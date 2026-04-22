「我們沒有砍過一棵樹！」看見屏東縣立圖書館總館重建巧思、品味周邊道地美食

從圖書館的靜謐閱讀開始，到街巷間的香氣與綠意延伸，屏東以最從容的節奏展現生活的樣貌。當旅人離開書頁，走入城市的日常，從縣民公園的風、勝利星村的老屋，到巷弄裡的甜點與手作，都像是閱讀的延續——一場從書本走進生活、從知識走入人情的南方慢旅。

撰文╱凃心怡

攝影╱曾顯皓

在城市的邊緣，有一座圖書館不是被鋼筋與水泥包圍，而是被樹影與鳥鳴擁抱。當陽光穿透玻璃帷幕，樹葉的倒影落在書頁上，閱讀變得像一場緩慢的呼吸。屏東縣立圖書館總館（以下簡稱屏東總圖）以「與森林共生」為理念重建，讓自然重新走入人們的生活。

圖／國資圖

保留一棵樹 也保留一段城市記憶

「我們沒有砍過一棵樹。」屏東縣政府文化處圖書資訊科科長張惠琄說這句話時，語氣中帶著堅定與驕傲。這不只是建築理念，更是屏東總圖重建最自豪的信念。

原名「中正圖書館」的舊館啟用於1984年，因結構老舊，縣府在「拆除重建」與「新舊融合」間，最終選擇讓建築與森林共生，讓外圍5公頃的樟樹林得以完整保留，成為城市少見的綠蔭長廊。走進館內，2、3樓的半戶外露台讓讀者在微風與樹影間閱讀；光線穿透玻璃立面，白天是森林的呼吸，夜晚則化作城市最柔軟的燈光。

「屏東人對這個地方有感情，我們希望重建後，大家仍能找到記憶中的樣子。」張惠琄回憶當初，團隊為了守護這片森林，從設計階段便逐一記錄樹木，邀請屏東科技大學的「樹醫師」檢測健康狀況。為了保留入口那棵50年的老樟樹，設計師發揮巧思，大膽的縮小建築面積、退縮基座，改以鏡面玻璃與挑高空間延伸視覺，讓新館不只是閱讀場域，更是延續城市情感的綠色地景。

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石板屋落地 讓文化在館內呼吸

新建而成的總館，不僅保存了樹的生命，也保存了一座城市對土地的情感。走進4樓「屏東文學館」，迎面而來的是一棟依真實比例打造的石板屋——館內最具象徵性的空間，也被視為「鎮館之寶」。張惠琄表示，早在重建之前，這座石板屋便是舊館的重要收藏之一，承載著排灣與魯凱族的生活智慧與工藝精神。

「除了原鄉圖書館外，我們應該是全臺唯一把石板屋放進館內的圖書館。」她笑著說，這間石板屋雖有40多年歷史，卻仍大方開放，讓民眾親身走進感受——夏日裡，屋內自然流動的涼意令人驚豔；冬天時，石板蓄熱，仍保有溫潤暖意。張惠琄形容，這是一幢「會呼吸的房子，它不只是展示的文物，也是能讓人以身體驗文化的活教材。」

如今的石板屋不僅融入館內的策展場域，成為展示原住民族文學與生活文化的重要場景，也常吸引學童進入閱讀，張惠琄欣慰的說：「很多小朋友會在裡面靜靜看書，有時也只是坐著，但那份親近土地的感覺，就已是最自然的學習。」

圖／國資圖

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從孩子開始 讓閱讀融入生活

從石板屋到館內以三角形象徵百步蛇意象的建築語彙，屏東總圖以文化為底，串聯客家、眷村與新住民等多元族群的文學作品，讓屏東的文化在閱讀中生生不息。

「閱讀不是任務，而是生活。」談到兒童閱讀，張惠琄語氣柔軟卻堅定。重建後的1樓兒童區擴增為原先的2倍，家具高度以孩子視角設計，地板採抗菌防滑材質，讓嬰幼兒可安心爬行；家長坐在任一角落，都能看見孩子，閱讀因此成為親子共樂的時光。

館內每週二還設有照顧者書（紓）壓服務，由幼教系老師帶領故事、律動與手作活動，讓照顧者能短暫歇息。「我們希望不只是孩子，全職照顧者也能在圖書館找到自己的喘息空間。」張惠琄說。在這座「會呼吸的圖書館」裡，書香與森林交融，故事從書頁蔓延到生活。屏東總圖不僅是知識的殿堂，更是一座讓人放慢腳步、重新與自己對話的綠色樂園。

一日三味 品嘗街巷親民美食

離開圖書館的靜謐後，戶外的大自然氣息迎面而來，屏東縣民公園綠意盎然的步道與造型可愛的勝利動物溜滑梯公園，成了親子同樂的天堂。美食旅程也隨之輕輕展開：從清晨的涼麵、午餐的越南河粉，到傍晚的醬瓜蒸肉飯，都是當地人最熟悉的味道。

圖／國資圖

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清晨的「任家涼麵」是老屏東的味道。麵條以手工揉製、醒麵、煮燙，再拌油吹涼，成就軟中帶勁的口感。麻醬濃郁、蒜味微辣，自製辣醬以大紅袍花椒調配，香麻過癮。午餐時段的「安琪河粉」湯頭澄澈、香氣清新，牛肉片滑順、豆芽與香草交織出草本風味。搭配一份鮮蝦春捲，透亮米紙裡包著蝦仁與生菜，一口咬下，是熱帶城市的清涼。夜幕降臨，轉進「通記醬瓜蒸肉飯」小店，醬汁滲入飯粒，鹹香中帶微甘，樸實卻滿足。再配一碗清潤雞湯，薑香與油脂交融，是最地道的家常溫度。

圖／國資圖

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漫步舊時光 探索眷村新創意

若說公園是城市的呼吸，那麼勝利星村創意生活園區便是記憶的心臟。這裡曾是日治時期的「屏東飛行場宿舍群」，戰後改作空軍眷舍，近年經整修活化，保留木構屋與老樹，引入文創店家與手作品牌，成為屏東最具生活風格的聚落。

而在屏東夢想街的一隅，「江先生杯子蛋糕」總是散發烘焙香氣。櫃上陳列著抹茶、芒果、莓果等手作蛋糕，口感輕盈、甜而不膩，讓人願意放慢腳步。沿途漫步，會遇見被植物包圍的「森舍聚場」，鹿角蕨與多肉綠植填滿屋內外空間，陽光斜灑、微風穿堂，這裡是城市的綠色客廳，讓人學會與自然共處的節奏。

再往深巷走去，木門後傳來縫紉機聲，是「花漾雨蝶手作旗袍」。屋裡掛滿繽紛布料與手工旗袍，旅人可體驗試穿與攝影，走進眷村巷弄間取景；若時間允許，也能參加手作口金包或盤扣課程，親手將這段旅程縫進記憶裡。

圖／國資圖

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三站之間，甜點的香氣、植物的綠意與布料的柔光交織出一條文化散步路線。走進勝利星村，不只是造訪店家，而是走進一段仍在呼吸的老時光。屏東的魅力，藏在圖書館的樹影、街巷的香氣與眷村的微光裡。當你再次來到這座南方小城，記得留一個午後給屏東——讓閱讀、漫步與生活的故事，在此靜靜展開。

● 本文摘選自國立公共資訊圖書館所發行季刊《讀家時光》雜誌181期：「小讀者的閱讀漫遊」，授權於聯合新聞網‧琅琅悅讀刊登，未經同意，請勿轉載。