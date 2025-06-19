聽見金句／讓對方不高興一下，也許才是你該過的舒服人生。
假設對方讓你有不舒服的感覺，雖然你可能是個害怕衝突的人，但若讓對方不高興一下，你的生活也許會因此獲得很大的禮物也說不定。
（摘自諮商心理師黃之盈：《情緒勒索：讓愛不相害》）
「情緒勒索」不論是在家庭或職場都常常發生，尤其越是面對自己親近的人，越是難以招架。
你是不是曾經有過以下的經驗……
怎麼又來了？為什麼突然生氣？
又哭了，我同情也沒有辦法啊！
明明愛我，為什麼要這樣對我？
我不依你的，那關係毀了怎麼辦？
究竟情緒勒索是怎麼發生的？是對方還是自己的問題？黃之盈諮商心理師透過發生在你我周遭的真實案例，帶你一起認識情緒勒索。
總是不自覺情緒勒索親近的人的你，有機會覺察自己的問題、調整自己，重新修復你所重視的關係。
總是容易被情緒勒索的你，有機會在愛護對方的同時，以更溫柔的方式練習好好愛惜自己。
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