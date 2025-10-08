阿里山奮起湖車站的日常聲影：從便當叫賣到百年汽笛回響

文字╱攝影 吳明翰，取自《鄉間小路》2025年9月號

那日，早晨七點未到，我獨自來到奮起湖車站的月臺上，靜靜地享受著難得的寧靜。晨曦輕柔地灑在鐵軌上，空氣中彌漫著清新的山林氣息，令我不禁思索：這座車站有哪些畫面與聲音，是居民與旅人所熟悉的回憶？

出於好奇，讓我心中燃起了探索的渴望，我決定去拜訪站長詹岳翰。他在阿里山鐵路服務超過十七年，曾擔任列車長和沼平車站的站長，自二○二○年九月來到這裡任職以來，他便成為我探索奮起湖的最佳夥伴。

月臺上的生活之聲

詹站長告訴我，早年的奮起湖並沒有現在的島式月臺，而是用木造臺階供人上下車。每日中午，整座車站的股線（用以停靠、調度列車的軌道），總是漫開小販們販售自製便當的叫賣聲；這些聲響伴隨著飄香的美食，讓每位旅人抵達時無法抗拒，總會下車購買上車，細細品味，欣賞窗外山林。不僅如此，鐵道員忙碌搬運貨物、郵寄包裹的聲音，也共同交織成令人懷念的「生活之聲」。而蒸汽火車進站時，嘹亮的汽笛聲迴盪在小站與山谷間，更是居民與旅人心中難忘的主旋律。

從過去到現在，月臺一直是收錄林鐵聲景的好所在。

隨著阿里山公路開通，昔日緩慢的旅行被公車與自駕車取而代之。詹站長提到，現今月臺上的聲響不再是人情味的叫賣聲和蒸汽鍋爐的水氣聲，而是柴油機關車低沉的引擎聲，伴隨著各地旅人的歡笑和月臺上的廣播。

問起最令他難忘的聲音時，詹站長的回答竟是「在地居民送孩子搭乘小火車去嘉義求學時的道別聲」。這些依依不捨的關懷話語，成為他在車站工作時最難忘且動人的風景。隨著民眾目送火車離去，那份感動依舊迴盪在心底。

車庫裡的蒸機之聲

接著，詹站長帶我走進整修後的奮起湖車庫。這座林鐵沿線唯一的木造車庫，自一九一二年全線通車以來，便是小火車登山途中重要的養護場所。清晨開始，檢車人員忙著為蒸汽火車生火，檢查汽缸，為各式軸承潤滑上油。當火車中午進站時，加煤與補水的動作聲，伴隨著鍋爐內水煮沸的嗤嗤聲，描繪出一幅繁忙而生動的景象。隨著時光流逝，這些蒸汽作動的聲音早已不再。經過一九九八年與二○二四年兩度的整修，這裡不僅恢復了檢修車輛的機能，也由「非請勿入」的工作場域，轉蛻變為村民舉辦重要活動的場所與鐵道文化的展示空間。

步道上的自然之聲

走出車庫後，我們來到了奮起湖步道。這條蜿蜒、崎嶇的小徑，是早期先民從瑞里、太和等地，挑運山產到奮起湖，進行物品交換、農作買賣的艱辛之路。如今，漫步在青翠的竹林與柳杉交織的小徑中，我無法聽見勤勞的挑夫喘息，但隨著微風吹過，旅人對自然的詠嘆聲，讓我對曾經的勞動與生活油然而生敬意。

停下腳步，張耳傾聽。

入夜後的奮起湖，暫時褪下喧鬧，安靜的夜色令人傾心。

本文作者 吳明翰

阿里山林鐵文資處管理師，喜歡探索生活與島嶼文化，經常出沒在林鐵沿線小站與聚落，拍寫沿線庶民日常與人情旅事。著有《2421m的迴聲：阿里山林鐵全線紀行》、《他鄉．故鄉：澎湖南方四島紀行》等。

●本文節錄自《鄉間小路》雜誌2025年9月號：果真好冰棒，未經同意，請勿轉載。

鄉間小路 2025年9月號

出刊頻率：月刊

出版時間：2025-09-01