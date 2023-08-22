隱身河畔的餐酒館 走進OLDMAN品嘗雙刀流料理

夜幕低攏時，若你有閒適的心走上傍著柳川的人行道上，享受寧靜的夜間散步，也許會在不經意間，見到一抹昏黃的燈光自整排已然安歇的民宅中透出；那店面在住宅中乍看下並不顯突兀，鐵窗花、一排公車待位椅，帶點復古的設計感，讓人忍不住好奇窺看門窗之內，究竟帶著什麼光景？OLDMAN生活飲食便是座落在這樣平凡而生活化的街道中，安然隱身於一排老式透天厝裡，卻讓人過而無法忽視。

推開門，儼然踏進主理人David的生活切面，空間猶如他的喜好集大成之作，由戶外用品、李小龍、拳擊沙包、獨立音樂及加菲貓等交織而成。年少不愛讀書，最好入門的打工即是餐飲業，沒想到一頭栽進後就沒離開過、甚至以食為業。「一個人來，你可以窩在這裡放空；一群人來，想要聚會或開會都可以。前陣子才有客人來舉辦小朋友的抓周活動。」雙手已握有三家成功餐飲品牌的David，翻桌率早不再是他拼搏目標，這次他節奏想慢下來、打造一處讓自己和來者皆能怡然自得的場所，一個晚上只管好好款待一組客人。

預約過無數店家，遇到老闆會詢問客人偏好的音樂類型倒是頭一回，當天David便為我們邀請草東沒有派對和老王樂隊等獨立樂團輪番演唱。或許是物以類聚，會上門的客人偏好風格都與他相近，他認為音樂是可以讓人快速進入自己世界的媒介，在等待餐點上桌的空檔，也能好好沉浸在舒適熟悉的氛圍裡。

有趣的是，David做菜有他獨特的習性，「我煮東西一定要小喝一點。」料理同時，也會在開放式廚房與你隔空乾杯，並時刻留意杯況，若見空杯，便即刻以各款順口的紅白酒斟滿，以致我隨時處在一種微醺飄然的狀態；同時他還是武林高手，和餐飲專業一樣累積了十幾年經驗，精通拳擊和菲律賓虎爪刀等數款兵器，菜刀與刀劍不停在手中切換。看著店內充斥李小龍身影、我好奇李小龍之於他的意義。David表示先是學了截拳道後，才進而了解李小龍的人生哲學，「Be Water」深深影響他的生活態度，不受框架拘泥，不論何時何地何境都能做出變化，剛柔並進；料理如同習武，要達到讓人為之一亮的境界，必須從基本功一步一步練起，也必須學習多種流派，最終會融會貫通、找到自己的武風，過程也會梳理出想要的生活方式，因此決定開這間店來貫徹自身理念、盡情揮舞雙刀流。

David料理過程會與客人隔空乾杯。(圖/金大佛)

「不需要太多眉眉角角，Chill就好、享受當下！」是David現下的生活理念，喜歡不按牌理出牌，即便同一道料理做法也不盡相同。像是爐烤牛肉先前都是進烤箱，當天他便心血來潮，臨時改以炭烤處理；他認為料理的本質就是要回到「好吃」，無論如何烹調，終歸要將好食材的特性完美發揮；雖然名義上是採全預約制，但偶有路過客探詢時，他亦樂於盛情接待，冰箱有什麼便煮什麼。告知預算和忌諱的食材即可，接下來只消靜待他大展身手；David處事風格固然隨興、料理可一點也不隨便，對於每一樣食材都相當講究、也處理得宜，成品更是道道精緻又美味得折服人心。

飽餐一頓後，不知不覺與David暢飲兼暢聊至凌晨一點，完全忘了此行是上餐館吃飯。若你有緣路過，不妨勇敢推開店門吧，只要時間和空間許可，相信David也會願意為你打開冰箱門、變出一道道驚喜，而你的生活或許會和我一樣，踏出OLDMAN、自此多了一名OLD FRIEND！

為搭配香草豬，當天肉品全以碳烤呈現。(圖/金大佛)