座位大洗牌！大家都在搶的「夢幻鄰座」，你最想坐在誰旁邊？
鳳凰花開的盛夏，制服換了下來，但故事裡的青春永遠不會散場！6 月琅琅原創用初夏的晚風與心動片段，帶你好好回味青春的記憶。當教室窗外的蟬鳴響起，如果再給你重新選擇座位的機會，哪一位主角會是你最想綁定的好夥伴？微風吹過制服裙擺，心動永不畢業，現在就點開章節，認領這場專屬於你的仲夏夜心動！
聯合線上旗下的內容創作平台「琅琅原創」，擁有萬本小說量，想看的故事類型通通有，每月精選人氣推薦作品，邀讀者挑戰追更閱讀不間斷。（編按）
熱門小說
上課鐘響起！🔔同學們入座啦～這次，你想選擇誰坐你的旁邊？
👉 （A）石國范：陽光開朗大男孩～綽號「石鍋拌飯」
👉 （B）王佳樂：氣質班花～會吹口琴的大美女
👉 （C）洛吉：叛逆富家少爺～問題學生名單
👉 （D）蘇琬月：清冷排球少女～不善表達感情執著系
👉 誰都不選！我要認真上課！
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#窗邊帥哥 #大狗狗
👇深入認識石國范的故事
炎熱的午後，一杯飲料和一片悄然落下的樹葉，按下了回春的時光鍵。原以為她只是那個成熟獨立、讓我只能將心意深藏的人。
直到這場不可思議的奇蹟，讓她以14歲少女的模樣驚慌失措地出現在我眼前。
這個遲來的雨季裡，隱瞞已久的悸動再也藏不住……看更多
#反差萌班花 #美到被圍觀
👇深入認識王佳樂的故事
在快樂的口琴聲中拼湊著大學的夢……
我們手牽手，一個牽著一個，好像小時候玩的火車遊戲一樣。
我抬頭往天空看的時候，好像知道自己在看什麼了！藍色的天空有南部夏天的味道。
往遠一點的地方看，那裡──叫做未來……看更多
#第一排問題學生 #上課偷睡覺
👇深入認識洛吉的故事
那座看似能實現所有財富與欲望的夢幻魔島，不過是愛德華男爵用虛幻與貪婪編織的靈魂陷阱。
火苗已然點燃，我與夥伴並肩望向迷霧中那座象徵魔鬼心臟的尖頂鐘樓。
那裡有殘酷的陰謀，也有我退無可退、執劍奪回至親的足跡……看更多
#後排內斂美少女 #愛=排球
👇深入認識蘇琬月的故事
啪、啪──排球擊中掌心，扣出我大學生活的序幕。原以為這是一場獨自奔跑、跌倒的練習賽，直到遇見他穩重可靠的背影。
他用溫柔的等待與指引，接住我所有的青澀與不安。
哨音響起，我們並肩望向球網的另一端── 那裡有熱愛的排球，也有我們一同摸索成長的足跡……看更多
看到嬉鬧的同學，只想叫他們走開別擋住黑板。對你來說，青春期的悸動都是浮雲，只有桌上那疊厚厚的考卷和滿分成績單才最真實！同學是什麼？座位重要嗎？上課鐘聲響起，我只想搶坐第一排離老師近一點，這次我要當學霸、考高分、成為世界首富！
💡 小編推薦：【學霸升級專區】
我的青春由我撰寫！琅琅原創廣大募集投稿中～你的創作有機會照亮更多人。創作不設限，把你的專屬故事說給我們聽吧！
📰投稿／談樸素的聰明：新潮迷因「高麗菜煮蛋那桌」與慈禧愛的菠菜豆腐
📰投稿／28年前我看走眼的韓國文化 如今被全世界打臉
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