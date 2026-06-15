座位大洗牌！大家都在搶的「夢幻鄰座」，你最想坐在誰旁邊？

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座位大洗牌！大家都在搶的「夢幻鄰居」，看看你想跟誰一起上課？（圖／AI生成，canva編修）
座位大洗牌！大家都在搶的「夢幻鄰居」，看看你想跟誰一起上課？（圖／AI生成，canva編修）

鳳凰花開的盛夏，制服換了下來，但裡的青春永遠不會散場！6 月用初夏的晚風與心動片段，帶你好好回味青春的記憶。當教室窗外的蟬鳴響起，如果再給你重新選擇座位的機會，哪一位主角會是你最想綁定的好夥伴？微風吹過制服裙擺，心動永不畢業，現在就點開章節，認領這場專屬於你的仲夏夜心動！

聯合線上旗下的內容創作平台「琅琅原創」，擁有萬本小說量，想看的故事類型通通有，每月精選人氣推薦作品，邀讀者挑戰追更閱讀不間斷。（編按）

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上課鐘響起！🔔同學們入座啦～這次，你想選擇誰坐你的旁邊？

👉 （A）石國范：陽光開朗大男孩～綽號「石鍋拌飯」

👉 （B）王佳樂：氣質班花～會吹口琴的大美女

👉 （C）洛吉：叛逆富家少爺～問題學生名單

👉 （D）蘇琬月：清冷排球少女～不善表達感情執著系

👉 誰都不選！我要認真上課！

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往下滑，查看你的上課好鄰居！

大家都在搶的「夢幻鄰居」，看看你想跟誰一起上課？（圖／canva）

快速找到你的上課好鄰居👇

文章目錄

作品《回春樹/術》中的石國范（圖／AI生成，canva編修）

綽號「石鍋拌飯」。今年30歲，獅子座的陽光大男孩，有開朗的性格，帥氣的外表。由於石家老來得子，他的父母對他十分的寵愛，才會造成他一直都有脫不掉的孩子氣。

#窗邊帥哥 #大狗狗


👇深入認識石國范的故事

書名：《回春樹/術》作者：安卓

《回春樹/術》安卓

炎熱的午後，一杯飲料和一片悄然落下的樹葉，按下了回春的時光鍵。原以為她只是那個成熟獨立、讓我只能將心意深藏的人。
直到這場不可思議的奇蹟，讓她以14歲少女的模樣驚慌失措地出現在我眼前。
這個遲來的雨季裡，隱瞞已久的悸動再也藏不住……看更多








作品《天使忘了飛翔 》中的王佳樂（圖／AI生成，canva編修）

樂子是班上的班花，音樂班的女孩子本來就是漂亮出名的，在一群美女中稱霸，可見樂子有多漂亮。樂子在班上幾乎沒有其他要好的朋友，大家總覺得樂子太冷，好像很驕傲很瞧不起人。但樂子不知道怎麼先開口跟人說話，也不知道怎麼找話題，甚至有時候還會懊惱自己口才不好。當然，這是樂子自己這麼認為，基本上，樂子其實挺有趣的，說話也挺直接的，只是沒有機會讓她插入話題而已。

#反差萌班花 #美到被圍觀


👇深入認識王佳樂的故事

書名：《天使忘了飛翔》作者：敷米漿

《天使忘了飛翔》敷米漿

在快樂的口琴聲中拼湊著大學的夢……
我們手牽手，一個牽著一個，好像小時候玩的火車遊戲一樣。
我抬頭往天空看的時候，好像知道自己在看什麼了！藍色的天空有南部夏天的味道。
往遠一點的地方看，那裡──叫做未來……看更多









作品《魔島繼承人》中的洛吉（圖／AI生成，canva編修）

洛吉是個好吃懶做的臭小子，總得不到姐姐洛茜認可，久而久之便索性徹底擺爛。他是導師眼中無藥可救的頭痛人物，在學院裡專幹不交作業、曠課、打架、懟校長的事，以至於還沒畢業就收到了退學告知單。

#第一排問題學生 #上課偷睡覺


👇深入認識洛吉的故事

書名：《魔島繼承人》作者：林海月

《魔島繼承人》林海月

那座看似能實現所有財富與欲望的夢幻魔島，不過是愛德華男爵用虛幻與貪婪編織的靈魂陷阱。
火苗已然點燃，我與夥伴並肩望向迷霧中那座象徵魔鬼心臟的尖頂鐘樓。
那裡有殘酷的陰謀，也有我退無可退、執劍奪回至親的足跡……看更多










作品《遙見清風邀明月》中的蘇琬月（圖／AI生成，canva編修）

沉靜理性、心思細膩，在場上能掌控節奏，在場下卻不善表達情感，對排球有著極深的執著。雙眸像湖水一樣清澈，認真時閃著光芒；本就透著些為紅暈的雙頰會因運動而泛起淡粉紅，如夕陽映照山巒般，唇色自然透潤。

#後排內斂美少女 #愛=排球


👇深入認識蘇琬月的故事

書名：《遙見清風邀明月》作者：挽月

《遙見清風邀明月》蘇琬月

啪、啪──排球擊中掌心，扣出我大學生活的序幕。原以為這是一場獨自奔跑、跌倒的練習賽，直到遇見他穩重可靠的背影。
他用溫柔的等待與指引，接住我所有的青澀與不安。
哨音響起，我們並肩望向球網的另一端── 那裡有熱愛的排球，也有我們一同摸索成長的足跡……看更多







看到嬉鬧的同學，只想叫他們走開別擋住黑板。對你來說，青春期的悸動都是浮雲，只有桌上那疊厚厚的考卷和滿分成績單才最真實！同學是什麼？座位重要嗎？上課鐘聲響起，我只想搶坐第一排離老師近一點，這次我要當學霸、考高分、成為世界首富！

💡 小編推薦：【學霸升級專區】



（以上人物形象僅供情境示意，非百分百還原小說角色。）

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