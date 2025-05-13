《看我今天怎麼說》影評：比手語也超有戲，青春的另一種聲音

近期在上映的香港電影《看我今天怎麼說》（The Way We Talk），恰好去年就在金馬影展看了。導演黃修平從《狂舞派》等片就將視角瞄準香港青少年族群，關注他們對於未來的夢想、熱血、挫折。這部轉向「聾人族群」，那些戴上「人工耳蝸」努力融入正常人世界的聾人，以及勇於做自己，在無聲的世界比著手語表達的聽障者。

電影誠懇描寫聽障者在語言、心理與社會面向的挑戰，這些聲音處理手法不僅具寫實功能，更成為電影的敘事語言，展現角色情緒與內在矛盾，甚至成為主角。其實電影最特別之處就是「聲音」，電影模擬各種聲響呈現聾人聽不到的寂靜，戴上人工耳蝸時的瑕疵破音、潛水時的水壓聲效，加上一般空間情境的聲響，彼此交錯混合。

讓聲音幾乎成為電影最重要的角色，觀眾得以身歷其境地體會主角真實世界裡的破碎與模糊（如同他們所處外在現實環境看待的他們），而這不單單只是聽覺上的「聲音」，還有情感上以及在群體社會上能否自由發聲的權利「聲音」。電影中三角關係的層層轉變，友情或愛情的牽絆，有時候曖昧多過愛情，在生理條件的受限下，如何透過眼神、動作與肢體建立真實情感連結。

從彼此對「溝通方式」的選擇差異中，反映出每個人對自我認同的不同追尋，沒有對錯，只有抉擇。還有就是他們面對外界社會的壓力觀點，如何將內心的「聲音」真正抒發出來。儘管電影本身不脫濃厚的社會宣教議題，幾乎以急欲言志的手法呈現，且片長達132分鐘也稍嫌冗長，但整體仍保有導演一貫的溫柔視角與真摯情感。

不過本片的演員還是亮點，男女主角都入圍了金馬帝后。男主角游學修飾演只願意比手語的剛烈聾人青年，表演自然真誠，毫無匠氣；尤其一幕被拒絕考潛水教練的情緒爆炸，演來很具說服力，是很精彩的得獎場。

至於女主角鍾雪瑩就更令人驚喜了，去年她才以《填詞撚》首度入圍金馬影后，今年她挑戰聾人，全片她都要一直揣摩聽障人士說話時帶著鼻音的腔調，無論是喜怒哀樂都要維持這樣的腔調；一幕與愛戀者於天橋吵架的橋段，極為搶眼，而且她戲份吃重，果然順利在金馬封后，她真的是近年影壇發掘的寶藏。

朱哲輝Alan，現為台灣影評人協會理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」

《看我今天怎麼說》。圖/華映娛樂提供