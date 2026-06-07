洪易的奇幻劇場「鏡花蟲洞宴」雕塑展：一場在南海學園上演的彩色嘉年華

圖／國立歷史博物館、洪易美術館提供

文／王焜生（本展顧問）

當您走進臺北南海學園，映入眼簾的不再只是熟悉的歷史建築和綠地，而是一個個色彩繽紛、造型圓潤可愛的巨型雕塑。這是藝術家洪易在國立歷史博物館（以下簡稱史博館）舉辦的「鏡花蟲洞宴」戶外雕塑展，一場結合了動物、外星人、臺灣傳統文化的視覺盛宴。

本次展覽最特殊之處：不是把雕塑作品一件件擺在固定位置就結束了。洪易和策展團隊把整個南海學園⸺包括史博館、國立臺灣工藝研究發展中心和國立藝術教育館的戶外空間⸺變成了一座大舞臺，讓雕塑們像演員一樣，彼此對話、互動，甚至帶著觀眾的視線去探索更遠的地方。

過去我們看戶外雕塑展，通常是一件作品獨立站在某個位置，觀眾走過去看、拍照，然後離開。但「鏡花蟲洞宴」完全不同。洪易這次的作品布局就像導演在安排舞臺劇，每件作品都有自己的角色和位置，它們之間會「說話」、會「互動」。

最有趣的是，當您跟著作品的頭部方向、眼睛的視線移動時，會發現展覽的空間突然變得更大了。原本只是博物館前的廣場，卻因為雕塑的眼神延伸，把您的想像力帶到更遠的地方⸺也許是天空、也許是對面的建築、也許是記憶中的某個場景。這種手法，讓整個南海學園都成洪易創造出來玲東雕塑的「演出舞臺」。

五幕劇場的精采旅程

第一幕：工藝中心的歡樂開場

我們的旅程從臺灣工藝研究發展中心臺北當代工藝設計分館開始。一走到大門口，就看到兩隻威風凜凜的獅子⸺不過這可不是傳統石獅，而是洪易風格的《咬錢獅》，一公一母分別守護在門的兩側， 身上布滿了鮮豔的紅、黃、藍、綠色彩和臺灣傳統圖騰。

這對獅子不只造型可愛，名字也很有意思。走上階梯，您會看到另外兩件作品：《有狗旺》和《旺旺來》，兩隻狗雕塑隔空對望，彷彿正在互相呼喊。這些作品的名字都是臺灣人熟悉的吉祥話，帶著濃濃的民間祝福意味。洪易巧妙地把「聲音」變成了視覺，讓我們彷彿真的聽到了這些動物的呼喚。

更驚喜的是，有一件作品特意藏在建築旁、大樹下，不像其他雕塑那樣站在顯眼位置。這種安排打破了觀眾的預期，也增添了尋寶般的樂趣，原來藝術品不一定要高調亮相，有時候低調地融入環境，反而更有韻味。

洪易，《有狗旺》，2018，不鏽鋼鋼鈑、烤漆，（大） 168×136×222 公分，（小）113×86×150 公分。

洪易，《旺旺來》，2024，鋼鈑、烤漆，85×55× 100 公分。

洪易，《咬錢獅》，2024，鋼鈑、烤漆，（公- 左） 151×85×136 公分，（母- 右）148×82×131 公分。

第二幕：蓮花池畔的浪漫轉折

當您沿著動線走，遠方的蓮花池會吸引您的目光。池畔有件作品叫《天鵝之戀》，兩隻天鵝優雅地立在水邊，頸部彎曲成心形，完美融入了蓮花池的自然景致。

這件作品像是劇場中的「情緒轉換」。如果說第一幕是熱鬧歡騰的開場，那麼這裡就是溫柔浪漫的過渡。天鵝的造型依然保有洪易標誌性的圓潤線條和繽紛色彩， 但整體氛圍變得柔和許多，讓觀眾在行走之間，心情也得以跟著沉靜下來。

洪易，《天鵝之戀》，2015，不鏽鋼鋼鈑、烤漆， ( 右）110×83×212 公分，（左）116×82.5×215 公分。

第三幕：藝術教育館前的幽默對話

繼續前進，來到國立藝術教育館戶外空間。一眼就看到一件高大的作品《馬上封侯》立在教育館前。這件作品呼應了今年的生肖年，也呼應了這個空間的「教育」意涵，在傳統文化中，「封侯」代表著功成名就，是許多人對讀書求學的期待。

洪易的作品總有一種日常的幽默感。「馬上封侯」字面意思是在馬背上有隻猴子（「侯」的諧音），這種古今對照產生了有

趣的視覺張力。古代科舉時代人們追求的王侯將相，在當代變成了一隻可愛的猴子雕塑，把遙遠的歷史和當下的輕鬆串連在一起。這種幽默不是嘲諷，而是一種親切的提醒：文化可以很嚴肅，也可以很有趣。

洪易，《馬上封侯》，2016，不鏽鋼鋼鈑、烤漆， 206X139X358 公分。

第四幕：草原上的和樂共榮

在藝教館的另一側草地上，三件作品圍繞出一個溫馨的場景：《喜氣羊羊》、《梅花鹿》和《長景祿》。這三隻動物各有特色，羊代表吉祥、鹿象徵祿位（福祿的「祿」），而長頸鹿那高聳的身形，則像疊羅漢般把觀眾的視線從水平帶向天空。

這個區域呈現的是「共榮和樂」的氛圍。三件作品形成三角關係，彼此呼應又各自獨立，就像舞臺上的演員，每個角色都有自己的戲分，但組合起來又是完整的劇情。特別是那隻高挑的長頸鹿，它改變了觀眾的視覺習慣，讓我們不只橫向欣賞，也開始往上看，發現天空的遼闊。

洪易，《梅花鹿》，2014， 不鏽鋼鋼鈑、烤漆， 197X110X406 公分。

洪易，《長景祿》，2014， 不鏽鋼鋼鈑、烤漆，165× 120×656 公分。

洪易，《喜氣羊羊》，2015，不鏽鋼鋼鈑、烤漆， 340X210X316 公分。

第五幕：史博館前的古今對話重頭戲

走進史博館的戶外空間，您會發現作品的選擇和位置更加精心。這裡是整場展覽的「重頭戲」，因為洪易要在這裡完成一場「穿越時空」的對話。

史博館鎮館典藏國寶之一「獸形器座」，造型奇特，常被觀眾暱稱為「外星人」。洪易以這件千年文物為藍本，創作了《浪漫蛇穩》。這件作品保留了原器座頭重腳輕的獨特比例，但加上了洪易透過混雜融合後的鮮豔色彩和圖騰裝飾。

這是一場跨越千年的對話。當年製作獸形器座的工匠，和今天的洪易，雖然相隔千年，卻在造型美學上達成了某種默契。兩者都挑戰了「平衡」的常規：明明看起來頭重腳輕、應該會倒，卻能穩穩站立。這種「不和諧中的和諧」，既是視覺上的驚喜，也是技術上的挑戰，更是古今藝術家智慧的共鳴。

在涼亭前，兩隻駱駝，一隻單峰、一隻雙峰，預告了異國文化的進入。駱駝在臺灣並不常見，但在歷史上，它們是絲綢之路的重要象徵，代表著東西文化的交流。洪易將歷史符號放在史博館前，提醒我們：臺灣雖然是海島，但文化從來不是封閉的，而是多元交織的。

兩隻鴛鴦隔著水池對望，製造出戲劇性的效果。鴛鴦象徵愛情和忠貞，但洪易不讓它們緊緊依偎，反而讓它們分隔兩地，用眼神傳遞情感。這種「距離產生美感」的安排，讓作品多了一層敘事性，觀眾會不自覺地想像它們之間的故事。

突然間，您會在草地、灌木叢中發現幾個細長、奇異的身影⸺那是洪易創作的外星生物。它們不像動物雕塑那麼顯眼，而是若隱若現地藏在綠意之間，彷彿真的是來自另一個星球的訪客，正在觀察這個世界。

這些外星生物的出現，為展覽帶來了新的層次。它們不再只是裝飾，而是有了「角色」⸺它們是觀察者、是對話者，也是洪易想傳達的訊息：也許在宇宙的某個角落，真的有其他生命正在關注著我們。

其中一件外星生物作品叫《愛星人》， 它有三對手臂，用不同的手勢比畫著：有的做出人類的OK 手勢，有的比出愛心， 還有一對手臂捧著一顆地球。這件作品充滿了童趣和溫暖，彷彿在說：「不管你來自哪裡，我們都可以用愛溝通。」

洪易透過《愛星人》傳達了一個重要訊息：在宇宙的尺度下，地球上的所有生命其實都是一家人。我們的差異，即使不同種族、不同文化、不同物種，在更大的視野中，都顯得微不足道。重要的是，我們能不能用包容和愛來對待彼此。

洪易，《浪漫蛇穩》，2025， 鋼鈑、烤漆，99× 95×136 公分。

洪易，《雙峰駱駝》，2015，不鏽鋼鋼鈑、烤漆、花崗岩，218×78×230 公分。

洪易，《單峰駱駝》，2015，不鏽鋼鋼鈑、烤漆、花崗岩，260×96×230 公分。

洪易，《鴛鴦》，2016， 鋼鈑、烤漆，（ 鴛－ 右） 156×100×160 公分，（ 鴦－ 左）158×113×150 公分。

洪易，《貓頭鷹》，2018，不鏽鋼鋼鈑、烤漆， 138×123×220 公分。

洪易，《火星人》，2015，鋼鈑、烤漆， 56×44×157.5 公分。 洪易，《外星人》，2015，不鏽鋼鋼鈑、烤漆， 124×92×352 公分。

洪易，《愛星人》，2023，不鏽鋼、鍍鈦、烤漆， 230×142×583 公分。

洪易的藝術語言：圖騰、色彩與生命力

洪易經常在雕塑表面畫上臺灣民間常見的圖騰，像是花朵、魚、鳥、雲紋等等。這些圖案都來自臺灣的廟宇彩繪、原住民織布、客家花布等傳統文化，對很多臺灣人來說，看到這些圖騰就有一種親切感。

洪易不只是單純複製傳統，而是用現代的方式重新詮釋。他把這些圖騰畫得更鮮豔、更活潑，讓它們不再只是「老東西」，而是能夠跟當代對話的文化符號。

作品用色大膽，常常是純粹的紅、黃、藍、綠，鮮豔到讓人無法忽視。這種用色策略有兩個效果：一是吸引目光， 讓作品在戶外空間中非常搶眼；二是傳遞情感，這些明亮的色彩帶著歡樂、熱情和生命力。在灰色調的城市中，洪易的雕塑就像一劑強心針，提醒我們生活可以更多彩、更有活力。

不管是動物還是外星人，洪易的雕塑都有種圓潤飽滿的感覺，沒有銳利的稜角，整體線條流暢。這種造型讓作品看起來友善、可親，不會有距離感。更重要的是，這種「胖嘟嘟」的造型帶著幽默感。動物們看起來像吃飽了在曬太陽，慵懶又滿足，讓觀眾也跟著愉悅。

這些動物加上誇張的表情和姿態， 看起來像是有個性、有情緒的角色。這種擬人手法拉近了藝術與觀眾的距離， 讓雕塑不再是冰冷的物件，而是可以對話的對象。

只要帶著輕鬆的心情走進南海學園，就能享受「鏡花蟲洞宴」視覺盛宴。

藝術家洪易。

一場為所有人而設的展覽

展覽的名稱「鏡花蟲洞宴」包含了幾層意義：「鏡花」來自「鏡花水月」，指的是虛幻、美好但難以捉摸的景象。洪易的雕塑世界確實像一場夢，充滿奇幻色彩， 讓人分不清現實與想像的界線。

「蟲洞」是科幻電影中常見的概念， 代表連接不同時空的通道。洪易用這個詞暗示，這場展覽不只是在當下的時空，而是連結了古代（史博館的文物）、現代（當代藝術）和未來（外星生物），讓觀眾可以在不同時空中穿梭。

「宴」則是盛宴、饗宴的意思。整場展覽就像一場熱鬧的派對，邀請所有的生命，不管是地球上的動物，還是想像中的外星人，一起來參加這場慶典。

走完整場展覽，您會感受到洪易想傳達的核心訊息：「萬物有愛，生命有靈」。擬人化的動物雕塑，有表情、有故事；洪易創造外星生物，讓宇宙不再遙遠陌生； 他把雕塑表面當成畫布，畫上人類的故事和文化符號。這一切都在說：生命不分貴賤，不分物種，所有的存在都值得被尊重、被欣賞。

在這個充滿分裂和對立的時代，洪易用他的藝術提醒我們：當今世界我們需要的，是更多的包容、更多的理解，與更多的愛。就像那隻捧著地球的「愛星人」， 用三對手臂擁抱這個世界。

「鏡花蟲洞宴」沒有門檻。觀眾不需要完全理解藝術史，更不需要知道什麼是「後現代」或「解構主義」，只要帶著輕鬆的心情走進南海學園，就能享受這場視覺盛宴。每個人都能在這些雕塑中，找到屬於自己的共鳴。這正是公共藝術的價值所在：它不是高高在上的，而是屬於每個人的。它在日常生活的空間中，用美麗和趣味，豐富我們的生活經驗。

洪易的作品最有趣的結構，從本土到全球，從地球到宇宙。他用臺灣的圖騰、吉祥話、民俗文化為基底，這些是我們熟悉的、親切的；然後延伸到駱駝等異國元素，代表文化交流；最後加入外星生物， 把視野拉到宇宙尺度。這種層次不是斷裂的，而是自然流動的。就像一個人，先要認識自己的家鄉，才能理解其他文化，最後才有能力想像更廣闊的世界。洪易的藝術帶著我們完成這趟旅程，從南海學園出發，一路走向星空。

這不只是一場展覽，更是一分溫暖邀請⸺邀請您用更開放的心去看待不同的生命，用更寬廣的視野去想像我們的世界，用更多的愛去擁抱這個星球。

正如洪易透過藝術告訴我們的：在這個廣闊的宇宙中，我們都是同一場盛宴的賓客。讓我們一起，在這場鏡花蟲洞宴中，慶祝生命的多彩與美好。

視線穿越草叢裡的外星人，眺望史博館建築。

●本文為國立歷史博物館《歷史文物》No.328 的〈洪易的奇幻劇場：「鏡花蟲洞宴」雕塑展一場在南海學園上演的彩色嘉年華〉，授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道。未經同意，請勿轉載。