抹消。他是從林間⼤樹的樹根出⾝的族裔。

他想起來，他的名字是Birac Ibok，並不是⼀個聽話的孩⼦。

Birac Ibok帶著僅存的⼝糧走上⼭。餓了就吃⼝糧，渴了，就喝⽣冷的溪⽔。⼝糧吃完了，他吃椰⼦樹的芯、甲蟲、依稀記得名字，卻叫不出⼝的花草。偶爾也打獵，但獵物都不

⼤，⼀些⼩動物⽽已，他剝掉⽪，烤來吃。他沿著溪⽔往上游走，看⾒⼀隻有著⿊⾊眼睛、綠⾊翅膀，眼睛旁有⼀圈⽩紋的⼩⿃在林間⾶⾏，Birac Ibok聽族⼈說過這種⿃，這是吉祥的預兆，他跟著⼩⿃往⼭上走，不⼀會就到了鄰近的營區。

他向營區的⼠兵稟明來意，很快地，就被帶到指揮官的所在。指揮官看著他，很是慈愛地說：「你⼀定餓壞了吧？」

青⽊保夫搖頭。

指揮官遞給他⼀個罐頭：「我們得開個會，需要⼀些時間，你就先在這邊等吧。」青⽊保夫搖頭。

「這是命令，就收下吧。」指揮官說。

他打開罐頭，裡⾯有⽜⾁和筍絲，吃起來很香。他連罐頭裡的湯汁⼀起喝光了。後來他的⼈⽣裡，沒再吃過這麼好吃的東⻄。

青⽊保夫帶著三天份的糧食和⼀紙⽂書回到原來的部隊，獲得了嘉獎。

不久，戰勢轉壞，整個部隊都往⼭上撤去，他跟著部隊⼀起移動到⼭洞裡。早晨，他在溪邊掬⽔洗臉時，看⾒⽔窪中⾶機的倒影。

青⽊保夫趕緊起⾝，打算回部隊報告長官。 他才跑⼀兩步，就看⾒部隊被敵軍團團包圍。

他往反⽅向跑去，帶著鋼盔、步槍、刺⼑和⼀點點火柴逃進叢林。

叢林深且廣，他不知道⾃⼰在哪裡，他猜測敵軍已經包圍這座⼭，越靠近深⼭，他越安全。

這是Birac Ibok這個名字第⼀次開⼝說話，Birac Ibok問他：「你想活下去嗎？」他點頭。

於是Birac Ibok拿下鋼盔裝滿溪⽔，撿拾⽊柴，⽣火煮食，尋覓⼭洞躲避中午過後的暴雨，每過⼀天，就在⽯頭上⽤⼑刻上⼀劃。每滿⼗天，就在⼭洞的⽯壁刻下⼀個印記。每過

⼀個⽉，就種下⼀顆種⼦。種⼦發芽，抽長，漸漸變成⼀棵⼩樹。Birac Ibok蓋了⼀棟⼩樹屋，供他躲避風雨。⽽屋外種植的樹⽊逐漸長成樹林。

⽽青⽊保夫這個名字，每⽇早晨都會對太陽敬禮，朝皇居的⽅向遙拜。青⽊保夫⼀邊哼著軍歌，⼀⾯反覆告誡他，即使⾝在叢林戰場中也不能忘記對天皇盡忠。過了數個⽉，青⽊保夫想起故鄉⼈⼈擣著⿇糬，慶賀新的⼀年⼜來到，流下懷念的眼淚。

對他來說，時間來了⼜走，他困在這個被敵軍包圍的⼩島上，雖⽣猶死，不知道家⼈是否安好。千⼈針還在他⾝上，只是變成了⼀塊破布。

青⽊保夫和Birac Ibok總是在爭吵，想和他證明誰才是他真正的名字。兩個名字爭執的聲⾳，在渺無⼈聲的叢林中，聽來格外響亮。

⼀年⼜⼀年過去，他的兩個名字還在⽇⽇爭吵。他任由兩個名字爭執，因為若不如此， 他只是⾏走的野獸。

他以為這樣的⽣活會持續下去，直到他因為明天即將到來的疾病或意外⽽死去。

他偶爾會在樹⽊間看⾒⼈影閃過，但他害怕是敵軍，不敢靠近，只是往叢林更深處躲避。他隱約感覺到叢林似乎哪裡變了，叢林外圍越來越嘈雜，似乎也變得越來越⼩。他雖然害怕改變，但也期待有什麼事情能來結束他孤獨的⽣存。但他希望不是死亡來結束這⼀切。

偶爾他還會在睡夢中聽⾒P-51的螺旋槳發出聲⾳，逐漸接近。

他驚醒，朝屋外探看，發現外頭的天空掠過⼀架⾶機，許多粉紅紙片⾶散⽽下。他好奇地撿起⼀張紙片，紙片上寫著青⽊保夫熟悉的⽂字。

Birac Ibok問：「上⾯說些什麼？」

青⽊保夫沒有回答。這是⼆⼗年來，青⽊保夫第⼀次找不到字詞回嘴。

⼜過了許久，青⽊保夫才輕聲說：「戰爭結束，帝國戰敗了。」他不可置信。

⼀群⼈從叢林中出現，包圍了他，他們穿著洋服，但卻是他未曾⾒過的款式，每個⼈都背著⼀個⼤背包。不是敵軍，⾯孔是他熟悉的那種⼈種，他知道應該是帝國將他們派來的。

「你就是青⽊保夫嗎？」帶頭的⼈⼩⼼翼翼地詢問。

「是的，我是。」青⽊保夫挺起胸膛：「是帝國要將我帶回去嗎？」

「說來話長。」帶頭那⼈嘆了⼀⼝氣：「戰爭已經結束⼆⼗年，帝國戰敗了。」青⽊保夫倒抽了⼀⼝氣。

「但你的國家戰勝了。」那⼈說。

「我的國家？」他問。

「是的，你的祖國戰勝了。」那⼈說。

Birac Ibok說：「我沒有祖國。」青⽊保夫說：「帝國戰敗了。」他說：「我不懂。」

「說來話長。」帶頭那⼈⼜嘆了⼀⼝氣：「跟我們走吧。⼀路上好好跟你解釋。」

他發現離開叢林比他想的容易。走向叢林外圍⼀陣⼦，就看⾒了柏油路，他隨著這群⼈上⾞，⾞⼦沿路開出叢林，開向村鎮、都市，他吃驚於開發的迅速程度，⽽帶他離開的⼈則告訴他，他們確實是帝國派出的探險隊，但帝國已不是帝國了。

天皇只是⼈。

發動戰爭的那位天皇也已謝世。廣島和長崎被投下兩顆核⼦彈。他不可置信。

「我們不知道要把你送去哪裡好，你是臺灣⼈，應該是要把你送回臺灣的吧？」

「我是⽇本⼈。」青⽊保夫說。

「對，我來⾃臺灣。」他說。

⾞⼦搖搖晃晃，他只能勉強聽清臺灣已非帝國管轄之類的話，歸屬⼀個相對新的國家。他安靜聽著，青⽊保夫和Birac Ibok都沒再說話。他知道他們正陷入漫長的沉思。

（中）

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