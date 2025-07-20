荷蘭萊頓古城「林布蘭節慶」 每年7月全民cosplay為藝術大師慶生

文、圖_Been

位於荷蘭西部的萊頓（Leiden），是個以大學為中心的歷史古城。1606年，被視為荷蘭最偉大畫家的林布蘭在此出生。每年林布蘭生日7月15日前後，萊頓市舉辦「林布蘭節慶」已成慣例。這個節日有別於一般名人的紀念日：展覽或演出不是重點，而是由本地人組織籌劃、共同參與。大家扮成17世紀的市井小民，穿梭在古城區內。除了講不出古荷蘭文以外，他們的裝扮、舉止、言談，都十分投入自己的角色扮演。

由「古人」手上拿到印刷精美的文宣品，依地圖與時間表，遊客可以找到林布蘭幾幅名畫的真人演出、藝術市集和工坊體驗活動，以及古堡裡頭，身著古裝的小朋友正在吟唱古詩歌。在這裡遇見「古人」的感覺特別可愛。沒有人會要你付錢，因為他們不是演給觀光客看的。我覺得這比較像萊頓人自己的同樂會。也因此，你會看到古裝人物遇見時裝朋友，路上就聊起來的有趣畫面；也會看到古人牽著腳踏車或搭公車的奇特景象。我看得實在很羨慕，真想也弄一套古裝來過過癮。由於他們自己投入地在演，我也深深被感染，投入地去享受。

居民的一日Cosplay，一年一度的林布蘭節慶。

而當遠處傳來激昂的行進鼓聲，大家知道今天的重頭戲來了——荷蘭最偉大的名畫〈夜巡〉（Night Watch）真人版，是此節慶獨一無二的特色。由真人扮演畫中23個人物與1隻狗，模仿名畫中的姿態與位置，並由「林布蘭」（當然是演的）擔任旁白，親自解說。我特別喜歡那隻狗——好像每年演員都不一樣，而且牠也是唯一不被苛求擺出畫中姿態的角色。當隊長一聲令下，只見觀眾紛紛拿出相機，一陣喀嚓聲過後，穿著重衣物、頂著大太陽的演員們還得繼續行進到下一個地點，持續專業地演出他們畢生最重要的角色——讓荷蘭人驕傲了400年的名畫。

感謝林布蘭，不是因為他偉大的畫作，而是他的誕生，竟讓400多年後的萊頓市民，還得以享有這樣每年一度、小小的、日常的幸福。

本文作家 Been

學過古典音樂、圖書館學和博物館學，待過荷蘭、北京和蘇州的台中人。

林布蘭節慶Rembrandt Dagen 日期_2025/7/12~13

地點_荷蘭萊頓市古城區

網站_leidserembrandtdagen.nl

●文章授權轉載自《旅讀or》雜誌第161期：老(阪)神在在：大阪‧神戶‧萬國博覽會，未經同意，請勿轉載。

旅讀 第161期

出版頻率：月刊

出版日期：2025-07-01