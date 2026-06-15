座位大洗牌！大家都在搶的「夢幻鄰座」，你最想坐在誰旁邊？

上課鐘響起！🔔同學們入座啦～這次，你想選擇誰坐你的旁邊？ 👉 （A）石國范：陽光開朗大男孩～綽號「石鍋拌飯」 👉 （B）王佳樂：氣質班花～會吹口琴的大美女 👉 （C）洛吉：叛逆富家少爺～問題學生名單 👉 （D）蘇琬月：清冷排球少女～不善表達感情執著系 👉 誰都不選！我要認真上課！ --------------------------------------- 往下滑，查看你的上課好鄰居！

大家都在搶的「夢幻鄰居」，看看你想跟誰一起上課？（圖／canva）

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