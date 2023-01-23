【舊地嶼遊‧佳作‧高雄】董玉琴／半屏傳說

文／董玉琴

小時候總是聽長輩們說一個關於高雄的故事，傳說有一神仙要下凡尋一徒弟，後利用湯圓來測試人性，神仙下凡後化身為一老者，挑著扁擔，穿梭在市集，吆喝著：「湯圓一顆一文錢，二顆二文錢，三顆不用錢。」

人來人往的人們一聽有免費的，大排長龍來吃，這事一傳十、十傳百的傳開了，後來突有一位年輕人點了一顆湯圓，在大家都在笑話他時，老者問他：「為何要花錢吃湯圓呢？」年輕人反倒說：「你辛苦製作的湯圓，本就該獲得相對應的報酬，為何我要佔你便宜呢？」

老人化成神仙樣貌，收了這位年輕人為徒，並且指著身後的山，告訴那些貪小便宜的眾人說道：「看到後面那被刀削去一半的山頭了嗎？那些土石，就是你們貪小便宜吃的湯圓。」說完便帶著年輕人化為一縷雲煙，飛往了天去。

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小時候總覺得這個傳說很神奇，因為離家近，每天放學回家都必經過這個地方，一個不需要花費多少體力，老人小孩都可以輕鬆駕馭的一座山，小時候總會在回家的途中，多花個十來分鐘爬上山頂，吹著晚風徐徐，眺望著左營蓮池潭與山巒交織的美麗景觀，彷彿整日學習的疲憊都如過眼雲煙般散去。

多年後，我到外縣市去工作，再次回到高雄時，已經是十年後，從不知天高地厚的野丫頭，變成了即將嫁為人妻的成熟女子，回首這個我小時每天都會走過的半屏山，卻發現它比我印象中更矮了些，是人們貪婪的慾望使土石再次被吞噬，還是只是因為我看得更遠、更高了呢？我不清楚，但是多年不見，再次與它合影，卻是感覺那時天天登頂的我，恍如昨日。

1999年，從外縣市打拼回來，才發現自己也與山一般被磨平了稜角。（圖／董玉琴 提供）

當時的年少輕狂，喜歡登到最頂端去，把一切都收在眼底，氣比天傲，懷抱著夢想，不畏懼痛與苦，一股腦地往前衝，哪怕把自己用得傷痕累累，也驕傲的不願低頭。

如今，被生活磨平了稜角，就如同半屏山一般，但彎腰屈膝並不代表軟弱，而是學會了在山下仰望著山峰，開始與人之間多了敬畏，懷抱著奉獻與付出的心情，來成為人見人愛的「好姑娘」。

又是二十年過去了，現在看到的半屏山，已經可以平視對待，沒有年少時的愛上層樓，也沒有出嫁時的過度謙卑，晚年學習到的謙虛但不虛偽，平淡看待一切雲淡風輕。

這麼多年，半屏山還是山，而它卻是我一生的導師，每一個稜角都在教導我各種年紀時的心靈成長，亦師亦友的這裡，不單單是個景點，更是一個該被時空所記得的地方，過些年後，我應該也會跟孫女說說這個傳奇故事，不知道當時的她會怎麼爬這半屏山呢？

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