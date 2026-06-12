從鄉土印記到國際舞台！藝術家林智信90歲逝 史博館追憶其藝術傳承與筆下的台灣味

文／劉安妮(國立歷史博物館典藏組)

圖／國立歷史博物館

畢生致力於藝術創作的臺灣資深藝術家林智信於2025年12月31日辭世，享壽90歲。他長期耕耘臺灣美術教育，更廣涉版畫、油畫、泥塑、交趾陶、琉璃等各媒材的藝術創作，以誠懇真摯的情感為臺灣鄉土與民俗風情烙下深刻印記。林智信與國立歷史博物館（以下簡稱史博館）淵源甚深，曾多次合作共同推廣藝文，特於本刊梳理其藝術成就並概介史博館所典藏其精采版畫作品，以追憶緬懷其人其藝。

林智信，《豐收樂》，版畫，1950 年代，18×21 公分，國立歷史博物館藏，典藏編號74-01219。

林智信，《火雞》，版畫，1953，19×23.5 公分， 國立歷史博物館藏，典藏編號89-00218。

林智信，《水影波中得醉閒》， 版畫，1954， 34×41 公分， 國立歷史博物館藏，典藏編號89- 00224。

林智信，《收穫黃麻》，版畫，1954，29×33 公分， 國立歷史博物館藏，典藏編號101-00050。

林智信，《晨曦浣衣》，版畫，47×76.5 公分，國立歷史博物館藏，典藏編號74-01208。

林智信，《日出而作》，版畫，51.5×51 公分，國立歷史博物館藏，典藏編號74-01216。

林智信，《鬥蟋蟀》，版畫，47×76.5 公分，國立歷史博物館藏，典藏編號74-01193。

林智信，《鳳梨之鄉》，版畫，68×86.5 公分，國立歷史博物館藏，典藏編號74-01187。

林智信，《舞龍》，版畫，1975，78.5×53 公分， 國立歷史博物館藏，典藏編號74-01182。

鄉土文化滋養下的藝術啟蒙

林智信（1936-2026），1936年7月16日生於臺南縣歸仁鄉，畢業於臺南師範藝師科。童年因受到紅龜粿粄模壓印和媽祖遶境慶典活動等傳統文化洗禮，引發對美術的興趣，1952年棄保送而報考臺南師範藝師科就讀；在校期間受張麟書老師在木刻技法的啟蒙、又得《豐年》雜誌楊英風主編連續刊載木刻作品等影響，決心將木刻成為藝術創作主軸。1955年進入臺南關廟國小擔任美術老師，推展兒童美術教育，曾指導兒童參加國際兒童比賽，作品屢屢獲獎，自身則在1965年榮獲第一屆全國優良教師殊榮的表揚。1973年參觀日本美術館領悟更深的創作價值，遂以畢卡索為學習榜樣⸺「能刻、能畫、能雕、能塑」，成為全方位藝術創作者，日後陸續擴及水墨、版畫、交趾陶、雕塑、琉璃、油畫等藝術創作。

臺灣資深藝術家林智信與其《迎媽祖》版畫原版合影

林智信版畫創作早期受張麟書的中國新式版畫傳承，黑白木刻以細緻的筆觸表現，後期受日本版畫家棟方志功（Shiko Munakata, 1903- 1975）影響，轉以豪放遒勁的刀法，每道刻痕力道明確有力，流露出生命力與質樸美。1978 年則師事嘉義交趾陶泰斗林添木大師（葉王嫡傳弟子）習作國寶交趾陶。

林智信，《蘭嶼情侶》，版畫，52×66 公分，國立歷史博物館藏，典藏編號74-01206。

林智信，《蘭嶼木舟下水典禮》，版畫，51.5×65 公分， 國立歷史博物館藏，典藏編號74-01203。

林智信，《蘭嶼初夏》，版畫，51.5×65 公分， 國立歷史博物館藏，典藏編號74-01205。

林智信，《迎親圖》，1982， 版畫，56×1046 公分，國立歷史博物館藏，典藏編號74-01210。

林智信，《千里眼 順風耳》， 版畫，1980， 52×80 公分，國立歷史博物館藏，典藏編號89- 00227。

刻畫臺灣風土的藝術長卷

林氏訴求「掌握鄉土，擁抱鄉情」， 擅長「臺灣鄉土」的創作題材，記錄社會變遷過程中的美好生活意態，心懷保存臺灣傳統文化和藝術創新之職責，且以持續不斷的創作精神來回饋熱愛的土地。1975-1995 年完成《迎媽祖》木刻水印版畫連作，總長124 公尺及1989- 2014 年完成《芬芳寶島》油畫連作，總長248 公尺，兩部作品締造當時世界最長的版畫和油畫紀錄。2014 年繼此作品後，著手《美哉東臺灣》油畫連作，以臺灣東部的現代風貌為背景，以期連結前兩部作品完成「愛臺三部曲」的鉅作。他認為表現故鄉的民俗景物是最獨特的本土元素，所以能受到國際藝壇的矚目。多次參與國內外巡展並屢獲入選國際版畫雙年展、受郵政總局委託設計系列郵票，也是首位受邀請在中國開辦巡迴個展的臺灣藝術家。曾擔任多屆臺灣省全省美展及全國版畫展評審委員，自1980 年獲獎無數，2002 年更以藝術創作成就獲英國劍橋IBC 全球21 世紀名人錄。2019 年出版《雋藝風華：藝術拓荒者林智信回憶錄》，將多年藝術創作歷程及生活中的點滴集結成冊。

林智信，《歡夏》（童玩四季圖之二），版畫，1983，80×64 公分，國立歷史博物館藏，典藏編號89-00246。

林智信，《赤嵌夕照（赤嵌樓）》，版畫，1985， 45×60 公分，國立歷史博物館藏，典藏編號89- 00265。

林智信，《燕潭秋月（台南公園）》，1985，版畫， 45×60 公分，國立歷史博物館藏，典藏編號89- 00268。

林智信，《晨牧》，版畫，1982，51×75 公分，國立歷史博物館藏，典藏編號74-01177。

林智信，《後台》，版畫，1997，91.5×118 公分，國立歷史博物館藏，典藏編號89-00291。

史博藝文推展下的國際交流

林智信受史博館的關注，源自於早期黑白木刻作品，在1973-1983 年間應史博館之邀請策劃下，在法國、荷蘭、韓國、日本、美國、烏拉圭、西德、澳洲等國家舉辦各項展覽，其作品生動活潑和獨特風格，受到國際藝壇的矚目， 對臺灣的藝術外交、國際文化交流有很大的貢獻；1982 年於國家畫廊舉辦林智信版畫展，並由史博館頒發榮譽金章獎；2000-2016 年史博館策劃《迎媽祖》長卷版畫至海外展覽，包括東歐立陶宛色立昂尼斯國家美術館、拉脫維亞國立歷史博物館、德國慕尼黑國家博物館、中國寧波博物館等；2000 年舉辦「鄉音刻痕⸺林智信版畫展」，並出版展覽專輯，當時因感念與史博館30 多年來的共同陪伴成長，林老師在展後將展品捐贈館藏，以回饋孕育藝術生命的這塊土地。史博館針對歷年來所典藏其百餘件版畫作品，除善盡保存維護之責，並持續進行各項展出與推廣，以緬懷林老師的無私奉獻。

●本文為國立歷史博物館《歷史文物》No.328 的〈刻畫臺灣鄉土印記⸺追憶林智信的藝術人生〉，授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道。未經同意，請勿轉載。