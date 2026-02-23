【百鬼與妖怪物語】令狐少俠／緣起序章：從滿門抄斬到萬燈供養：長屋王怨靈與東大寺大佛的興建原因

文／令狐少俠（張胤賢）

夜幕降臨之際來到京都JR太秦車站，步行幾分鐘之後，進入了「東映太秦映畫村」，揉一揉雙眼，迎面而來竟是驚悚恐怖的各式妖怪，這是拍電影嗎？還是真實的可怕夢境？原來這是專屬京都「百鬼夜行」的獨特體驗，讓遊客能沉浸在原汁原味的京都怪談氛圍中；如果您在一旁觀看不過癮，還可以付費穿上妖怪服裝，一起加入百鬼遊行的獨特隊伍中。

等等，京都不是文化古都嗎？為何有這麼多奇奇怪怪的魑魅魍魎呢？這一切就要從千年的怨靈事件談起。請容我為您揭開三大怨靈故事的神祕面紗，探尋深藏於歷史背後的真相。

第一次怨靈：奈良萬燈節

🏮出身決定高貴

日本在遷都京都之前，曾有約百年的時間（592年-710年）定都於奈良城南方25公里的明日香村（あすかむら）。由於「飛鳥」二字與地名讀音相同，這段歷史被後世稱為「飛鳥時期」。

除了「奈良鹿」之外，西元710年曾在奈良建立平城京，歷史比京都更久遠，保留了許多唐代風格的古蹟與佛教文化。圖片來源：Unsplash

在天武天皇統治末期（約676-686年），皇位繼承陷入膠著。天武天皇膝下子嗣眾多，其中高市皇子戰功彪炳、實力最為雄厚；而大津皇子則因才華橫溢、深得民心，擁有極高的人氣。

然而，這兩位優秀皇子的生母出身卑微，最終皇太子的寶座，仍落在了皇后鸕野讚良之子——草壁皇子手中。

虎媽皇后的肅清計畫：

天武天皇駕崩後，體弱多病的草壁皇子本應登基，但面對身側兩位才華出眾、虎視眈眈的兄弟，身為母親的鸕野讚良皇后深感不安。

為了保住兒子的江山，她決定暫緩草壁的登基，改以「稱制」形式掌握實權，親手展開一場皇位掃除行動。

這位「虎媽」手段極其凌厲，上任初期便以謀反罪名處死威脅最大的大津皇子。

面對朝野動盪，她更展現政治手腕，拉攏戰功赫赫的高市皇子，冊封其為人臣巔峰的「太政大臣」，藉此安撫人心並鞏固兒子的地位。

(題外話：這位高市皇子 與現在日本女首相 高市早苗 有血緣關係嗎？)

人算不如天算：

正當皇后費盡心機掃除一切障礙時，命運卻開了個大玩笑。西元689年，被百般呵護的草壁皇子竟以27歲英年早逝，僅留下年僅7歲的小皇孫。

這場突如其來的噩耗打亂了所有佈局，為了不讓皇權落入旁系，皇后毅然親自登基為持統天皇。

持統天皇以女帝之尊，忍辱負重地守護孫兒成長。直到西元696年，最後一位潛在威脅高市皇子過世，14歲的小皇孫終於在祖母的護航下順利登基，成為文武天皇，成就了日本史上極具份量的祖孫交棒。

肥皂劇般的歷史輪迴：

然而，歷史竟離奇地重演。這位「祖母寶」等級的文武天皇，似乎遺傳到爸爸草壁皇子虛弱的體質，在登基九年後，竟也一命嗚呼，再度留下10歲的幼子。

為了守護這脆弱的血脈，這場「女性護航」的歷史肥皂劇加碼上演：這次是由「媽媽」，再加碼「姐姐」，兩位女性輪流當天皇，共同保護這位小皇子長大。

開創奈良文明的女天皇──元明天皇，原來只是為了保護小皇子長大。圖片來源：維基百科

值得一提的是，媽媽元明天皇頗有才幹，她模仿唐朝長安城興建了「平城京」（今奈良市），並於710年正式遷都，開創了輝煌的奈良時代。

五年後，媽媽再讓位給女兒元正天皇，此時權傾朝野的重臣藤原不比等去世，為了填補權臣死後的政局真空，元正天皇任命長屋王為右大臣。

誰是長屋王呢？就是當年被虎媽皇后拉攏，位具有戰功的那位高市皇子之子。

西元724年，23歲的小皇子終於在母姊的護衛下長大成人，姊姊元正天皇信守諾言退位，由弟弟接手江山，是為聖武天皇。

這場由祖母、母親、姊姊三代女性接力守護的皇位傳奇，也成為日本史上一段充滿溫情的歷史佳話。

盟友變宿敵：

在母姊的護航下，聖武天皇終於正式親政。為了穩定羽翼未豐的政權，他延續了姊姊元正天皇的方針，重用具備皇族血脈且才幹卓越的長屋王，將其升任為左大臣，君臣攜手共理朝政。

然而，長屋王堅持皇族血統的正統性，強烈反對外戚干政，這無疑直接槓上了當時權傾一時、積極擴張勢力的「藤原四兄弟」。

原本聖武天皇也支持這項主張，但命運的詛咒再次降臨——聖武天皇唯一的皇子在未滿周歲時竟不幸夭折。

這場夭折悲劇瞬間扭轉了政治風向。由於聖武天皇後繼無人，具備皇室血脈的長屋王從原本輔佐天皇的「頭號功臣」，在轉瞬之間變成了威脅皇權的「頭號公敵」。無情的權力鬧劇，再度拉開了血腥的序幕。

長屋王之變：

敵人的敵人就是朋友，遭奪權的藤原四兄弟與備感威脅的天皇迅速結盟，開始籌畫一場可怕的陰謀。西元 729 年，藤原家族指控長屋王正學習妖術準備謀反，聖武天皇隨即派兵包圍長屋王府邸，逼迫長屋王與其夫人和四個兒子自盡。

這場殘酷的宮廷殺戮，就如同當年虎媽皇后處死最高人氣的大津皇子，以相同的歷史節奏，再次無情地荒謬上演。

只不過被虎媽處死的大津皇子，平靜地化作歷史塵埃，沒有泛起一絲漣漪；但是被小天皇滿門抄斬的長屋王，挾著悲痛的亡靈怨恨，在奈良城掀起了滔天巨浪，影響所及，甚至形塑整個日本文明。

日本第一場怨靈的悲劇主角──長屋王。圖片來源：維基百科

🏮怨靈的復仇

長屋王一死，彷彿《竇娥冤》中「六月飛雪、三年大旱」的復仇劇情，奈良城開始遭遇疫病襲擊，疫情擴散至全國。

根據史學家估計，日本全國約有 100 萬到 150 萬人在這場疫情不幸喪生，占全國人口三分之一，陷害長屋王的藤原四兄弟最終也於這場疫情中喪命。

恐怖的巧合，讓民間盛傳這是長屋王的怨靈作祟，天皇在驚嚇之餘，只能重新安葬長屋王，並舉行大規模佛教點燈超度儀式，換取亡靈的寬宥。

現今平城京出土的木簡當中，發現藤原家族祈求身體健康的內容，而與木簡一起出土的文物還包含許多長明燈的器皿，考古學家是為了舉行萬燈供養驅除疫病而使用的器具。

今日奈良著名的「萬燈節」，其實就是當年為了驅逐疫病、安撫怨靈而遺留下的歷史遺跡。西元747年，驚魂未定的聖武天皇舉全國之力動工興建「東大寺大佛」，試圖以佛法無邊的力量感化不安的亡魂。

大佛最終撫慰了天皇的戰慄，但那長屋王的怨恨，是否真在萬燈閃爍中得到安息？

奈良燈節起源於千年前那場瘟疫祈福大會。圖片來源：奈良燈花會官網 toukae.jp

東大寺大佛的興建，原來起源於一場怨靈事件。圖片來源：維基百科