《不可能的任務：最終清算》影評：更不要命的動作巔峰，換來不知所云的終局之戰

儘管片名在製作中途從《致命清算：第二章》改成《最終清算》，但整部作品看下來的感受仍是《致命清算》的後半部。這部打著29年全系列收尾的「終局之戰」對前作的致敬卻又是各種視覺疲勞的蒙太奇剪輯，使伊森·杭特這次的核心命題「你做的每個選擇都是為了今天」顯得單薄。將近兩年的等待，換來的卻是一部彷彿狂熱粉絲剪輯的《不可能的任務》系列精華。

儘管如此，《不可能的任務：最終清算》仍保有幾場令人驚嘆的動作戲：阿湯哥吊掛在雙翼機的起落架上與反派對決，以及一段他在深海裡全副武裝的水下場面，都在IMAX銀幕上讓人看得屏氣凝神。然而這不論電影主視覺或預告都主打的動作戲，是歷經一個多小時乏味又充滿睡意的對話轟炸所換來的。

回去看前年對於《致命清算》的評價，才發現原來當年我對它太嚴苛了。當時最「致命」的問題：過多不知所云的科幻元素、乏味的解釋性對話...... 都在這部續作得到更災難性的提升。關於AI科技武器的命題，居然全靠一場比台灣立法院還無聊的內閣辯論、比《美國隊長4》還沒有危機感的方式，來呈現國際間的劍拔弩張。最讓人失望的是 Angela Bassett 在本集升格美國總統，她甚至曾憑著褒貶不一的《黑豹2》獲得多項女配肯定，卻在這次交出毫無領導威嚴的演出。

因為製作期間有傳出阿湯哥跟派拉蒙之間有合作上的衝突，我還是願意相信《最終清算》的失算，在現實仍有阿湯哥無法顧及的部分。只希望目前已開綠燈的《捍衛戰士3》可以真正經過足夠的打磨再開機，不要又搞砸另一個經典IP了。

《不可能的任務：最終清算》。圖/派拉蒙影業