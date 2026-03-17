在南國留下蹤跡的人瑞畫家：高木昌壽──#名單之後 187

撰文│陳坤毅（打狗文史再興會社理事）

高木昌壽 入選 臺展第1、3回

高雄最早的美術團體白日會在1928年創立時，參與會員大多為教師身分，然而另外有一位特別的存在，是唯一的在學學生高木昌壽，曾經二度入選臺展，文藝氣息滿滿的他，返回日本後仍揮灑著創作的文筆與畫筆，直到百歲之際才在人生舞臺上謝幕。

雄中美術家們的大學長

出生於1911年11月20日的高木昌壽，籍貫為福島縣，（註1）根據相關資料比對，其父應是經營松川商行（註2）的高木豐吉，為土木建築承包業，在1912年《臺灣商工人名錄》中，已可見執業之記載，大約可推測高木昌壽可能是在高雄出世。松川商行最初位於鹽埕埔庄，（註3）該地不久後行政區變更為山下町，隨著第二期築港計畫的埋立工程進展，原本一片河口鹽田的景象逐漸成為市街用地，高木豐吉也將松川商行搬遷至新填築完的堀江町。（註4）

1924年至1928年間，發起白日會的山田新吉任教於高雄州立高雄中學校（今高雄中學），高木昌壽約於1926年進入該校就讀，（註5）或許是在山田新吉的指導與鼓勵下，隔年報名首回臺展並獲得入選，和高雄高等女學校（今高雄女中）的柏尾鞠子同為當時臺灣南部唯二入選臺展的學生。

1930年代初期高雄中學校校園景觀。 資料來源：鄭喬維提供

高木昌壽入選首回臺展的〈夏〉，很有可能是描繪其堀江町住家附近的風景，畫中的水渠（今鹽埕區南北大溝）是為了原有後壁港河道填埋後的排水功能而建置，堀江之町名即是源自於此。在作品呈現上，主體為中央的水渠，利用如鏡的水面帶出沁涼的清新感，一旁是豔陽下耀眼的房舍牆面，另一邊則是滿溢的綠蔭、綠籬與綠地，平穩中又富有變化，可說是頗具天分。

高木昌壽首度入選臺展的〈夏〉以堀江町風景為題。 資料來源：《第一回臺灣美術展覽會圖錄》

1929年第三回臺展中，高木昌壽的〈庭〉受肯定入選，以日式民居的後院風景為題，利用舒適的緣側、悠閒的女孩、錯落的盆栽及茂盛的灌木，處理畫面的豐富層次，構成一幅細緻又生動的作品。年紀輕輕就能有較為成熟的繪畫手法，或許是因為曾師事洋畫名家岡田三郎助的緣故。（註6）

1929年入選第三回臺展的〈庭〉。 資料來源：《第三回臺灣美術展覽會圖錄》

大放藝彩的人生下半場

高木昌壽自高雄中學校畢業後，並無繼承家業，1934年擔任屏東公學校（今唐榮國小）的教員心得，（註7）隔年才取得小學校本科正教員資格，（註8）後來在屏東公學校升為訓導。1938年回到高雄，先是任職於東園公學校（今大同國小）的訓導，（註9）隔年進入高雄州教育課服務，任職社會教育書記，直至1942年。（註10）後來1944年又前往旗山，在郡役所庶務課中任職。（註11）

雖然名字後來不再出現在臺府展入選名單上，但高木昌壽仍在繪畫之路上精進，除了任教於屏東的四年外，應一直參與著白日會的活動，包含到後來更名為南方畫壇的時期。不僅在畫會寫生活動影像中，見到做為人物模特兒的高木昌壽之大姊，畫會成員鄭獲義還曾提及，每當團體舉行完展覽會後，都會受到高木昌壽之父的招待，（註12）而且高木昌壽任職的高雄州教育課也在1939年與1940年，分別後援及主辦南方畫壇的展覽會。（註13）

高木昌壽的大姊擔任白日會寫生活動人物模特兒之情形。 資料來源：《高雄現代美術誌》

「おほらかな葉なりけりばんの木のおぐらき木の問星もれて見ゆ ばんの木の葉むらひそみにおほらかな葉影重みて夜目にほの見ゆ」（註14） ——高木昌壽，〈冬月〉，一九三六年（註15）

不僅手握美術創作的筆，高木昌壽也有著文學的一面，寫過不少短歌作品，返回日本後仍妙筆生花，在《短歌研究》刊物上還可持續看到其作品發表。

高木昌壽於第45回群炎展中獲得武久賞的作品。 資料來源：群炎美術協會

隨著二次大戰的落幕，引揚回日本的高木昌壽仍延續繪畫夢想，攻讀日本大學藝術學部後，曾多次赴歐洲遊歷。在累積畫功的過程中，高木昌壽舉辦了不少個展，同時一年參與兩次聯展，並擔任群炎美術協會的委員，躍身成為昭和時代其中一位實力派洋畫家。（註16）2011年高木昌壽在屆滿百歲前逝世，而十年後的今天，憑著歷史洪流中的蛛絲馬跡，我們嘗試找回這位詩畫人瑞在南國留下的生活過往。

＃名單之後187 註釋 1. 「臺灣教員試驗檢定合格者」（1935-02-09），〈昭和10年2月臺灣總督府報第2312期〉，《臺灣總督府（官）報》，國史館臺灣文獻館，典藏號：0071032312a010。 2. 千草默仙，《高雄市商工人名錄》，臺北：高砂改進社，1928，頁303。 3. 杉浦和作，《臺灣商工人名錄》，臺北：臺灣商工人名錄發行所，1912，頁82。文獻中記載為松川豐吉，推測可能是因為松川商行名稱誤植，或是高木豐吉曾改過姓氏。 4. 木村匡，《臺灣民間職員錄》，臺北：臺北文筆社，1922，頁248。 5. 根據「雄中藝術家─藝術之路」的展覽資料所示，高木昌壽為高雄中學校第五屆畢業生。 6. UGA美術家研究所，〈物故洋画家一覧〉。資料檢索日期：2022年1月14日。網址：https://yuagariart.com/artist-labo/02.html。 7. 臺灣總督府，《臺灣總督府及所屬官署職員錄》，臺北：臺灣時報發行所，1934，頁579。 8. 「教員免許狀授與（九年度）」（1935-07-11），〈昭和10年7月臺灣總督府報第2437期〉，《臺灣總督府（官）報》，國史館臺灣文獻館，典藏號：0071032437a005。 9. 臺灣總督府，《臺灣總督府及所屬官署職員錄》，臺北：臺灣時報發行所，1938，頁720。 10. 臺灣總督府，《臺灣總督府及所屬官署職員錄》，臺北：臺灣時報發行所，1942，頁740。 11. 臺灣總督府，《臺灣總督府及所屬官署職員錄》，臺北：臺灣時報發行所，1944，頁328。 12. 鄭燿男、邱麒麟、胡文心編，《藝術瑰寶：鄭獲義先生集》，高雄：高雄市文化中心管理處，1998，頁164。 13. 〈南方畫展 四五兩日開く〉，《臺灣日日新報》，1939-11-3（5版）、〈高雄南方畫壇 奉祝展覽會規程〉，《高雄新報》，1940-10-27（7版）。 14. 註釋：儘管樹葉繁多，夜晚的樹縫間，仍能窺得星辰般透出的光點。就算樹葉成群，暗自遮掩夜空，葉影層疊中還是微見其光亮。 15. 社團法人臺灣教育會，〈文苑〉，《臺灣教育》，第404期，（臺北：1936），頁84-90。 16. 美術年鑑社，《美術年鑑（平成23年版）》，東京：美術年鑑社，2011，頁443。

● 本文為陳澄波文化基金會授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道，未經同意，請勿轉載。