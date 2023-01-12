【舊地嶼遊‧佳作‧臺北】天朗／台北植物園裡的「堡壘」

文／天朗

小時候植物園是我家的後院，玩到後門關閉了也沒關係，只要爬過旋轉的鐵門，或是翻過兩側的圍牆，再不然走在分隔植物園與南門國中（更早是小學）的牆頭，兩手張開走到轉彎處再跳下去，5分鐘內就能到家；至於大人就麻煩的多，後門關閉後，除了偶而見到一兩個跟我們一樣不守規矩的外，都是循規蹈矩乖乖的從正門繞一大圈，多花10幾20分鐘回家。

那時後門直直過去，矗立著一個由石頭堆砌而成，露天的，三層樓的「堡壘」，這個我們口中的「堡壘」，沒人能告訴我們它的故事或是它的年代。但在我們的想像中，中間層有空窗的房間，就是機槍的碉堡，瞄準地面攻來的敵軍，而上方的屋頂，有高低兩層，高的那層，當然就是防空砲的地盤，低一點的，則是放彈藥的地方。

在頑童的心目中，這是古戰場的地點，今天有人信誓旦旦的舉出一堆「證據」，說曾經有人死在這個中間層，明天就有人「發現」好幾處彈孔，指給半信半疑的同伴聽，後天這個同伴，又加油添醋的把這些發現往下傳遞，故事越傳越遠，越來越誇張；開始時，膽小的人晚上不敢上這個「堡壘」，後來大白天的，連有些大人也一樣，遠遠的就避開這個地方。

平常日子的白天，堡壘是我們的戰場，要麼就一起守衛著碉堡，架起想像中的機槍大砲，抵抗進犯的敵軍，要麼就是自己分組廝殺，爭奪心目中的大本營跟司令台；在極少數的時候，堡壘成了我們的實驗室，月全蝕的那天晚上，還沒到初蝕，頑童們就呵欠連天的翻牆回家，把研究科學的偉大志向，全都拋在腦後。

上堡壘時，不能循規蹈矩，要英勇的攀著石頭雙手雙腳爬上去，下來時，也要從牆頭跳過近一公尺寬的壕溝，無論如何，除非被大人拎著耳朵，絕不輕易羞辱的走那個女生跟大人們才走的樓梯。

《文明的野獸：從圓山動物園解讀近代臺灣動物文化史》

出版社：遠足文化

出版時間：2020年5月6日



多年後，我從文獻中發現，這也許才是最正確上「堡壘」之路。

「文明的野獸」書中說，台灣的第一個動物園，1913年創設於農業實驗場的苗圃（今臺北植物園）內，第二年命名為台灣總督府附屬動物園，以中小型動物為主，有猴、白鼻心、熊、山羊、火雞、鴨、小鹿、台灣雉……等等。

我沒有找到這個動物園的確切地點，但在想像中，這個「堡壘」的風格，不就是動物園猴子的休憩島嗎？我想這個「堡壘」的建築師，要是知道頑童們在這裡爬上爬下的行徑，一定會非常高興在多年後，竟然會有這些知己還了解他的原意。

今日回到植物園原址，這個「堡壘」已夷為平地，只見到地基上一些排列整齊的石頭，也許它們是原先的石塊，也許不是，假以時日，這一切，恐怕也會跟頑童的足跡一般，化為風中的遺跡。

此圖則是2022年重遊植物園的所留下的照片。（圖／天朗提供）

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