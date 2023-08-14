烈陽下等待媽祖的阿婆：我誠心地想給媽祖添油香

【徒步隨香】

走進西螺頂湳里媽祖行宮，道路兩旁青蔥翠綠，因為媽祖大轎會經過西螺兩次，一去一回，去程時頂湳里已是深夜，為了不打擾居民休息，所以大轎除了在新社、魚寮、吳厝這三個大點會做休息外，其餘路上就是盡量偃旗息鼓快速推進為主。

回程時，因為正好是下午時分，所以頂湳里的兩邊人家，都會出來擺桌案，迎媽祖大轎。

一個阿婆叫住我：「少年仔，大轎到哪裡了啊？」

雖然科技日新月異，大轎上早已裝了ＧＰＳ定位系統，但是有許多鄉下老人家連手機都沒有，更不要說下載ＡＰＰ這麼困難的使用習慣。

走在這條路上的我們也早已經習慣，我拿出手機，定位了大轎的位置之後告訴阿婆，「還沒到吳厝啦。」

「還這麼遠喔……。」阿婆皺了皺眉頭，看著遠方青翠的稻田。

樂爸看著阿婆的桌案，還有拿在手上的三柱清香笑著說，「阿婆，你現在進去睡一覺，大轎可能也還沒到，不用這麼早在這裡等啦。」

但是阿婆搖搖頭，非常堅定的說，「我想要給大甲媽祖添油香，在這裡等比較誠心啦。」

很多鄉下人，鮮少離開家鄉，雖然聽過大甲媽祖的名號，但是也不一定真的去過鎮瀾宮，只能每年看著大甲媽祖從自家門前走過，趁此機會獻上自己一點心意與虔誠給媽祖婆。

就如豔陽下的這位阿婆，就我跟樂爸的經驗估算，媽祖大轎要到頂湳里恐怕已經是下午的事情，阿婆還必須在這裡等上至少三、四個小時，我們擔心阿婆那老邁的身體難以負荷這樣的豔陽曝曬，但是她老人家卻非常堅持。

鄉下傳統的迎媽祖方式。（圖／樂爸家興提供）

我記得以前我曾問過為什麼要稜轎腳？樂爸告訴我，因為以前的農業社會很窮，家家戶戶沒有錢，一生可能鮮少看到媽祖大轎過來我們家鄉，為了迎接媽祖與轎班，家家戶戶有錢出錢有力出力，而沒錢沒力的呢？

那就獻上自己的身體，用自己的身體匍匐在地上，為媽祖婆壓壓塵，讓媽祖婆的大轎從我們身上踏過去。

時光，彷彿在阿婆身上停駐了一樣，不管現在科技多發達，連添香油錢都有掃碼支付了，她還是按照傳統習俗擺下桌案，拿著清香，等在路旁就為了給媽祖婆添一點點香油錢。

我們說不過阿婆，雖然替阿婆擔心，但是也不想澆熄了阿婆一番心意。

不知該如何是好的時候，遠處，大甲鎮瀾宮「收付組」的車子，從鄉間緩緩遶出來。

我跟樂爸趕快對司機揮手，司機也對我們點頭致意，我與樂爸也沒再打擾阿婆，推著推車，往媽祖行宮前進。

有些時候，信仰如是一把兩面刃。

以前我也常看到收付組的車子在鄉間小路遶行，開車子去跟人家收錢，總是給人觀感不太好，但是我卻忽略了，這只是我用單一理解的片面所見，卻沒想到，就在這麼一個小角落，有個阿婆，甘願頂著烈陽，等媽祖大轎過來，添上自己一縷心意，要是沒有收付組的車子，阿婆或許還是可以熬過這三、四小時的艷陽高照，但是有了收付組的車子，至少可以先了卻阿婆心中一樁事，讓她更從容一些去等著大轎的到來。

大甲媽祖教師研習團團長雷公，在頂湳里聊天兼幫阿婆發米糕（圖/樂爸家興提供）

●專欄「徒步隨香」：宴平樂，熱愛文字創作，曾鼓起勇氣去補習班說要插大考中文系，結果被班主任表示不願意誤人子弟後當場掃地出門，只能乖乖拿電機工程系文憑畢業，目前擔任編輯，同時創作小說、散文、劇本，希望能離電機有多遠就多遠。更多內容，敬請期待。