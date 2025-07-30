源於非洲的臺灣之光！揭密吳郭魚到臺灣鯛的養殖歷史

撰文／洪與成，取自豐年雜誌6月號

臺灣鯛是臺灣重要的水產，牠的另一個名稱吳郭魚，背後跟隨一段傳奇故事：臺籍日本兵吳振輝、郭啟彰將魚苗從新加坡帶回臺灣，順利繁殖成功並獲推廣，「吳郭魚」之名就是為了紀念他們。這段故事並非吳郭魚身世的結局，後續各試驗單位持續引進其他品種，嘗試選育肉質更佳、產量更大的吳郭魚，近年更以臺灣鯛之名行銷海內外。讓我們一起認識這條大家再熟悉不過的魚！

臺灣鯛是多種慈鯛科（Cichlidae）魚類的統稱，是全世界最普遍的食用魚類之一，英文名為tilapia。在臺灣，許多民眾熟悉的名稱是吳郭魚，也有南洋鯽仔（lâm-iûnn tsit-á）、黑鯽仔（ootsik-á）等稱呼，在其他華語地區如中國、香港、新加坡、馬來西亞等地，則稱為羅非魚、非洲鯽、非洲魚等。

臺灣鯛產業發展數十年，平民美味背後是持續不斷的引種、育種與養殖技術演進。（攝影╱吳尚鴻）

從非洲鯽、非洲魚等名稱，可知臺灣鯛原生於非洲地區，之後被引進世界其他地區，目前各大洲都有養殖。臺灣在1946年以前都沒有關於這條魚的相關紀錄，之後從吳振輝、郭啟彰兩人的故事開始，揭開了臺灣鯛的傳奇。以下依照時間序與脈絡，呈現非洲tilapia魚種引進、吳郭魚命名到臺灣鯛品牌建立的前世今生。

郭啟彰看好吳郭魚的價值，四處拜會政府單位建請推廣，也曾在《豐年》撰文介紹。（翻攝自《豐年》第2卷第1期，1952年1月出版）

莫三比克口孵非鯽 開啟吳郭魚傳奇序幕

郭啟彰（1911–2000）出身高雄中洲（今高雄市旗津區東南部）捕魚世家，曾獲公費赴日本考察水產養殖，第二次世界大戰於新加坡服役期間，因水產專業被日人指派養殖「帝士魚」（或稱「帝水魚」），也就是莫三比克口孵非鯽（Oreochromis mossambica，或稱莫三比克種）。

莫三比克口孵非鯽是最早引進臺灣的吳郭魚品系。（攝影╱Greg Hume on Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 DEED）

郭啟彰發現，莫三比克種育成容易，又嗜食孑孓，兼具預防傳染病的優點，可望創造比虱目魚更高的經濟收益，因此他與在當地認識、京都帝國大學農學院畢業的屏東人吳振輝（1907–1979），起心動念將魚苗帶回。

兩人在戰後由新加坡遣返臺灣前夕，帶走數百尾魚苗，放在水桶中暫養，期間遭遇臺灣同鄉誤將魚苗倒入水溝，緊急搶救才撈回16尾的風波。經歷10多天航程回到臺灣後，僅剩8雌5雄共13尾魚苗。兩人利用倖存的魚苗展開繁殖，獲得上百萬尾魚，並在嘉義、臺南、高雄、屏東等地展開養殖，當時飼養的地方包括大貝湖（今澄清湖）。時任高雄縣長毛振寰感念兩人貢獻，於是將莫三比克種稱為吳郭魚。

吉利慈鯛 不成功的「唐郭魚」

吳郭魚容易飼養且成本低，廣獲農民接受，但莫三比克種不耐寒，在低於10℃的水溫即沒有抵抗力；繁殖力強雖是吳郭魚的優勢之一，但也容易導致「多代同堂」，出現養殖池內密度過高、魚隻搶食飼料造成體型過小未達上市標準等。為了讓吳郭魚養殖的品質、數量能有所突破，於是農業部水產試驗所等單位開始引進慈鯛科相近魚種，改良莫三比克種的不足之處。

時任水產試驗所臺南分所分所長唐允安，於1963年首先從南非引進吉利慈鯛（Tilapia zillii），由時任水試所鹿港分所分所長郭河培養繁殖。常見稱呼除了「吉利種吳郭魚」，也從唐允安、郭河姓氏各取一字，稱為「唐郭魚」。

當時吉利慈鯛未經試驗就推廣，雖具有耐寒優勢，但生性好鬥不易培養、成長速度慢，加上風味不佳，因此並未得到消費者與業者喜愛，這次引種嘗試以失敗收場。

吉利慈鯛比莫三比克種更耐寒，但經濟價值不如預期，未能達到引種目標。（攝影╱Tatsutomo Chin on iNaturalist CC BY 4.0 DEED）

尼羅口孵非鯽 催生「福壽魚」的關鍵魚種

1966年，當時仍在日本九州大學求學的游祥平（後擔任國立海洋大學環境生物與漁業科學學系名譽教授），受時任水試所所長鄧火土請託，在日本尋覓適合的吳郭魚品系，後選中尼羅口孵非鯽（Oreochromis niloticus，或稱尼羅吳郭魚）。

尼羅口孵非鯽。其引種是育成福壽魚的重要關鍵，也是臺灣吳郭魚產業的重要里程碑。（攝影╱Bjørn Christian Tørrissen on Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 DEED）

有了吉利慈鯛推廣失利的經驗，水試所先進行雜交試驗，發現由尼羅種雄魚與莫三比克種雌魚交配產下的子代體型較大、價值高，最富經濟價值，之後由業者試養，開始漸漸得到關注。這種雜交得來的吳郭魚稱為「改良種吳郭魚」或「福壽魚」，在政府單位推廣下，逐漸成為臺灣主流的吳郭魚品系。

歐利亞口孵非鯽 建立單雄性吳郭魚養殖技術

福壽魚的成功，並未讓吳郭魚品種改良的腳步停下。由於吳郭魚卵的受精、孵化皆在雌魚口中完成（即「口孵」之名由來），雌魚又常巡繞幼魚周圍，保護其不受危險，讓雌魚進食機會相對雄魚少，體型也比雄魚小，業者因此偏好雄魚，如何增加雄魚比例甚至育成單雄性子代成為目標。

1974年，時任水試所東港分所研究員兼分所長廖一久，與研究人員黃丁郎、曾文陽，從以色列引進歐利亞口孵非鯽（Oreochromis aureus，或稱歐利亞吳郭魚），並利用吳郭魚的性染色體類型特性，以歐利亞種雄魚與尼羅種雌魚雜交，繁殖出單雄性的魚苗。

臺灣引進歐利亞口孵非鯽，嘗試育出單雄性吳郭魚苗。（攝影╱Michael Rupert Hayes on Flickr CC BY-SA 2.0 DEED）

理想上，單雄性魚苗能有更大的體型，但實際推出後，無論育苗穩定性、體型發育等，並不比福壽魚理想，各試驗單位仍持續努力，希望繼續朝穩定豐產的目標前進。目前產業多以後天人為手法使魚苗變性（例如早期業者使用雄性激素，現在則有無需施用激素的新技術），生產九成以上為雄性的魚苗。

紅色的吳郭魚 外表討喜更具市場價值

吳郭魚給人的印象，大多是呈深黑色的外表，但市面上卻偶爾會見到「紅色吳郭魚」，外觀有紅色、桃紅色、金黃色等顏色，亦有「尼羅紅魚」等俗稱。曾有業者取得來自以色列的種苗，自行選育出具經濟價值的後代；臺灣本土的紅色吳郭魚品種，則是1968年由郭河利用變異的莫三比克種與尼羅種雜交，成功選種、雜交後再持續改良，不只能固定產出體色為紅色的子代，顏色甚至更鮮豔且沒有黑斑。因為顏色漂亮且肉質佳，也打開外銷市場。

紅色的吳郭魚顏色漂亮肉質佳，受到市場歡迎。（攝影╱吳尚鴻）

國際吳郭魚品種改良：GIFT計畫 遺傳資源是人類共享的禮物

世界各國都有養殖吳郭魚，過程中也引進許多品種，長久下來造成品種混雜、遺傳多樣性低、優良養殖性狀消失等情況，影響養殖效果，從1988年起，在聯合國開發計畫署（UNDP）與亞洲開發銀行資助下，世界漁業中心（WorldFish）與挪威、菲律賓等國水產養殖單位合作，提出「養殖吳郭魚遺傳改良計畫」（Genetically Improved Farmed Tilapia, GIFT），由此選育的吳郭魚常稱為GIFT品系，臺灣業者有時直接以中文音譯，稱為吉富品系。

計畫蒐集來自肯亞、埃及、迦納、塞內加爾4個非洲國家的野生吳郭魚，以及臺灣、泰國、新加坡、以色列4個亞洲國家的養殖吳郭魚，展開雜交選育。這是挪威鮭魚育種之外，另一個系統性結合龐大人力、物力的水產育種計畫，且成功增進吳郭魚的養殖效率，如今GIFT品系也是臺灣主要飼養的吳郭魚品系。

養殖歷史造成生態遺憾 既是盤中美食也是入侵物種

雖然吳郭魚是臺灣庶民美食的代表之一，也為臺灣賺進不少外匯，數十年來養活許多家庭，但仍是繁殖力強、環境耐受度高的外來種，如在野外環境生長，仍然會影響臺灣既有物種與生態環境。例如吉利慈鯛當時不受業者與消費者歡迎，在保育觀念尚未普及的年代，常被直接放流至自然環境，衝擊河川生態。因吳郭魚在全球養殖廣泛，各地均出現吳郭魚放流、成為強勢入侵種的問題，國際自然保護聯盟更將吳郭魚列為「世界百大入侵物種」。

從吳郭魚到臺灣鯛 生產、加工與品牌的產業革新

隨著吳郭魚產業發展， 無論養殖、加工技術皆精進，不再「垃圾食垃圾肥」，且經育種後的吳郭魚味道更好、體型更大；然而吳郭魚長期被視為廉價、低賤的魚種，加上「吃大便長大」、具土腥味的形象，在競爭日趨激烈的水產市場，銷量不復往日風光，價格難以拉抬，也影響養殖戶生計。

2002年，漁業署與產業界打造「臺灣鯛」品牌行銷吳郭魚，主流品種為GIFT品系與尼羅紅魚。臺灣鯛三字不只有助品牌形象，也代表著從生產、養殖到加工，都經過嚴格把關；只有規格符合加工、外銷標準，甚至生食等級的優質吳郭魚，才可稱為臺灣鯛，許多業者甚至取得產銷履歷、ASC（Aquaculture Stewardship Council，水產養殖管理委員會）的永續水產養殖認證等。「台灣鯛協會」也在2003年正式立案成立，扮演帶動產業的重要角色。

從吳郭魚到臺灣鯛，料理的方式更多元，也可做成生魚片食用。（攝影╱吳尚鴻）

在稻田裡養吳郭魚？

老一輩的臺灣人，或許仍對「稻田裡養吳郭魚」有印象。日治時期開始，曾有農民在田間養鯉魚，但並未普及，直到1951年經濟部臺灣漁業增產委員會成立，利用吳郭魚生長快、養殖成本低，生長季節和水稻相符等特性，推動在水稻田養吳郭魚，既補充動物性蛋白質，也期待對稻農田間管理有助益。然而，稻田養吳郭魚效益不如預期，占吳郭魚總產量的比例逐年降低；加上養殖漁業的重心轉向鹹水魚塭，稻田養吳郭魚的景象也減少。

1950年代末之後，政府不再力推稻田養吳郭魚，但直至1970年，《豐年》仍有文章介紹相關技術。（圖片來源╱翻攝《豐年》第20卷第8期，1970年4月16日出版）

吳郭魚吃大便長大？

1970年代，中央政府曾與地方合作，發展「農漁牧綜合經營」，盼加速農村建設，吳郭魚產量因此增加。但在這種綜合經營的形式下，許多農戶將禽畜舍與魚塭比鄰而建，將鴨糞、豬糞排入池水，飼養魚類、文蛤等，吳郭魚生長雖好，也讓不少民眾有「吳郭魚吃大便長大」的印象。不過吳郭魚其實並不會吃大便，為避免水質惡化導致池魚無收，禽畜排泄物投入的水池僅供浮游性餌料生物生長，漁民再將餌料生物撈取至吳郭魚、貝類養殖池中。時至今日，專業養殖戶多以配方飼料餵食，排泄物養餌料「吃大便長大」已走入歷史。

參考資料： 《豐年》歷史刊物、《吳郭魚之育種管理》、〈吳郭魚在臺灣（1946-1980）—外來種之適應問題探討〉、〈吳郭魚的育種－GIFT計畫的始末〉

●本文節錄自《豐年》雜誌2025年7月號：臺灣鯛民有何懼？ 外銷實力極霸，未經同意，請勿轉載。