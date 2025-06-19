沒有真跡也能爆紅？杭州「中國歷代繪畫典藏館」靠複製品重現經典水墨之美

文、圖_黃采薇

只靠複製品，也能成就一家博物館嗎？這個聽起來不可思議的構想竟然實現了。幾個月前在杭州西北郊區良渚落成的「中國歷代繪畫典藏館」，打破了「非真跡不能吸引人」的金科玉律。

這座典藏館開幕後，第一個系列展出名為《盛世修典》，匯聚了唐、宋、元、明一共四個朝代、上下一千年的經典畫作，供喜愛古典美術的觀眾近距離欣賞參觀。因為展出的全都是複製品，獨一無二的稀缺性和作品保存的困難被克服，這些傳世千年、名聞遐邇的經典真正做到能走入尋常百姓家。

雖然館中99%的畫作是1:1等比複製，但仍挑選了個別的經典等比例放大，讓觀眾用眼睛就能有「放大鏡」效果，更加看得清楚細節。《盛世修典》在杭州的展出就挑了北宋時期畫師王希孟的〈千里江山圖〉為頭牌，放大後陳列在一樓正廳最顯眼的位置，不論什麼時候來到典藏館總有幾個人佇立在畫前，細細端詳千年前丹青的妙筆生花。當然，好不容易複製了作品，館方也細心地安排專人導覽，每日上午下午各有數場，將這批經典的能量發揮到最大。

館內畫作悉數為複製品，卻自有精彩。圖／黃采薇

另一個驚喜，則是繪畫典藏館利用3D技術復原了幾十幅風格各異的畫作，將平面靜態的經典變得立體而動態，讓人有「走入畫中」的錯覺。從「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」的潑墨山水、「疏影橫斜水清淺，暗香浮動月黃昏」，到「綠螘新醅酒，紅泥小火爐」式的文人風雅日常生活，從小課本裡讀到的詩詞和名畫，真正生動地在眼前鮮活起來。

歷代繪畫館的室內設計也很有意思，既然都特別修館了，當然不會只是掛掛複製品就好，設計者巧用光影、結構微調和掛畫、插花等小技巧，竟有了些許宋朝士大夫起居空間的風韻。

作者簡介： 黃采薇

品牌人，用文字和影像說故事。十年間流轉於台北、北京、西安、深圳，現居杭州。

圖／黃采薇

●文章授權轉載自《旅讀or》雜誌第160期：台灣越野，未經同意，請勿轉載。

旅讀 第160期

出版頻率：月刊

出版日期：2025-06-01