天賦少女的謎樣畫與日治女畫家創作抉擇：黃華仁——＃名單之後190

撰文｜黃子恩（臺灣師範大學藝術史研究所碩士）

黃華仁 入選 臺展第3回

你看到什麼？

他們正看著一幅畫

你聽到什麼？

她說這畫面是以家裡的擺設、格局為本

還看到什麼？

她的老師指著畫作中心

1929年入選第三回臺展的東洋畫〈閨房〉（註1），一位女子在露臺側身低頭縫衣，右下方落款「華仁」，「華仁」即畢業於臺北第三高等女學校（今中山女中）的女性畫家——黃華仁。

黃華仁在校期間師從鄉原古統，同校的陳進在家人支持下赴日學習，黃華仁雖有繪畫天分，畢業後雖嚮往留學東京，但因家庭因素，1927年進入臺北州金瓜石公學校擔任教職（註2）。

圖1. 26歲的黃華仁 穿著短版衫、皮鞋，傳統帶點時髦裝扮，為當代臺灣女性的一顆明星 圖片來源：《臺灣日日新報》，1930-06-08（夕刊2版）。

綜觀臺展中以女性為題材的東洋繪畫作品，大多將女性置於前景，細膩描繪服飾、動作，襯著閨房或庭園等寬廣空間為背景，如任瑞堯〈閒庭〉（1929，入選第三回臺展）、陳進〈芝蘭之香〉（1932，入選第六回臺展），讓觀者能細細觀賞畫中女子。

圖2. 任瑞堯，〈閒庭〉，1929年 圖片來源：《第三回臺灣美術展覽會圖錄》。

圖3. 陳進，〈芝蘭之香〉，1932年 圖片來源：《第六回臺灣美術展覽會圖錄》。

而黃華仁繪製的〈閨房〉則是少數將女性置於層層的空間內，不僅添增私密，亦符合題名。

如果你願意一層一層一層的剝開我的心

圖4. 黃華仁，〈閨房〉，1929年，入選第三回臺灣美術展覽會 圖片來源：《第三回臺灣美術展覽會圖錄》。

〈閨房〉中，前景上方四字匾額，僅出現下半部字樣，目前多認為是「功高良相」（註3），但搭配旁邊「國手」二字，若是稱讚醫術精明的「功同良相」，或許也是一種解讀。

門框貼著門聯，上聯為「願持山作壽」。畫面右側的書畫署名「竢邨林則徐」，几案上放著花瓶，不難看出畫家對書道的費心安排。如同《臺灣日日新報》提到：「其書風在全臺灣廣為人知的本島女性畫家」（註4）。左方的嫁妝縫紉機，代表女性高貴的蘭花。廊道盡頭的女子，穿著傳統服飾，翹著腿，前腳腳背輕勾著拖鞋，側身縫衣，將女子置於隱密之中，不忘提醒觀者，置於消失點的女性才是重點。

畫中央多出了一位女子，原來當時他們談論的是這個

將女子放置在畫面中央，形成西方透視法的消失點

「消失點」

「消失？」

據學者賴明珠於1995年訪高齡91歲的黃華仁表示，本幅畫是以娘家為格局，將女性置於遠景的中央，出自於鄉原古統的建議（註5）。於臺展展出後，被擅長以漫畫方式調侃臺展畫作的國島水馬，抓到「哏」，以四層ㄇ字型線條，特別加強前方鞋子，並另起「蜘蛛網」為畫名。雖為諷刺，但確實點出此畫特色。

圖5. 國島水馬，〈蜘蛛網〉，「臺日漫畫」第九卷三百八十八號 圖片來源：《臺灣日日新報》，1929-11-18（日刊4版）。

國島水馬的〈蜘蛛網〉，在女子身上也畫著一個大叉。

等等！

「打叉？」

「消失？」

難道

女子……消失了？

入圍臺展同一年，黃華仁與時任總督府殖產局的康健時結婚。〈閨房〉是黃華仁第一幅臺展入圍的畫作，同時也是目前公眾所知的最後一幅，此畫似乎暗示待嫁之心，或初為人妻。對日治時期大部分女性畫家來說，女性結婚生子仍是傳統社會普遍重視的價值觀。即便受到現代教育的黃華仁，在家庭與才能之間，最終選擇家庭，消失於畫壇。

留下一幅畫與待解的謎題

＃名單之後190 註釋 1. 原名〈內房より〉，亦有中文翻譯為〈內房〉、〈閨房外〉，本文翻譯為〈閨房〉。 2. 〈臺灣文化を彩る 本島人女性（八） 畫壇に咲き出た花 どう實を結ぶか 矢張り彼の女も若い女性…… 長い獨身生活から家庭愛へ 基隆へ去つた黃氏華仁女史〉，《臺灣日日新報》，1930-06-08（夕刊2版）。 3. 「臺灣美術圖像與文化解釋」網站。林竹君認為匾額為「功高良相」，目前學者引用也多以此為據。 4. 原文：「書風を全臺灣に轟かした本島人女流畫家」，〈臺灣文化を彩る 本島人女性（八） 畫壇に咲き出た花 どう實を結ぶか 矢張り彼の女も若い女性…… 長い獨身生活から家庭愛へ 基隆へ去つた黃氏華仁女史〉，《臺灣日日新報》，1930-06-08（夕刊2版）。 5. 賴明珠，《流轉的符號女性──戰前臺灣女性圖像藝術》，臺北：藝術家出版社，2009年5月，頁125-126。 參考資料 1. 臺灣總督府職員錄系統 2. 國家記憶庫 3. 「臺灣美術圖像與文化解釋」網站 4. 賴明珠，《流轉的符號女性──戰前臺灣女性圖像藝術》，臺北：藝術家出版社，2009年5月。

● 本文為陳澄波文化基金會授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道，未經同意，請勿轉載。