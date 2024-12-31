《你是我眼中的那道光》影評：印度電影在台灣難推，但絕對是2024十大必選

《你是我眼中的那道光》（All We Imagine as Light）這部片真的讚，金馬影展看過，但一直沒時間好好寫。印度電影在台灣實在不好推，但這部榮獲今年坎城影展評審團大獎的作品，實在不該被忽視。

簡單短評，電影透過三代女性的家庭生活、工作職場、情感問題的處境，中年護士長困於有名無實的婚姻關係中，年輕護士與穆斯林男子的禁忌之戀，還有被逼遷居的雜貨舖老婦。在孟買這個不時豪雨傾盆的擁塞濕漉大都市中，細膩詩意地刻劃當代印度女性的多重面向。

《你是我眼中的那道光》。圖/海鵬影業

電影本身影像細緻優美，視覺上大量的藍色元素是一種沉靜低調耐看的色調，像海天般令人視覺親近，亦象徵角色們默默付出承受的內斂柔軟。很多鏡頭真的是驚嘆的構圖光影呈現，就連女主角在床邊月光下讀信的畫面都好漂亮。導演帕亞爾卡帕迪亞（Payal KAPADIA）對於片中那些光影的變化，於敘事上的發揮影響，幽微深刻。

電影從都會城市到後面四分之一來到鄉村，三個角色的安排結局，就這麼被巧妙地收束在一起，諒解釋懷、重新找到生命的力量。女主角意外救起溺水陌生男子，她用觸碰她救起的男人，去喚起遠在德國的斷聯丈夫的感受。電影用視覺描繪觸覺是厲害處理。片中甚至有大膽情慾的捕捉，在我們印象中的印度電影少見的呈現。

在這麼父權的印度社會，《你是我眼中的那道光》中的女性獨立自主，堅韌溫柔，他們渴望男人的呵護依靠，但是她們更不屈從父權的壓力，敢愛敢斷。片尾那閃耀星空下的海岸歡聚一幕，魔幻迷離，韻味綿長，美不勝收。

朱哲輝Alan，現為台灣影評人協會理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」