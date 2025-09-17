打破餵牛喝符水的治病年代 日治臺灣的獸醫師如何開創防疫史

文．圖／簡基憲，取自豐年雜誌8月號

今年行政院加給公職獸醫師「不開業獎金」，為的是達到長期留才、攬才，穩固防疫堡壘、傳承防疫經驗的目的。公職獸醫師守護著全民吃進嘴裡的動物蛋白，含肉、蛋、乳品的安全與衛生，而臺灣獸醫學發展始於日治時期的牛疫撲滅，在此之前臺灣無論獸醫、人醫，皆是以中草藥為主，民間信仰為輔的迷信、神話與符咒年代。

公職獸醫師是指公務體系中具有獸醫師資格並執行防疫、檢疫業務的公務人員，服務的單位上從農業部及其轄下動植物防疫檢疫署，到地方政府農業局、處及動物防疫保護所等，還有位在新北淡水的農業部獸醫研究所。雖不若伴侶動物獸醫師一樣光鮮亮麗，但公職獸醫師的工作與國民健康、國家經濟息息相關。他們的專業，在於要能辨別疾病動物體上所呈現的病變。

臺灣獸醫制度何時建立？這得要回顧日治時期，及民國時期獸醫師前輩們連續撲滅牛疫（即牛瘟。「牛疫」名稱為日文漢字，日治時期稱牛疫，國民政府時期稱牛瘟，本文將以年代區分兩者使用）。臺灣接軌西方獸醫學，源自1895「馬關條約」臺、澎等地割讓予日本，日本延續明治維新運動，將西方科學帶入臺灣。

日本時代接軌西方醫學 此前連牛都要喝符水

1915年羅火爐獸醫師（畢業於總督府農事試驗所第一期獸醫講習生）在《臺灣農事報》第99號發表〈臺灣民間流傳有關家畜的迷信〉，內有牛相學、牛疫食用符、牛疫貼用符、牛用安胎符，及豬、雞用符等。1917年辻信次（臺北廳日籍獸醫師）在第128號的《臺灣農事報》發表〈臺灣民間家畜治療法調查〉，共記錄84項牛病，其中第48項即為牛疫。

這些牛病治療方式，皆是投以中草藥、下針、放血等方式治療。上述資料雖待進一步分析，但已指出在還沒西方獸醫學介入下的防疫、保健，皆以傳統醫學及迷信為主。更有為了防治豬病，民間在豬舍養猴子，取孫悟空可以壓豬八戒之喻。同時牛疫流行亦被認為是牛的鬼魂作祟，治療法為讓牛喝符水或在牛牢（gû-tiâu，牛舍、牛欄，養牛的欄舍）門上貼符咒。此外也會用泡過尿的舊草鞋打牛，或以刈藤包覆牛的全身，達到驅邪效果。

1895至1945年，為發展農業必須以牛從事農耕、搬運及榨糖等工作。但彼時牛疫橫行，日本總督府為撲滅牛疫有以下3期措施；第1期（1896至1901年）調查疫情；第2期（1902至1920）擬定以免疫血清全面注射的方式撲滅牛疫；第3期則為明訂本島人獸醫學制。

日治時期，臺北廳日籍獸醫師辻信次調查的民間家畜治療法。

牛是往昔農村生產主力，日治時期為發展臺灣農業，撲滅牛疫便是防疫要點。（圖片提供／豐年社資料照片）

血清除牛疫 臺灣首次出現獸醫學制

在第1期調查疫情完成後，第2期的防疫政策中有3項重點：成立保險體制的臺灣畜牛保健組合（為1963年，臺灣省政府公布之「臺灣省各級農會家畜保險規則」前身）；調派全島日籍獸醫師共約40餘人，帶領總督府農事試驗場獸醫講習生注射防疫血清；在阿緱街（今屏東市）成立「臨時牛疫防遏部」及「牛疫免疫血清作業所」從事牛隻免疫血清的製造。

免疫血清防疫辦法，要歸功於北里柴三郎（日本醫學家和細菌學家，1853-1931）。北里於1886至1891年，奉命留學德國柏林大學，師承細菌學大師 Robert Koch（Heinrich Hermann Robert Koch，1843-1910）。1889年與另一位博士生Emil Adolf von Behringe（德國醫學家、細菌學家和血清學家，1901年首屆諾貝爾生理學或醫學獎得主，1854-1917）首度培養出厭氧性的破傷風桿菌。1890年更首次發明血清療法，開發出白喉和破傷風的抗血清。北里柴三郎1892返日後繼續研究、開發牛疫病毒的抗血清，血清療法成為對抗傳染性疾病的主流。

1920年牛疫撲滅後，進入防疫第3期階段。此時期最重大決策就是明訂本島人獸醫養成學制。1924年在阿緱街（今屏東市）牛疫血清作業所原址，成立屏東農業補習學校，4年後改制屏東農業學校（今國立屏東科技大學），招收小學校或公學校畢業生，設農事科及畜產科皆修業5年。畜產科畢業生由總督府頒發「獸醫免許證」，可執行獸醫業務。

屏東農業學校銜接總督府農事試驗場獸醫講習生制度，延續由政府當局主導的獸醫教學，是臺灣獸醫學教育的濫觴。而為了紀念1920年牛疫撲滅，臺灣畜產會亦提案立「牛疫紀念碑」於屏東公園，原碑現存屏東縣動物防疫所。

1920年牛疫撲滅後的疫情報告，自1896至1920間，臺灣牛疫發生的分布圖。每一個圓圈代表病死100頭牛。

北里柴三郎被譽為日本近代醫學之父，其肖像被印製在2024年發行的日圓千元紙鈔。（攝影╱beautybox on photoAC ）

牛瘟竟是豬惹禍 為平抑肉價疫情再爆

除日治時期，臺灣還有第2次牛瘟撲滅。1949年臺灣人口劇增，又逢10月6日中秋節，為平抑肉價，政府於10月3日由海南島進口肉豬750頭，其中210頭寄養於臺北市朱厝崙農林公司畜牧第3乳牛牧場。10月14日該乳牛場一頭犢牛發病，傳染迅速而病性劇烈，該場乳牛幾全數感染，前後斃死22頭。

10月22日國立臺灣大學獸醫學系劉榮標教授出診，初診斷為出血性敗血症，但細菌培養及動物接種皆為陰性。10月23日再經臺灣省農林處獸疫血清製造所（原阿緱街牛疫血清作業所，日治時期牛疫撲滅後先北遷臺北樺山町，再遷淡水油車口），派員會診確診為牛瘟，隨即上報農林處啟動緊急防疫。先撲殺乳牛場內78頭乳牛，並劃定半徑1公里內為疫區，管制疫區內動物移動，並每日執行兩次健康檢查，再由獸疫血清作業所趕製疫苗，針對新竹以北牛隻全面預防注射。

1950年1月30日臺北市古亭區水源里（今臺北市中正區水源里）撲殺最後一頭染疫牛後，宣告第2次臺灣牛瘟撲滅，僅歷時4個月為世界少見。為紀念撲滅牛瘟，於1951年5月16日於淡水臺灣省農林處獸疫血清製造所（原臺灣省家畜衛生試驗所，今農業部獸醫研究所） 內立「牛瘟撲滅紀念碑」。

為什麼1949年海南島進口肉豬，會跟牛瘟有關係？這是因為牛瘟病毒在豬體內可以生存，但不會讓豬隻發病，豬就被稱為牛瘟的「保毒動物（reservoir host，亦做pathogen carrier）」。當時海南島是牛瘟疫區，牛瘟病毒會藏身豬隻體內，隨著豬隻飄洋過海來到臺灣。在乳牛場內病毒隨著糞便排出體外，自然就感染到終宿主（definitive host）的乳牛而發病。這也是為什麼公職獸醫師在有疫情時要全力防堵，阻絕各類可能含有病原的新鮮、醃漬產品進入臺灣。

高雄州屏東農業學校設置要項公文。

前屏東縣政府農業課長藍珍獸醫師的獸醫免許證，該證書由其公子國家馬術教練藍忠雄教練提供。

牛疫紀念碑由知名建築師井手薰設計，文藝評論家尾崎秀真撰寫銅製碑文內容。

防檢疫百年新篇章 人人皆可為公衛搭一階

除了疫情防堵，公職獸醫師如何守護食安，比較日治時期照片就可看出。當時屠宰檢查，豬隻會被綑綁四足側臥，水與排泄物漫流一地，或有在地面清洗內臟的過程。看似有規模且符合本地人食溫體豬肉的習慣，但實在不符合最基本食品衛生及動物保護的基本要求。且當時屠宰檢查的另一目的在於收取屠畜費（屠宰稅）及屠宰手續費（屠宰處理費）。舊式屠宰與屠宰稅的徵收方式，延用到1987年4月因課徵方式與衛生疑慮而被廢止。

然而屠檢獸醫師的工作依然沒有停止，但層次已大幅提升到所在的空間、使用的工具，及屠宰流程符合「HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point，食品安全管制系統）」的規範。此外，獸醫師還會逐一目視及觸診屠體的每一副肺臟、肝臟、腸子等器官有無病變，若發現重大問題就須全部廢棄。

2025年是臺灣獸醫界在百年防疫史寫下嶄新篇章的一年。臺灣正式獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為「（傳統）豬瘟非疫國」，成為亞洲唯一三大豬病（傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬瘟）非疫國國家，這是全體公職獸醫師、畜牧同仁、全民，以及疫苗產業界共同努力的成果。

獸醫師執業的領域具多樣性，學子們可以藉由見習、實習先多方體會，再媒合與性向相符的職涯走向，千萬不可迷失初衷。每人當努力築好一個臺階，讓後來者易於上行；也請民眾多多體諒公職獸醫師的辛勞，加入這個來之不易，仍得奮力向上的團隊。

牛瘟撲滅紀念碑碑文，撰文者為時任農林廳廳長，被後世譽為臺灣農業經濟推手的徐慶鐘。

日治時期的屠宰檢查。右方持杖者為獸醫師，及一位衛生警察（戴帽披風者）。（圖片提供╱臺北市立文獻館）

本文作者： 簡基憲

曾任國立成功大學醫學院解剖學科講師、副教授、科主任、所長，國立屏東科技大學獸醫學系教授，亞洲大學學士後獸醫學系系主任。從事小動物臨床及解剖學教學歷20 餘年，專長領域為臺灣獸醫學史，小動物外科學（軟組織外科），外科解剖學，獸醫解剖學，小動物神經疾病學、中獸醫針灸學。

簡基憲

