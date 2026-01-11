巴黎美食戰區也有台灣之光！超人氣街頭麵包四選

文、圖_鄭安安

麵包可以說是法國國民最日常的食物，每一款麵包的由來都有久遠的歷史，如長棍麵包是法國大革命後，一位麵包師傅為方便士兵攜帶所發明；可頌是由奧地利傳入的新月形狀麵包加以改良。而麵包作為法國人主食之一，麵包店的競爭非常大，因此能在巴黎嶄露頭角的店面都是一時之選。

巴黎每年都會辦可頌麵包大賽，不少奪冠過後的麵包店會因業績好而漲價，進而導致生意衰落。然而位於聖日耳曼大街上的La Maison d'Isabelle自2018年拿到冠軍後一直居高人氣，其可頌屬於外酥脆裡有韌度的版本，奶油香非常突出，法棍三明治款式不少，亦受歡迎。

巴黎美食戰區瑪黑區有一家台灣夫婦經營的麵包店，叫Petite Ile，是「小島」的法文，小島象徵台灣，2018年老闆之亞決心到歐洲學習烘焙半年，2020年底離開台灣到巴黎開麵包店。店裡除了各種法式麵包外，有一款招牌芝麻奶酥巧克力可頌，代表著法國與台灣的結合，把台灣傳統奶酥混入黑芝麻粉，再鋪在巧克力可頌上，具有麵包店獨有的風味。

小島麵包的芝麻奶酥巧克力可頌

Poilâne店內的蘋果派

在第六區的Poilâne是歷經三代的麵包老店，巴黎人都會認識，甚至連知名網上課程Masterclass都找來他們教做麵包。他們最有名的不是可頌，而是他們的Miche大圓形鄉村麵包，所有的麵包都是自然發酵，再以柴火爐烘焙而成。除了麵包，蘋果派亦是很受歡迎，外面是酥皮，裡面是綿密香甜的蘋果餡，一吃難忘。

人氣名店Cédric Grolet Opéra在社交媒體時常分享他們漂亮的麵包及蛋糕，讓全球愛吃麵包蛋糕的旅客慕名而至。每天早上9點營業，開店前都會大排長龍，若不想排隊，可以在網上預約他們的早餐或下午茶。早餐有三款麵包，可頌很優秀，層次分明，裡面的蜂窩狀結構非常漂亮，質感屬輕盈有空氣感，巧克力可頌及招牌蛋塔亦十分出色。

La Maison d' Isabelle 美味可頌

本篇作者： 鄭安安

TaiwanWalker創立者，撰寫台灣及香港旅遊飲食介紹，熱愛台港兩地。

●文章授權轉載自《旅讀or》雜誌第167期：一球入魂，島嶼熱血再起！，未經同意，請勿轉載。