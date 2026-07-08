百年前的豐原與葡萄棚！妙筆繪鄉土的小學校長：葉火城──#名單之後198

撰文｜余怡儒（國立暨南國際大學歷史碩士）

葉火城 入選 臺展第1、4、6、8回；府展第1-6回

特選 府展第4回

清水排骨酥麵、廟東菱角酥、永芳亭肉粽、正兆蚵仔煎……吃過一輪豐原 廟東的著名小吃之後，阿中、阿彰、青青和小春一人帶著一杯鳳梨冰，走出慈濟宮的範圍，沿著中正路往豐原車站的方向走去。

「講到豐原的藝術家，大眾首先會想到的無疑就是葉火城。這不只是因為他長期在中部擔任教職工作，1974年更和李石樵等人創立了葫蘆墩美術研究會有關，」阿中學長一邊走著，一邊為大家介紹，「這個研究會每兩年就舉辦一次展覽，至今不墜，是中部地區很活躍的美術團體。」

「而葉火城1927年入選第一回臺展的初試啼聲之作〈豐原の一角〉（圖1），畫的就是1920年代豐原街本通，便是現在我們所在的中正路一帶。」

圖2. 豐原街本通の景 （資料來源：國家圖書館臺灣記憶系統）

該畫作以豐原街道為描寫主題，右邊是硃紅色拱門樓房，左邊是土黃色茅草屋、土塊屋。從舊照片（圖2）對照來看，畫中呈顯遠方的四層樓建築，是當時豐原最高建築物「保安醫院」。然而，豐原市區在1935年的大地震中受災慘重，保安醫院全部傾毀，豐原舊街風貌如今已不復見。（註1）

1908年出生於豐原的葉火城，自進入臺北師範 學校之後，跟隨石川欽一郎學習（圖3），同期還有李石樵、陳日升、蘇新鑑、黃振泰等人。1927年他們一起入選第一回臺展，校方因此請入選者以臺北市內的景色為題，舉行一次教育宣傳的海報展。（註2）隔年，其於臺北第二師範學校畢業，即在臺中地區的小學擔任教職，雖然沒有像李石樵一樣赴日繼續學習美術，但擔任教員期間，仍持續進行創作，多次入選臺展、府展，1941年更以〈葡萄棚〉（圖4）一作榮獲第四回府展特選。（註3）

圖3. 石川欽一郎（坐者）與學生們合影，藍點者為葉火城，紅點者為楊啟東 （資料來源：盛鎧，《巨岩‧豐原‧葉火城》，臺北：藝術家，2016，頁18。）

圖4. 葉火城，葡萄棚，油彩、畫布，1940，91x72.5cm，第4回府展特選，臺北市立美術館藏

而〈葡萄棚〉作為葉火城唯一獲得特選的作品，其在臺展歷年來以葡萄為題的畫作中，相當具有獨特性。以往針對葡萄作畫的作品，皆為東洋畫，如1932年蔡媽達的〈葡萄〉（圖5）、1940年郭雪湖的〈葡萄〉（圖6）等5件作品，其中包含1934年松林桂月審查員之作〈葡萄〉（圖7）。

屬於西洋畫的除了葉火城外，僅有1940年岡田穀的〈南歐葡萄のとり入れ〉（南歐採收的葡萄）（圖8）一作，然而岡田的畫作主角其實是採收葡萄的女郎，因此可說臺展中單純以葡萄為主題的西洋畫，多年來僅有葉火城這件作品。進一步來看，葉火城將葡萄與整個棚架一同入畫，綠色的葡萄藤蔓幾乎占滿畫面一半，呈現出欣欣向榮的盎然生氣，也與東洋畫的其他作品多著重留白，講究飄逸空靈之感的風格，大異其趣。

圖5. 蔡媽達，葡萄，1932，第六回臺展入選

圖6. 郭雪湖，葡萄，1940，第三回府展入選

圖7. 松林桂月，葡萄，1934，第八回臺展審查員

圖8. 岡田穀，南歐葡萄のとり入れ（南歐葡陶採收）， 1940，第三回府展入選

入選臺府展多次的葉火城，作品中多帶有地方色彩及人文關懷，如〈廟〉（圖9）、〈午後の果物屋〉（圖10）、〈妹〉（圖11）、〈後庭〉（圖12）等等畫中主題，皆為當時的自然景致與鄉土風情之作。李石樵作為從中學時代便一起學習的畫友，曾言其「以真摯、樸實的心，面對著畫布，一筆一筆默默地耕耘，超然地脫離世俗所稱『好』或『壞』的評價。」（註4）直至戰後，他仍持續維持創作能量，且多有獲獎，而他發展出厚塗技法用來表現圖畫肌理與質感，更是他獨特的個人風格與特色。

圖9. 葉火城，廟，1930，第四回臺展入選

圖10. 葉火城，午後の果物屋（午後的水果攤），1932，第六回臺展入選

圖11. 葉火城，妹，油畫，1934，100x80cm，第八回臺展入選

圖12. 葉火城，後庭，1938，第一回府展入選

「下一站，我們到臺中市區找一找伊藤篤郎的足跡吧！」

#名單之後 198 註釋 1. 〈臺府展故事再現（三）：二○年代葫蘆墩街道風華封存葉火城〈豐原一角〉〉，國立臺灣美術館，（瀏覽日期：2021-12-26）。 2. 〈臺展入選生に ポスターを 描かせる 臺北二師の試み〉，《臺灣日日新報》，1927-10-28（7版）。 3. 〈特選に十一氏 總督賞は高梨勝瀞氏外三氏へ 第四囘府展幕開く／東洋畫〉，《臺灣日日新報》，1941-10-27（3版）。 4. 盛鎧，《巨岩‧豐原‧葉火城》，臺北：藝術家，2016，頁150。 參考資料 1. 盛鎧，《巨岩‧豐原‧葉火城》，臺北：藝術家，2016。 2. 財團法人陳澄波文化基金會，劉錡豫〈【名單之後】南法、臺灣、日本：岡田穀的繪畫生涯與家族逸事〉，（瀏覽日期：2022-3-28）。 3. 國立臺灣美術館，〈臺府展故事再現（三）：二○年代葫蘆墩街道風華封存葉火城〈豐原一角〉〉，（瀏覽日期：2021-12-26）。 4. 國家圖書館臺灣記憶系統，〈豐原街本通的景觀〉，網址：https://tm.ncl.edu.tw/article?u=001_004_0000363621&lang=chn（瀏覽日期：2021-12-26）。 5. 漢珍知識網，臺灣日日新報&漢文臺灣日日新報資料庫。 6. 中央研究院歷史語言研究所，南國美術殿堂－臺灣美術展覽會（1927-1943）作品資料庫。

精華 FAQ Q1：葉火城為何被視為豐原代表性的藝術家？ 因他出生於豐原，長期在中部任教，且與李石樵等人共同創立葫蘆墩美術研究會，對地方美術發展影響深遠，因此成為豐原最具代表性的藝術家之一。

Q2：葉火城的〈葡萄棚〉有何特別之處？ 〈葡萄棚〉是他唯一獲得府展特選的作品，也是臺展中少見以葡萄為主題的西洋畫。畫面以棚架與葡萄藤蔓鋪滿空間，呈現蓬勃生氣，風格別具一格。

Q3：本文如何概括葉火城的創作風格？ 文章指出他作品多描繪廟宇、果物店、家人與庭院等鄉土題材，充滿地方色彩與人文關懷；戰後仍持續創作，並以厚塗技法表現肌理與質感。