【舊地嶼遊‧貳獎‧澎湖】洪金鳳／風櫃玄武岩下的歡喜

文／洪金鳳

生長於澎湖的我，在成長階段，被繁重的家事及生意事纏繞，其實是沒有時間也沒有心情到處旅遊的，尤其沒有交通工具，更讓我的活動範圍就僅限於我們的鄉居村里，偶爾幸運之神降臨，就是跟著媽媽搭乘好幾個小時才一班的公車到距離我家大約六里的馬公市市區買東西。

日子就在我期待長大中過去，當我開始工作，擁有機車，行動可以自主時，我才發現自己有個愛旅遊的靈魂，每隔一段時間，就會催促我騎車到處走走，也是在那個時期，年輕充滿活力的我，不意間就對澎湖特有的玄武岩地形產生愛意、情有獨鍾，它們似乎存在一股我說不出來的吸引力，讓我常常前往造訪，朋友自台來訪時，必帶他們遊走的景點之一，就是風櫃岸邊的玄武岩，每一次都留下讓人驚豔又開心的影像。

民國79年我結婚離開澎湖，定居高雄，原本以為此後與娘家隔了一條很深的台灣海峽，回家路迢迢，不知何時是歸途。但嫁入夫家沒多久，我就感受到夫家人口單純，生活自由，我的行動沒有受到「傳統觀念」的拘束，只要經濟能力許可，仍然可以高雄澎湖自由來去，所以我還是經常當空中飛人，尤其兩個兒子出生留在娘家由爸媽看顧後，我回澎湖的頻次更多。

剛開始，孩子還小，不適合遠遊，所以我就只能「安於室」，當個居家女兒與慈愛媽媽，後來當孩子們脫離尿布與奶粉的包袱後，我就經常帶他們出外遊走，當然風櫃聽濤看看玄武岩也是我們非去不可的行程，從小到大，他們最多留影的地方，應該也是風櫃洞。

有句話說得好「往前走，日子就會跟上來」，而日子確實很快就從我們的指縫中溜走。孩子成長期間，每年我們家都會安排多次在台灣或國外的旅遊行程，為了讓青春與成長不留白，我用相機寫了許多紀錄，剛開始我還把每次出遊的相片洗出來放相簿，30多年過去，進入資訊發達的時代，我們的相片不再沖洗，而是購買雲端空間來存放，隨著兩個兒子成長獨立，我和先生也逐漸將和「老」字劃上等號，翻閱老照片就成為我們生活中的趣事。

與老友們於2021年的再訪風櫃玄武岩（圖／洪金鳳 提供）

現在無事一身輕的我，只要磁場相近的親戚好友要跟著我回澎湖旅行，我就會帶他們一起尋找秘境，看玄武岩，遊覽各個不同的離島，看看大海在陽光照耀下顯現活力的樣子，也感受藍天白雲變化多端的美麗操作魔術，讓遇見者心念愉悅、驚喜不斷，想像空間無限。

去年冬天，幾位好友跟著我的腳步，飛往菊島，行至風櫃洞，以歡喜的心情拍照留影，相較於30多年前不同友人留下的歡喜畫面，我除了有「景色依舊在，人事已全非」的感觸外，還萌生了「過去已矣，來者可追」的期盼。

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