當「失語症」遇上愛情，讓愛發聲

想像置身在一圈無形遮罩圍繞己身的空間。外界他人的話語字詞若有形，一旦碰觸到了那層遮罩便會變了樣。他人的語意到達了耳中，彷若已不是原意。想要說點什麼，但那層會轉換語意的遮罩也同樣將自己說的話換了樣。想要回應話題，卻傳達了一段段詞不達意的句子，自己與別人都顯得困惑。對字詞的理解開始紛亂，與他人溝通的距離漸趨隔閡。

如此的想像空間，是腦中風個案可能會有的處境，當他們有了失語症（aphasia）[註1]。

聽不懂的茫然，以至於難以回應一如既往地來到病床邊，起頭先確認新個案的姓名，「你叫什麼名字啊？」

「嗯？」，回應的是一臉茫然的神情。

於是換句話說：「你是誰？」。仍舊沒有回答，只有稍微地搖了搖頭。

「你是朱ＯＯ嗎？」。他求助似的看向了旁邊的陪伴家屬。這是與朱叔叔的第一次見面，60歲的年紀，卻像是孩子那般的無助。

接續地問了一些問題，看他對自己所在地點、時間是否知曉，皆是差不多的回應，「嗯？」、「什麼？」、「不知道」。肢體的動作功能評估與肌力測試，若僅是用口語詢問，像是「把你的右手舉起來」，也是一臉疑惑。實際給予動作示範，情況則好一些，能跟著慢慢地動作。

腦出血讓世界變了樣

出血性中風，出血位置在左側大腦顳頂葉區域（left temporoparietal region），影響著他的右側手腳動作與力氣。動作之外，知覺與認知功能無疑也是需介入的一環。

左大腦的顳葉與頂葉都受到了影響，他受損的記憶力、方向與空間感、身體知覺、物品辨認、閱讀識字......等等的功能，使得他面對這個世界變得陌生，強烈地依賴著他人。

而大腦語言區之一的韋尼克氏區（Wernicke’ area）同在損傷範圍內，他起初對問句的困惑表情來自於他對語言理解的困難，不理解問題以致如此；雖然自己可以講出簡單字句但答非所問，或是看到物品卻命名不能(anomia)[註2]，皆是他所患的韋尼克氏失語症（Wernicke’ aphasia）之特徵。

失語症依照受損區域不同而有不同的症狀與語言表現，上圖舉例其中四種類型。（圖／師人提供；田子揚久語言治療師校對 ）

見證愛的陪伴，讓失語也有聲

陪伴在朱叔叔旁邊的是他的女友，當他面對陌生如我問著他的名字，總是習慣性的看一下女友，女友再耐心地說一次給他聽。

女友：「你是朱OO」。朱：「朱OO」，他複誦著。

我：「你是誰？」。朱：「朱OO」。

我：「那她是誰？」，指著他女友。朱：「朱OO」。

看來他其實並不理解問題的意思，較像是習慣了這樣的問句統一回答一樣的答案。

光是名字這樣的自我認知便如此模糊，開始要給予肢體復健的指令更為耗時，再加上記憶力不佳與左右不分的關係，許多指令需要多次說明，像是迴路反覆般的練習。

「右手去拿水瓶放到桌上」，對他而言，是拆分的幾個要素要一一理解，「右手、拿、水瓶、桌子、上面」。

雖說有實際示範過，但朱叔叔仍常感到挫折，當他的表情一沮喪，女友便會伸手緊握給予他鼓勵，沒有多說話，那畫面就足夠溫暖。

鼓勵畫家不靈活的右手重拾畫筆，是職能治療的意義

某天聊到朱叔叔其實是一名畫家，有多次展覽經驗。於是提議何不手機上網搜尋他的畫作，一方面是為了喚醒他的記憶，二來是希望看能不能透過他熟悉的事物練習表達與互動。

他女友像是導覽員般的帶他回憶一幅幅畫作，似化學反應般，他的表達字詞變多且切題了，「嗯對、好、好看、我的」，伴著打轉的淚水在眼眶，開始啜泣，可能是感受到現今狀況跟往昔的落差。他沒有忘記他是畫家，而且他女友也幫他複習著每一幅畫的細節。

好奇地問：「阿姨，妳怎麼這麼清楚這些畫的手法、背景？」。她回答著：「因為他以前都會解釋給我聽，我也喜歡聽，就記起來了，現在換我說給他聽」。朱叔叔表達跟記憶不好了，但不要緊，有人陪著他找回從前。

下一次的床邊復健目標，讓朱叔叔重拾畫筆，從直線一橫一豎，那微小卻有動力的起始，這是職能治療所能做的。而往後還有一大段復健路，更需要語言治療師的加入，讓他的詞不達意逐漸有脈絡。

當失語症有了愛的演譯，攜手克服難關

失語症，有不同的類型，但相同的是在復健過程，對個案本身以及照顧者都是極大的挑戰。所幸出血性中風，倘若腦出血有逐漸被吸收或是當初出血後的腦水腫有逐漸消腫，症狀是可能逐漸改善的，朱叔叔便是這樣的例子。遑論女友的形影不離地陪著他復健，亦是一大關鍵，失語症的個案十分需要家人的陪伴與諒解。

所見這一對即便已屆中年仍相依如熱戀的情侶，他們對彼此的愛情，讓失語症，多了一層愛情的演譯。無須過多的言語，也能在擁有彼此的生活模樣下，去面對復健的挑戰。

註： 1.失語症（aphasia）：因腦部損傷（如：腦中風、腦外傷、腦腫瘤）而造成不同程度的語言區功能障礙。語言區通常位於優勢大腦（如：右撇子的優勢大腦為左腦，佔大多數；左撇子的優勢大腦則為右腦），不同語言區的損傷有不同表現症狀。失語症會影響聽覺理解、溝通表達、命名、覆誦，甚至是閱讀、寫作。 2.命名不能（anomia）：尋找詞彙有困難，無法講出心中所想的詞彙（如：名詞、代名詞、物品名稱）。