逾32年的新加坡「淡濱尼圖書館」　以創新科技翻轉公共閱讀空間

新加坡 共有28座公共圖書館 ，由新加坡國家圖書館管理局統籌規劃及管理，為便於民眾使用，大多選擇交通便利的地點，設置於大型購物商場或社區綜合活動中心。其中，淡濱尼圖書館坐落於整合多項政府機構、運動、文化、娛樂、醫療等設施的淡濱尼天地，是一座融合創新科技、休閒學習及社區參與於一體的公共圖書館。

撰文、圖片╱余玟靜

淡濱尼圖書館（Tampines Library）是新加坡第一座區域型公共圖書館，成立於1994年12月，2017年8月搬遷至淡濱尼天地（Our Tampines Hub）現址，圖書館共有5層樓，面積約為10,900平方公尺。有趣的是，這座圖書館圍繞著足球場而建，官方特別註明步行整個圖書館一圈約3,000步，是屬於規模較大的圖書館。由於是首座成立的區域型公共圖書館，過去也扮演著實驗型圖書館（Prototype Library）的角色，新加坡國家圖書館管理局（National Library Board, NLB）於此處測試各項新服務與功能，並推廣至其他分館。

熱門小說

淡濱尼圖書館位於淡濱尼天地2樓至6樓，各樓層提供不同年齡層的書籍與使用空間：2樓為主要出入口，提供雜誌與熱門影音館藏；3樓是3歲以下幼兒及親子讀者的使用空間，除了早期素養（Early Literacy）館藏資源外，更特別的是有一個收費的兒童室內遊樂區；4樓是屬於兒童與青少年的空間，同時規劃創客空間提供讀者學習與操作3D列印機等設備；5樓至6樓則放置一般館藏，設有安靜閱讀 區、共享辦公空間等區域，滿足不同使用者的需求。

機器人與自動化科技 提升作業效率與讀者體驗

為提升館員作業效率並減少繁瑣與重複性高的工作，淡濱尼圖書館結合RFID與自動化科技，設置自助借書機、還書自動分檢機與24小時自助預約取書櫃，此外，更導入機器人技術，規劃了「自動讀架機器人」（Shelf-reading Robots）及「移動式還書箱」（Mobile Bookdrop）。

「自動讀架機器人」有3個讀取盤，運用RFID技術掃描館內書架，並列出放錯位置的書本，可幫助館員尋找書籍、提高書架精確度，機器人外表還貼了可愛的表情與裝飾增加親和度。而「移動式還書箱」的規劃，則是起因於圖書館面積廣大，2樓設有二處出入口，然而受限於空間，無法在次要出入口也設置固定式的自助還書機，為了解決讀者需要穿過一個足球場的距離才能還書的問題，研發了移動式還書箱，約可容納150本書，還書箱裝滿後會顯示「請勿繼續還書」的訊息，並且自行沿著地面磁條與QR Code移動返回館員操作區，不僅解決距離問題，也吸引了許多大小朋友的興趣。

「自動讀架機器人」可掃描書架找出錯架書籍，可愛的外型相當吸睛。

多方連結資源 貼近民眾生活的跨域服務

淡濱尼圖書館是新加坡首度結合外部資源，將其他機構營運的社區學習空間整合進圖書館，包括2樓的烹飪教室（Culinary Studios）、研習教室（Interest Group Activity Rooms, IGA Rooms），以及3樓的室內兒童遊戲區。位於2樓主要通道旁，有2間設備齊全的烹飪教室，由人民協會管理，讀者只需付材料費即可參與烹飪課程，而圖書館也將烹飪類書籍設置於鄰近空間，並透過推播螢幕播放影片、推薦書籍，方便參加者後續借閱參考。

更特別的是，由委外廠商「Jolly Jungle」營運的室內兒童遊戲區，設置於3樓幼兒閱讀區旁，提供溜滑梯、球池等購物商場常見的兒童遊樂設施。由於圖書館性質上較偏向靜態空間，為避免兒童遊戲時的聲響干擾，一般較少見設置兒童遊戲區，然而淡濱尼圖書館期望能鼓勵不同形式的學習，因此在空間規劃階段，就將此區域的隔音納入考量，同時藉由收費與委外管理機制維持營運，造訪當日也看到不少家長陪同孩子在遊戲區中盡情遊玩。

淡濱尼圖書館另一項特別之處，是將整個6樓交由志工管理。6樓主要是提供一般成人借閱的小說館藏區，同時也有適合樂齡者閱讀的大字書與舒適的沙發。志工們除了協助圖書上架及諮詢服務，也策劃多項活動與課程，讓社區民眾及樂齡讀者參與，例如影片剪輯創作課程、烏克麗麗彈奏指導課程等，並且不定期舉辦表演活動。為了便於志工提供服務與籌劃活動，圖書館在這個樓層設置了志工專屬區域（Volunteers’Corner）與活動教室。此種由志工自主管理局部空間的型態，在臺灣的公共圖書館亦屬少見，由此可看出淡濱尼圖書館與社區的緊密連結。

明亮現代的烹飪教室，吸引許多社區民眾參加課程。

室內兒童遊戲區提供溜滑梯、球池等遊樂設施，讓孩子在裡面盡情遊玩。

多元化空間設計 滿足不同群體需求

除了豐富的館藏與活動，淡濱尼圖書館也規劃了多元化的空間與座位區，以期能滿足不同群體需求。例如青少年區設置了創客空間（MakeIT At Tampines），提供15歲以上的讀者可免費參加3D列印、數位切割、機器人等課程，材料費由圖書館支付，而青少年館藏區也以工業風的設計風格，貼近年輕族群的喜好；同時，在4樓至5樓、5樓至6樓間，皆設置了多功能的大階梯閱讀區，讓青少年可以在此悠閒閱讀。

館內4樓為一般閱讀座位區，5樓則規劃有專屬空間的安靜閱讀區（Study Lounge），也特別設置共享辦公空間（Co-Working Lounge），提供21歲以上的在職專業人士在此進行工作相關活動，包括較具隱密性的單人座位，以及小型會議室等不同形式空間。在筆者造訪當日，館內大多數的座位區幾乎是座無虛席，而這些座位與空間也都可以透過圖書館專屬的App預約使用。

從閱讀空間到體驗學習場域 陪伴居民成長

淡濱尼圖書館的設計核心並非單純以館藏為中心，而是以「全齡服務」為導向，館內空間依不同群體需求進行分層規劃，從幼兒、青少年到成人皆有專屬的學習與活動區域。而烹飪教室、創客空間、室內兒童遊戲區等多樣化的服務設施，更讓淡濱尼圖書館由傳統的靜態閱讀空間，轉型為民眾得以「做中學」的體驗學習場域。對圖書館而言，這樣的設計突破了過去「書本即知識」的框架，將圖書館轉變為生活技能學習的平台，也讓讀者能從閱讀延伸至實際操作，強化知識的應用性。此外，無論是兒童或成人書籍，淡濱尼圖書館都提供了包括英語、華語、馬來語及坦米爾語等4種官方語言的館藏，從中可看出新加坡對於知識平權的努力與包容性。

青少年館藏區以工業風的設計風格，貼近年輕族群的喜好。

圖書館不僅是儲存知識的寶庫，更是促進終身學習、激發實踐力的創新平台，也是創造社區連結的核心場域。在當今數位、實體交織的時代，淡濱尼圖書館讓我們看到公共圖書館多元發展的可能性，唯有不斷創新與回應使用者需求，圖書館才能在未來持續發揮其永續的價值。

● 本文摘選自國立公共資訊圖書館 所發行季刊《讀家時光 》雜誌183期：「2026亞太公共圖書館論壇」，授權於聯合新聞網．琅琅悅讀刊登，未經同意，請勿轉載。