聽見金句／情緒勒索是揮霍別人的愛，而被情緒勒索是丟掉了對自己的愛。

你是「便利貼女孩」嗎？ 同事老是丟雜事給你，該不該答應呢？

你是「工具人先生」嗎？ 有好感的異性請你幫忙做點小事，接受還是不接受？

你是「順便好朋友」嗎？ 下班前老闆丟個進級任務給你，今晚就要，怎麼辦？

你是「聽話好寶寶」嗎？ 長輩們三姑六婆時不時就要幫你安排相親，該拒絕嗎？

你是「大家疼媳婦」嗎？ 婆婆姑嫂從還沒結婚到孩子都上小學了還管東管西，怎麼擺脫？

你是「不滿足太太」嗎？ 跟另一半老是吵吵鬧鬧總覺得完全不被理解也不被體諒，該怎麼平衡？

你總在現實生活中有像這樣「被欺負」的感覺嗎？

面對「關係」，你是否也總是讓自己受委屈，總是違背自己的感覺，去迎合滿足他人呢？曾經你以為「忍一時風平浪靜」，殊不知正是這種想法，讓吃虧更是成為常態、泛濫成災，讓自己處處受限！你常常在想，為什麼委屈的是自己，卻還要處處讓著對方呢？如果，我們注定無法改變他人，那有什麼方法來改變自己呢？

其實，你需要的不是「改變自己」，讓自己吞下一切，你需要的是「守護自己」的能力，你需要的是「表達委屈」的能力，你需要的是「建立關係界限」的能力。

關係的邊界崩塌、失衡，絕對不是一朝一夕造成，想改變也不會只靠三言兩語，你需要擺脫困境的正確方法。

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