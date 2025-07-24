牛排配白飯、蛋包飯加醬油？神戶8大洋食館 吃懂日本餐桌歷史

文_鄺介文/旅讀

圖_陳育陞/旅讀

近10年間，酥炸牛排蔚為風潮，東京新宿幾間名店，即便不是用餐時段仍舊拉起長長人龍，而人龍裡頭十有八九是海外遊客，彷彿又一「沒有吃過某某就不算來過某某」的例證。其實，那些知名品牌多數源自關西，村上春樹就曾說過在東京很難找到炸牛排，只能以維也納修尼翠（注）勉強頂替──沒錯，就是電影《真善美》主人翁瑪麗亞所唱的：Schnitzel with noodles is my favorite thing！

注_Wiener Schnitzel，經過肉錘敲打、鬆弛筋膜的薄片肉排，薄粉薄油微炸，佐以檸檬、酸豆、橄欖與奶油。與厚切厚粉厚油酥炸的關西式炸牛排不同。

神戶人的麵包消費力驚人

何不食麵包？

炸牛排、歐姆捲、羅宋湯、蛋包飯……現今日本理所當然以為的洋食，在文化相隔一層的你我看來，多少有些不以為然，覺得充其量是「洋風和魂」。確實，於瑪麗亞而言，修尼翠必須搭配白麵；於關西人而言，炸牛排則是搭配白飯。某個網路段子是這麼說的：「人在日本，白米以外的一切皆是配菜。」早餐吃米、午餐吃米，晚餐若是心血來潮想吃餃子，終究還得配一碗米。然而，洋食能夠成為專有名詞甚至自成一套系譜，其實經過漫長的、漫長的演化。

一切得從麵包說起。

日本社會白米當道，麵包作為主食登場的機率可以見得不會太高。根據統計，人均麵包消費金額最高的城市依次為京都、神戶、岡山、大阪、堺──全是圍繞著阪與神的行政區域。畢竟，早在距今100年前，德籍戰俘弗羅多利夫（Heinrich Freundlieb）於神戶經營首間嚴格意義的烘焙坊，帶來自然發酵、磚窯燒烤的德式麵包開始，洋食便以滴水穿石的模式逐步滲透百姓之家。

神戶人的麵包消費力驚人

不吃牛肉會變笨！

麵包以及其餘洋食所以能夠普及，不是因為美味，不是因為時尚，而係政令宣導的結果。明治維新以前，日本深受佛文化影響，有過一段長達12世紀的肉食禁止時期。上有政策，下便有了偷偷食肉的對策，比如明明吃的是山豬，卻說自己吃的是「牡丹」，諸如此類以特殊代號矇騙過關。直到19世紀末期講求富國強兵，引入獸肉、牛乳、油脂以及麵包（當時海軍缺乏維生素導致腳氣病，被規定必須三餐吃麵包配砂糖），作為門戶的神戶首當其衝。

可是，肉食禁止政策根深柢固千年，任何新令頒布勢必歷經一場陣痛，隨後改以貼近庶民的折衷方式進行。根據記載，當時出現「不吃牛肉會變笨」、「不吃牛鍋是愚民」一類口號，也有海軍弟兄認為砂糖麵包只是甜點，必須額外再配白飯一碗的趣聞軼事。而搭配白飯是不是讓人感覺似曾相識？歐姆捲配白飯，羅宋湯配白飯，甚至蛋包飯也要配白飯，成為洋食濫觴。

媽媽way做出媽媽味

一如香港茶餐，原是學習歐陸午茶推出的簡配版本，過後卻成就無可替代的飲食風景；日本洋食同樣因為它的「洋風和魂」，任誰也仿效不來──印度沒有加了蘋果的咖喱，英國沒有加了蒟蒻的燉肉，義大利也沒有加了明太子的麵條。套句台灣潮語，日本人是在玩食物，但是玩得大眾心服口服。洋食二字，最初指的當然是異於日本的西洋食品，現在指的卻是某一大類的日本料理，我們很可以明確地區分西餐與洋食。

而在神戶，無疑能夠找到滋味最正宗、類型最全面的老洋食館。洋食曾經代表潮流，如今反而象徵復古；像是神戶曾經作為迎接西方前線，如今反而因為大阪崛起而顯得小國寡民。對比東京各色花式蛋包飯橫行其道，神戶依舊堅守傳統樣式的媽媽味蛋包飯──薄得近乎透明的煎蛋皮，完整包覆蕃茄醬炒飯。步入一家家烘焙坊、牛排館、喫茶店，甚至老肉舖拉開窗戶對著行人兜售可樂餅，神戶的洋食，像是台灣媽媽的洋食。

媽媽味蛋包飯

可樂餅同樣是和化了的洋食

神戶洋食館約會必備老派布丁

你所不知道的神戶布萊恩

洋食不單席捲日本，並且反攻歐美，以其人之道還治其人之身。傳奇球員柯比布萊恩（Kobe Bryant）所以有個絕不「菜市仔」的名字，正因父母在餐館給神戶牛排驚豔到了。鼎鼎大名的Kobe Steak，其實並非來自某個品種或某個地區。以牛隻品種論，有黑毛種、褐毛種、無角種和短角種；以飼育地區論，有松阪牛、飛驒牛、石垣牛、近江牛等。神戶牛是西方人士對於一切高級牛肉的統稱（當然日本本地倒有一套科學認定標準），柯比布萊恩的父母當時吃的究竟是不是神戶出口的兵庫縣但馬牛，或至少是不是和牛，則不得而知了。

言歸炸牛排的正傳。村上春樹說的，東京很難找到炸牛排，那麼他們普遍吃什麼呢？自然是豚カツ（炸豬排，tonkatsu）了。為此，每當日本開始戰東西（猶如台灣喜歡戰南北）的時候，豬排牛排之爭總會浮上檯面。只見神戶市民不無驕傲地說：豚カツ也是不錯吃啦，但──關東人買不起牛嗎？

神戶喫茶店林立，個個擁有明治大正時期的浪漫

炸牛排是關西地區特有吃法

神戶牛獲獎無數，是日本最知名的牛種

TAKEA DATE!

1. Cafe FREUNDLIEB

1870年建成的教堂，入主1924年創業的咖啡，一早沿著教堂門外開始排隊的人龍，為的不是做禮拜，為的是一份烤牛肉三明治。由一對德日聯姻夫婦開設的烘焙坊，現已衍生出甜點、洋食、伴手禮種種支線產品，其中蝴蝶酥更是長年雄踞各大百貨熱銷單品榜單。固然，大丸、阪急等商場都能買到若干台灣少見的德式小點，論新鮮程度、論沉浸體驗，終究不比親身來到登錄為有形文化財的「舊神戶聯合教會舊址」享用，才算不虛此行哪！

Cafe FREUNDLIEB

2. 欧風料理もん

幾乎「開啟神戶洋食時代」的欧風料理もん，至今裝潢保持戰後氣息（其實早在戰前已經開始營業），木門木桌木椅木古董，乃至招牌蛋包飯同樣滿滿昭和情緒價值，帶有媽媽手作溫度。

欧風料理もん

3. ゴールデンカップ（金杯咖啡）

可別以為商店街裡的咖啡只為提神醒腦，創業近1世紀，金杯咖啡要求所有店員必須都是珈琲職人，從選豆、烘豆等專業技能，直到點餐時用心聆聽顧客喜好並給予建議，在在是金杯的專長。

ゴールデンカップ（金杯咖啡）

4. 本神戶肉森谷商店

頂級神戶鮮肉無法攜帶返台，不妨當場來份頂級神戶鮮肉製作的可樂餅。明治開業的傳統肉舖斜槓開賣肉餅，成為元町商店街的日常風景。日銷千份的可樂餅之外，牛肉洋蔥串也很受歡迎。

本神戶肉森谷商店

本神戶肉森谷商店

5. MOURIYA

神戶牛排何其多，MOURIYA可謂其中觀光客友善店家，不僅能夠網路預約，同時英語國語粵語韓語都能通。全店單只供應封閉育種（不與其他縣市牛隻交配）的但馬牛，品質可期。

MOURIYA

6. イスズベーカリー（Isuzu Bakery）

放課後、晚餐前，在地烘焙品牌Isuzu總是門庭若市，如此盛況將在明年迎來第80個年頭。究其經久不衰的秘訣，大約就是每個月份都會推出至少6款新品，不知不覺從童年吃到中年。

イスズベーカリー（Isuzu Bakery）

イスズベーカリー（Isuzu Bakery）

7. グリル一平（Grill一平）

承襲4代、逾70年，一平深受當地市民喜愛，並由郊區風味食堂，逐步成為市區傳奇旺舖。為了吃到外酥內嫩的炸澳洲菲力牛排，非得開門營業前半小時就得加入候位隊伍呢！

グリル一平（Grill一平）

8. yellow

相較上述動輒百年的老店，義式冰淇淋之於日本可謂新之又新。然而yellow來頭不小，源自同樣「百年」的雞蛋加工業者開外掛經營，是如今數一數二的網紅名店，早午餐與Gelato同樣推薦！

yellow

yellow

●文章授權轉載自《旅讀or》雜誌第161期：老(阪)神在在：大阪‧神戶‧萬國博覽會，未經同意，請勿轉載。

旅讀 第161期

出版頻率：月刊

出版日期：2025-07-01