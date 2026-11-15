突破傳統童書的繪本框架！美國「凱迪克圖畫書獎」10年得獎繪本在國資圖限時展出

你是不是也曾在翻開繪本 的瞬間，被那豐富的色彩與充滿生命力的筆觸深深打動？那些看似簡單的童趣圖像 裡，往往藏著最純粹的哲理與溫柔，就算在不同生命階段重讀時，也都能讀出屬於當下心境的感動。

撰文╱吳瑞玲

攝影╱莊震烽

將近一個半世紀前，兒童繪本插圖僅是文字的附庸。直到藍道夫．凱迪克（Randolph Caldecott）以靈動筆觸賦予畫面生命與動態，大膽開創現代圖畫書的概念並奠定基本形式。為紀念這位「現代繪本奠基之師」，美國圖書館 協會於1937年設立「凱迪克圖畫書獎」，每年評選金、銀牌作品，成為全球童書插畫界的至高榮譽。

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多年來，凱迪克獎將繪本插畫提升到獨立藝術創作的殿堂地位。評審團聚焦於作品的視覺詮釋力—探討圖畫如何與文字完美融合；或者是沒有文字也能獨立說出一個好故事。正是這份對視覺敘事藝術的極致追求，讓它榮獲了「繪本界奧斯卡」的美譽。

圖畫本身即是一種語言

藍道夫．凱迪克深信，圖像擁有超越文字的直覺感染力，能跨越年齡、族群與國界的藩籬，直擊人心，為閱讀點燃更豐沛的想像力。凱迪克獎歷年來的得獎作品，早已打破傳統童書的狹隘框架，歷經時空遞嬗與社會變遷，這些作品並未隨時間褪色，反而因其中凝練的真摯情感與普世價值，成為連結不同文化與世代記憶的永恆經典。

現於國立公共資訊圖書館 3樓世界繪本中心展出的「時光淬釀的經典—凱迪克大獎繪本展」，聚焦於2016年至2026年間的金牌與銀牌作品。這11年間，創作者們積極以繪本回應人與土地、文化與記憶、衝突與和平，以及自我認同等當代核心課題。在藝術表現上，從細膩寫實演進至多媒材混融的創新實驗，呈現出豐富多變的視覺語彙。創作者們不再侷限於單一敘事視角，而是將深刻的社會觀察與生命哲思融入畫頁，靈活運用拼貼、數位繪圖與傳統版畫等多重媒材，賦予繪本圖像更具張力與深度的新時代風貌。

創作者將深刻的社會觀察與生命哲思融入畫頁，靈活運用多重媒材，賦予繪本圖像更具張力與深度的新時代風貌。

突破邊界 從《BIG》看裝幀設計與情感共鳴

以2024年金獎作品《BIG》為例，故事講述一位笑容燦爛、懷抱夢想的大女孩，因身形不符合主流審美而飽受同儕的嘲諷與否定。隨著劇情發展，女孩逐漸膨脹的身影，巨大到連繪本頁面都難以容納。故事高潮處更巧妙設計了一個巨大的三摺拉頁，讓讀者在翻閱的瞬間彷彿被拉入主角的時空，一起困陷在審美框架下的沉重壓力裡；也悄然喚醒了我們成長歷程中，都曾隱隱作痛過的「容貌焦慮」。

創作者以細膩筆觸描繪孩子面對外界眼光的掙扎與不安，同時點出社會對「美」的狹隘定義。這是一部關於身體意象與自我認同的經典之作，溫柔地提醒著我們：每一個獨立的個體，都值得被看見與珍惜。它不僅能陪伴孩童成長，更值得大人細細品味與反思。

歲月淬鍊 在繪本圖畫與字裡行間與自己重逢

展覽將帶領讀者從展出作品中梳理當代繪本的藝術脈絡，細細品味每一抹色彩與線條背後的人文關懷與情感重量。這些作品不僅是當年的獲獎佳作，更像是歲月釀成的醇酒，散發出深刻而沉靜的時代底蘊。只要駐足細心閱讀，便能開啟一場無遠弗屆的心靈旅程。

翻閱這些經典時，我們不只是在閱讀他人的故事，更是透過創作者敏銳的雙眼回望自己、理解世界，並在字裡行間找到溫柔前行的力量。期盼每一位踏入「時光淬釀的經典—凱迪克大獎繪本展」的讀者們，都能透過繪本看見光、看見希望，看見那些躍然紙上的偉大夢想。

2024年金獎作品《BIG》，不僅能陪伴孩童成長，更值得大人細細品味與反思。

● 本文摘選自國立公共資訊圖書館所發行季刊《讀家時光 》雜誌184期：「繪本的多重宇宙」，授權於聯合新聞網．琅琅悅讀刊登，未經同意，請勿轉載。