【舊地嶼遊‧佳作‧非洲】Patty／在街角遇見革命運動

📍地標：其他國家／北非／突尼西亞 📍穿越時間：2012年11月初

文／Patty

旅行中，偶爾會出現預期之外的事，像是首次歐洲旅遊，才下飛機便遇到羅馬大眾交通運輸罷工，幸有好心人讓我搭便車；又前些年訪首爾，由於反朴槿惠示威活動人數大增，封鎖範圍擴大，以致飯店接駁車無法進入市區，司機大哥貼心選了靠地鐵站不遠處讓大家下車，順利解決問題。

這些抗議活動確實會干擾正常生活，甚使觀光旅遊不便，然過程中卻不見有人指責辱罵或冷嘲熱諷，正因公民捍衛自己的權益與對抗國家不公義，本就是理所當然的事，不論認同與否，都要尊重他們行使權力的選擇，而這便是我在旅行中學到的公民意識。

見努力爭取權益的團體時，我也學會多聽多看，多了解雙方立場，所以在麻六甲旅遊時，我走入了爭取華文教育的遊行隊伍，和高聲表達訴求的他們站在同一陣線，儘管爭取到了也是他們的，不會是我的。

拜網路科技所賜，為預防旅程因罷工或示威活動受到影響，我有了其他備案—換訂其他運輸公司或改期。於是，我的突尼西亞之行便因茉莉花革命而延了一年多之久。

訪突尼斯時，在街上發現了革命當時遺留下的抗議標語「NO WORK NO MONY NO PROBLEM」，儘管字拼錯了，仍可嗅出當時躁動的民心，疾聲控訴失業率、通貨膨脹、生活貧困等對社會現況的不滿，還有對民主制度的渴望，這些訴求不斷地被大眾上傳到各大社群網站，不僅在短短時間內爆發一連串的反政府運動，且示威行動的範圍更急遽擴張，那根深蒂固的威權政府終於被推翻了。

羅馬勞工爭取到權益同時，也促使政府訂定更健全的勞工法規；朴槿惠總統則因毀損國家民主與法治秩序被罷黜了；這些都是人民以血淚換取的成果，才造就出的進步社會。望著標語心想著，若如期來訪，我也會是民主倡議的一員。

隔年初再訪突尼斯，牆上的錯字已改正，正意味著民主制度已建立，將制定新憲法，並產生民選總統，而這股民主化浪潮還進一步蔓延到其他國家。儘管十年後的現今，突尼西亞的民主政體又再次面臨挑戰，我想那些爭取權益、抗議不公等民主生活的日常片段將更具體地在各地實踐。

隔年2013年4月初再訪突尼斯，牆上標語出現了被藍字修改的痕跡。（圖／Patty提供）

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