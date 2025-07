牛排配白飯、蛋包飯加醬油？神戶8大洋食館 吃懂日本餐桌歷史

文_鄺介文/旅讀

圖_陳育陞/旅讀

近10年間,酥炸牛排蔚為風潮,東京新宿幾間名店,即便不是用餐時段仍舊拉起長長人龍,而人龍裡頭十有八九是海外遊客,彷彿又一「沒有吃過某某就不算來過某某」的例證。其實,那些知名品牌多數源自關西,村上春樹就曾說過在東京很難找到炸牛排,只能以維也納修尼翠(注)勉強頂替──沒錯,就是電影《真善美》主人翁瑪麗亞所唱的:Schnitzel with noodles is my favorite thing!

注_Wiener Schnitzel,經過肉錘敲打、鬆弛筋膜的薄片肉排,薄粉薄油微炸,佐以檸檬、酸豆、橄欖與奶油。與厚切厚粉厚油酥炸的關西式炸牛排不同。

神戶人的麵包消費力驚人

何不食麵包?

炸牛排、歐姆捲、羅宋湯、蛋包飯……現今日本理所當然以為的洋食,在文化相隔一層的你我看來,多少有些不以為然,覺得充其量是「洋風和魂」。確實,於瑪麗亞而言,修尼翠必須搭配白麵;於關西人而言,炸牛排則是搭配白飯。某個網路段子是這麼說的:「人在日本,白米以外的一切皆是配菜。」早餐吃米、午餐吃米,晚餐若是心血來潮想吃餃子,終究還得配一碗米。然而,洋食能夠成為專有名詞甚至自成一套系譜,其實經過漫長的、漫長的演化。

一切得從麵包說起。

日本社會白米當道,麵包作為主食登場的機率可以見得不會太高。根據統計,人均麵包消費金額最高的城市依次為京都、神戶、岡山、大阪、堺──全是圍繞著阪與神的行政區域。畢竟,早在距今100年前,德籍戰俘弗羅多利夫(Heinrich Freundlieb)於神戶經營首間嚴格意義的烘焙坊,帶來自然發酵、磚窯燒烤的德式麵包開始,洋食便以滴水穿石的模式逐步滲透百姓之家。

神戶人的麵包消費力驚人

不吃牛肉會變笨!

麵包以及其餘洋食所以能夠普及,不是因為美味,不是因為時尚,而係政令宣導的結果。明治維新以前,日本深受佛文化影響,有過一段長達12世紀的肉食禁止時期。上有政策,下便有了偷偷食肉的對策,比如明明吃的是山豬,卻說自己吃的是「牡丹」,諸如此類以特殊代號矇騙過關。直到19世紀末期講求富國強兵,引入獸肉、牛乳、油脂以及麵包(當時海軍缺乏維生素導致腳氣病,被規定必須三餐吃麵包配砂糖),作為門戶的神戶首當其衝。

可是,肉食禁止政策根深柢固千年,任何新令頒布勢必歷經一場陣痛,隨後改以貼近庶民的折衷方式進行。根據記載,當時出現「不吃牛肉會變笨」、「不吃牛鍋是愚民」一類口號,也有海軍弟兄認為砂糖麵包只是甜點,必須額外再配白飯一碗的趣聞軼事。而搭配白飯是不是讓人感覺似曾相識?歐姆捲配白飯,羅宋湯配白飯,甚至蛋包飯也要配白飯,成為洋食濫觴。

媽媽way做出媽媽味

一如香港茶餐,原是學習歐陸午茶推出的簡配版本,過後卻成就無可替代的飲食風景;日本洋食同樣因為它的「洋風和魂」,任誰也仿效不來──印度沒有加了蘋果的咖喱,英國沒有加了蒟蒻的燉肉,義大利也沒有加了明太子的麵條。套句台灣潮語,日本人是在玩食物,但是玩得大眾心服口服。洋食二字,最初指的當然是異於日本的西洋食品,現在指的卻是某一大類的日本料理,我們很可以明確地區分西餐與洋食。

而在神戶,無疑能夠找到滋味最正宗、類型最全面的老洋食館。洋食曾經代表潮流,如今反而象徵復古;像是神戶曾經作為迎接西方前線,如今反而因為大阪崛起而顯得小國寡民。對比東京各色花式蛋包飯橫行其道,神戶依舊堅守傳統樣式的媽媽味蛋包飯──薄得近乎透明的煎蛋皮,完整包覆蕃茄醬炒飯。步入一家家烘焙坊、牛排館、喫茶店,甚至老肉舖拉開窗戶對著行人兜售可樂餅,神戶的洋食,像是台灣媽媽的洋食。

媽媽味蛋包飯

可樂餅同樣是和化了的洋食

神戶洋食館約會必備老派布丁

你所不知道的神戶布萊恩

洋食不單席捲日本,並且反攻歐美,以其人之道還治其人之身。傳奇球員柯比布萊恩(Kobe Bryant)所以有個絕不「菜市仔」的名字,正因父母在餐館給神戶牛排驚豔到了。鼎鼎大名的Kobe Steak,其實並非來自某個品種或某個地區。以牛隻品種論,有黑毛種、褐毛種、無角種和短角種;以飼育地區論,有松阪牛、飛驒牛、石垣牛、近江牛等。神戶牛是西方人士對於一切高級牛肉的統稱(當然日本本地倒有一套科學認定標準),柯比布萊恩的父母當時吃的究竟是不是神戶出口的兵庫縣但馬牛,或至少是不是和牛,則不得而知了。

言歸炸牛排的正傳。村上春樹說的,東京很難找到炸牛排,那麼他們普遍吃什麼呢?自然是豚カツ(炸豬排,tonkatsu)了。為此,每當日本開始戰東西(猶如台灣喜歡戰南北)的時候,豬排牛排之爭總會浮上檯面。只見神戶市民不無驕傲地說:豚カツ也是不錯吃啦,但──關東人買不起牛嗎?

神戶喫茶店林立,個個擁有明治大正時期的浪漫

炸牛排是關西地區特有吃法

神戶牛獲獎無數,是日本最知名的牛種

TAKEA DATE!

1. Cafe FREUNDLIEB

1870年建成的教堂,入主1924年創業的咖啡,一早沿著教堂門外開始排隊的人龍,為的不是做禮拜,為的是一份烤牛肉三明治。由一對德日聯姻夫婦開設的烘焙坊,現已衍生出甜點、洋食、伴手禮種種支線產品,其中蝴蝶酥更是長年雄踞各大百貨熱銷單品榜單。固然,大丸、阪急等商場都能買到若干台灣少見的德式小點,論新鮮程度、論沉浸體驗,終究不比親身來到登錄為有形文化財的「舊神戶聯合教會舊址」享用,才算不虛此行哪!

Cafe FREUNDLIEB

2. 欧風料理もん

幾乎「開啟神戶洋食時代」的欧風料理もん,至今裝潢保持戰後氣息(其實早在戰前已經開始營業),木門木桌木椅木古董,乃至招牌蛋包飯同樣滿滿昭和情緒價值,帶有媽媽手作溫度。

欧風料理もん

3. ゴールデンカップ(金杯咖啡)

可別以為商店街裡的咖啡只為提神醒腦,創業近1世紀,金杯咖啡要求所有店員必須都是珈琲職人,從選豆、烘豆等專業技能,直到點餐時用心聆聽顧客喜好並給予建議,在在是金杯的專長。

ゴールデンカップ(金杯咖啡)

4. 本神戶肉森谷商店

頂級神戶鮮肉無法攜帶返台,不妨當場來份頂級神戶鮮肉製作的可樂餅。明治開業的傳統肉舖斜槓開賣肉餅,成為元町商店街的日常風景。日銷千份的可樂餅之外,牛肉洋蔥串也很受歡迎。

本神戶肉森谷商店

本神戶肉森谷商店

5. MOURIYA

神戶牛排何其多,MOURIYA可謂其中觀光客友善店家,不僅能夠網路預約,同時英語國語粵語韓語都能通。全店單只供應封閉育種(不與其他縣市牛隻交配)的但馬牛,品質可期。

MOURIYA

6. イスズベーカリー(Isuzu Bakery)

放課後、晚餐前,在地烘焙品牌Isuzu總是門庭若市,如此盛況將在明年迎來第80個年頭。究其經久不衰的秘訣,大約就是每個月份都會推出至少6款新品,不知不覺從童年吃到中年。

イスズベーカリー(Isuzu Bakery)

イスズベーカリー(Isuzu Bakery)

7. グリル一平(Grill一平)

承襲4代、逾70年,一平深受當地市民喜愛,並由郊區風味食堂,逐步成為市區傳奇旺舖。為了吃到外酥內嫩的炸澳洲菲力牛排,非得開門營業前半小時就得加入候位隊伍呢!

グリル一平(Grill一平)

8. yellow

相較上述動輒百年的老店,義式冰淇淋之於日本可謂新之又新。然而yellow來頭不小,源自同樣「百年」的雞蛋加工業者開外掛經營,是如今數一數二的網紅名店,早午餐與Gelato同樣推薦!

yellow

yellow

●文章授權轉載自《旅讀or》雜誌第161期:老(阪)神在在:大阪‧神戶‧萬國博覽會,未經同意,請勿轉載。

旅讀 第161期

出版頻率:月刊

出版日期:2025-07-01